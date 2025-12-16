Leo Tarot Horoscope 2026 : लीडर के तौर पर उभरेंगे, पैसे के साथ मिलेगा पावर, सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2026, पढ़ें टैरो राशिफल

Leo Yearly Horoscope 2026 : सिंह राशि पर साल 2026 में भी शनि की ढैय्या का साया जारी रहेगा. लेकिन साल 2026, साल 2025 की तुलना में कुछ बेहतर रह सकता है. इस साल करियर में तरक्‍की के योग बनेंगे. व्‍यापार अच्‍छा चलेगा. आर्थिक मजबूती मिलेगी. कुछ जातक लीडर के तौर पर उभरेंगे. विस्‍तार से पढ़ें सिंह टैरो कार्ड प्रिडिक्‍शन 2026.

सिंह राशि का व्यक्तित्व: सिंह राशि के लोग खुले विचारो वाले कार्यकुशल ,किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने वाले और क्रिएटिव होते हैं . भीड़ में भी इनकी उपस्थिति अलग से महसूस होती है . सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि है ,सूर्य की दिव्य ऊर्जा जब बढ़ेगी तो स्वभाव की गर्मी बढ़ सकती है . सूर्य आकर्षण का केंद्र होता है ये लोग चाहते हैं कि लोग इनकी तारीफ़ करें और अगर ऐसा नहीं होता तो इनहे क्रोध भी आ जाता है . अहंकार की वजह से ये अपने रिश्ते भी खो देते हैं .

यह भी पढ़ें: 30 दिन तक कम रहेगा सूर्य का तेज, गुरु होंगे उग्र, इन 4 राशि वालों के लिए 'महाअशुभ' रहेगा यह समय

Add Zee News as a Preferred Source

सिंह राशि का फाइनेंस 2026 : फ़ाइनेंस के लिए यह वर्ष स्थिरता और समृद्धि लाएगा "Queen of Swords" का कार्ड बता रहा है कि आपको कार्यों में सफलता मिलेगी और धन संचय भी होगा . निवेश के कई मौक़े मिलेंगे ,अगले छह महीनों के लिए "Knight of wands" का कार्ड आपको निवेश करने के साथ साथ अपनी ऊर्जा और अपने फाइनेंस को भी सोच समझकर निवेश करने के लिए कह रहा है.

सिंह राशि का स्वास्थ्य 2026 : स्वास्थ्य के हिसाब से इस वर्ष में कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही है ,सूर्य की ऊर्जा आपको ज़्यादा ऊर्जावान बनाएगी पहले छह महीनों के लिए "The High Priestess" का कार्ड और अगले छह महीने के लिए "Six of pentacles" की ऊर्जा ,आपको संतुलन रखने के लिए कह रही है कुछ हद तक आप को अपनी सोच और ख़ान पान पर ध्यान देने की ज़रूरत है. सिंह राशि का करियर 2026: पहले छह महीनों के लिए "Nine of cups" का कार्ड आपकी योग्यता और लीडरशिप क्वालिटीज को दर्शा रहा है. कार्यस्थल पर भी आपको अपने सहयोगियों का अच्छा साथ मिलेगा ,अगले छह महीने "Two of wands" की ऊर्जा से लाभान्वित होंगे जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा आपको अपने व्यवसाय या अपनी योग्यता को और ज़्यादा बढ़ाने के मौक़े मिलेंगे. विद्यार्थियों के लिए भी यह वर्ष ऊर्जा से भरा रहेगा जिससे उनकी पढ़ाई में निरंतर प्रगति होगी .

यह भी पढ़ें: सूर्य का महागोचर आज, खरमास के अगले 30 दिन बहुत खास, किस राशि पर होगा कैसा असर? जानें हाल

सिंह राशि का रिलेशनशिप 2026: रिलेशनशिप में इन लोगों के लिए ये साल कुछ दुविधा से भरा रह सकता है. भावनात्मक उतार चढ़ाव या रिश्तों में दूरी का एहसास भी हो सकता है. "Ace of swords" आपके मन को स्थिर नहीं बता रहा ,जिस वजह से आपसी टकराव भी रह सकता है. सूर्य की दोगुनी ऊर्जा से ग़ुस्सा या मन में श़क उत्पन्न हो सकता है इससे बचें और किसी से उम्मीदें ज़्यादा न रखें जबकि वर्ष के मध्य के बाद बेहतर तालमेल महसूस करेंगे "Three of wands" का कार्ड आपके रिश्तों को एक नई सोच और विकास दे रहा है. आपसी रिश्ते में रोमांस के साथ साथ भरोसा भी बनाए रखें तभी रिश्ते बेहतर होंगे.

सिंह राशि के उपाय: अपने मन को शांत और सक्रिय बनाए रखने के लिए परिवार के साथ कुछ समय बिताएँ ,सूर्य नमस्कार करें ,सूर्य को जल चढ़ाएं और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें .गुड़ का दान करें लाभ होगा .मन को शांत रखने के लिए सूर्य या अपने इष्टदेव का मंत्र जाप करें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)