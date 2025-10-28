Singh November 2025 Rashifal: सिंह राशि के लिए शुभ है नवंबर, करियर में मिलेंगे नए मौके, पढ़ें मासिक राशिफल

Leo Horoscope November 2025 Rashifal: नवंबर 2025 में सिंह राशि के जातकों के लिए यह महीना अधिकांश रूप से शुभ रहेगा. करियर में नए मौके मिलेंगे. हालांकि आर्थिक मामलों से बड़े फैसले लेने से इस महीने बचना चाहिए. यात्रा के लिहाज से समय शुभ रहेगा. पारिवारिक यात्राओं में आनंद और सुकून मिलेगा. व्यापारिक यात्राएँ आर्थिक दृष्टि से लाभदायक साबित होंगी. हवाई यात्रा शुभ रहेगी. दक्षिण दिशा यात्रा के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगी.

सिंह मनी राशिफल - आर्थिक दृष्टि से समय थोड़ा मिश्रित रहेगा. आमदनी स्थिर रहेगी, लेकिन नए निवेश या बड़े आर्थिक निर्णय के लिए समय उपयुक्त नहीं है.

सिंह करियर राशिफल - अधीनस्थों के साथ व्यवहार में संयम बरतें. पेशेवर जीवन में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे. आपका प्रबंधन कौशल और नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी. वरिष्ठ और सहकर्मी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे. किसी अनुभवी व्यक्ति या महिला सहकर्मी का सहयोग आपके लिए लाभदायक रहेगा. व्यावसायिक यात्राएं विशेष रूप से सफल रहेंगी.

सिंह एजुकेशन राशिफल - शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को अपेक्षा से अधिक मेहनत करनी होगी. तकनीकी, भाषा, पत्रकारिता या लेखा विषयों के छात्र अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए अतिरिक्त प्रयास करें. प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कोचिंग या मार्गदर्शन लाभकारी रहेगा.

सिंह हेल्‍थ राशिफल - स्वास्थ्य की दृष्टि से ग्रहों का सहयोग मिलेगा और कोई बड़ी समस्या नहीं होगी. 12 नवंबर को सिंह में चंद्रमा का गोचर स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन बनाए रखेगा. अत्यधिक परिश्रम और तनाव से बचना जरूरी रहेगा.

सिंह लव एवं फैमिली राशिफल - परिवार में सौहार्द और खुशी का वातावरण रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग और बड़े-बुजुर्गों से आशीर्वाद मिलेगा. संतान पक्ष से भी संतोषजनक परिणाम मिलेंगे. कपल्‍स की लव लाइफ भी अच्‍छी रहेगी.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)