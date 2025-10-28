Advertisement
trendingNow12978189
Hindi Newsऐस्ट्रो

Singh November 2025 Rashifal: सिंह राशि के लिए शुभ है नवंबर, करियर में मिलेंगे नए मौके, पढ़ें मासिक राशिफल

Leo Horoscope November 2025 Rashifal: सिंह राशि के जातकों के लिए नवंबर महीना मनी, करियर, सेहत, लव लाइफ के मामले में कैसा रहेगा? जानिए सिंह राशि का नवंबर 2025 मासिक राशिफल.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 28, 2025, 10:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Singh November 2025 Rashifal: सिंह राशि के लिए शुभ है नवंबर, करियर में मिलेंगे नए मौके, पढ़ें मासिक राशिफल

Leo Horoscope November 2025 Rashifal: नवंबर 2025 में सिंह राशि के जातकों के लिए यह महीना अधिकांश रूप से शुभ रहेगा. करियर में नए मौके मिलेंगे. हालांकि आर्थिक मामलों से बड़े फैसले लेने से इस महीने बचना चाहिए. यात्रा के लिहाज से समय शुभ रहेगा. पारिवारिक यात्राओं में आनंद और सुकून मिलेगा. व्यापारिक यात्राएँ आर्थिक दृष्टि से लाभदायक साबित होंगी. हवाई यात्रा शुभ रहेगी. दक्षिण दिशा यात्रा के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगी.

यह भी पढ़ें: मंगल का डबल गोचर देगा चौगुना लाभ, वजह जानकर खुशी से नाचने लगेंगे 3 राशि वाले लोग, प्‍यार-पैसे में...

सिंह मनी राशिफल - आर्थिक दृष्टि से समय थोड़ा मिश्रित रहेगा. आमदनी स्थिर रहेगी, लेकिन नए निवेश या बड़े आर्थिक निर्णय के लिए समय उपयुक्त नहीं है. 

सिंह करियर राशिफल - अधीनस्थों के साथ व्यवहार में संयम बरतें. पेशेवर जीवन में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे. आपका प्रबंधन कौशल और नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी. वरिष्ठ और सहकर्मी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे. किसी अनुभवी व्यक्ति या महिला सहकर्मी का सहयोग आपके लिए लाभदायक रहेगा. व्यावसायिक यात्राएं विशेष रूप से सफल रहेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 2026 में सूर्य की राशि में रहेंगे 'केतु', 4 राशि वालों को देंगे अचानक धन और प्रसिद्धि, रातों-रात बदल जाएगी जिंदगी

सिंह एजुकेशन राशिफल - शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को अपेक्षा से अधिक मेहनत करनी होगी. तकनीकी, भाषा, पत्रकारिता या लेखा विषयों के छात्र अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए अतिरिक्त प्रयास करें. प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कोचिंग या मार्गदर्शन लाभकारी रहेगा.

सिंह हेल्‍थ राशिफल - स्वास्थ्य की दृष्टि से ग्रहों का सहयोग मिलेगा और कोई बड़ी समस्या नहीं होगी. 12 नवंबर को सिंह में चंद्रमा का गोचर स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन बनाए रखेगा. अत्यधिक परिश्रम और तनाव से बचना जरूरी रहेगा.

यह भी पढ़ें: इन तारीखों में जन्‍मे लड़के-लड़कियों की होती है ऊंचे और अमीर खानदान में शादी

सिंह लव एवं फैमिली राशिफल - परिवार में सौहार्द और खुशी का वातावरण रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग और बड़े-बुजुर्गों से आशीर्वाद मिलेगा. संतान पक्ष से भी संतोषजनक परिणाम मिलेंगे. कपल्‍स की लव लाइफ भी अच्‍छी रहेगी. 

यह भी पढ़ें: पैदाइशी लकी होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, 'सूर्य' देते हैं ऊंचा पद, बेशुमार दौलत-शोहरत, लीडरशिप में होते हैं अव्‍वल

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

singh rashi november 2025

Trending news

शशि थरूर को किसने दिया छठ पूजा का प्रसाद? 'बिहारी ड्राइवर' पर बिदक गए ये लोग
shashi tharoor news
शशि थरूर को किसने दिया छठ पूजा का प्रसाद? 'बिहारी ड्राइवर' पर बिदक गए ये लोग
नौकरियों क्यों नहीं दी, अस्तित्व खतरे में है...अपने ही नेता ने उमर से पूछे तीखे सवाल
Omar Abdullah
नौकरियों क्यों नहीं दी, अस्तित्व खतरे में है...अपने ही नेता ने उमर से पूछे तीखे सवाल
असम में 'बीर सेना' की हरकत से खलबली, उल्फा की तरह बैन लगाने के मूड में सीएम सरमा
Assam news
असम में 'बीर सेना' की हरकत से खलबली, उल्फा की तरह बैन लगाने के मूड में सीएम सरमा
मुगल हरम में शाम ढलते ही बेचैन होने लगती थीं बेगमें, ठीक होने का था बस ये 'इलाज'
Mughals
मुगल हरम में शाम ढलते ही बेचैन होने लगती थीं बेगमें, ठीक होने का था बस ये 'इलाज'
अजान की आवाज सुनते ही सीढ़ियों पर सजदे में गिर गया मुस्लिम बादशाह, हो गया इंतेकाल
History
अजान की आवाज सुनते ही सीढ़ियों पर सजदे में गिर गया मुस्लिम बादशाह, हो गया इंतेकाल
शाह की 'जानबूझकर' फिसली जबान, उद्धव को मिर्ची लगेगी ही; शिंदे भी आएंगे सन्नाटे में
Maharastra News
शाह की 'जानबूझकर' फिसली जबान, उद्धव को मिर्ची लगेगी ही; शिंदे भी आएंगे सन्नाटे में
Cyclone Montha LIVE UPDATE: उग्र हुआ तूफानी चक्रवात मोंथा, कई राज्यों में तेज बारिश, ट्रेनें ठप
Cyclone Montha
Cyclone Montha LIVE UPDATE: उग्र हुआ तूफानी चक्रवात मोंथा, कई राज्यों में तेज बारिश, ट्रेनें ठप
सावधान! धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, भारत को मथने तेजी से बढ़ रहा 'मोंथा'
Cyclone Montha
सावधान! धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, भारत को मथने तेजी से बढ़ रहा 'मोंथा'
तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
Weather
तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?
karnataka
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?