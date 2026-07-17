Whirl On Head Meaning : जिस तरह शरीर के बाकी हिस्सों की बनावट व्यक्ति की पर्सनालिटी से जुड़े अहम संकेत देती है. उसी तरह सिर में बन रहे भंवर भी उसके बारे में जरूरी बातें बताते हैं. बच्चों के सिर में कम बाल होने से ये भंवर आसानी से नजर आ जाते हैं, साथ ही कम उम्र में ही उनके स्वभाव के बारे में जरूरी बातें जानने का मौका देते हैं. सामुद्रिक शास्त्र में इस बारे में बताया गया है.
सिर में एक भंवर भी हो सकते हैं और 2 भंवर भी हो सकते हैं. इन भंवर या चक्र की संख्या और उनके घूमने की दिशा दोनों ही अहम राज खोलते हैं. वहीं कुछ बच्चों के सिर में भंवर एकदम स्पष्ट नजर नहीं आता है. जानिए सामुद्रिक शास्त्र में इसे लेकर क्या कहा गया है.
- सिर पर भंवर होना सामुद्रिक शास्त्र में अच्छा माना गया है. भंवर का बनना व्यक्ति को शांत दिमाग और दयालु स्वभाव वाला बनाता है. वहीं ऐसे लोग समस्या आने पर एकदम से विचलित नहीं होते हैं, बल्कि शांति से उसका हल ढूंढते हैं.
- सिर में एक भंवर होना अच्छा माना जाता है. ऐसे बच्चे अपेक्षाकृत शांत और आज्ञाकारी हो सकते हैं. साथ ही वे ईमानदार होते हैं और बहुत कम झूठ बोलते हैं. इन लोगों पर भरोसा किया जा सकता है.
- सिर पर 2 भंवर होने को सामुद्रिक शास्त्र में अच्छा संकेत नहीं माना गया है. ऐसे बच्चे जिद्दी स्वभाव के होते हैं. बात-बात पर गुस्सा होने की आदत उनकी पूरी जिंदगी बन रह सकती है. ये बचपन में बेहद शरारती होते हैं. यदि बचपन में ही उन्हें अच्छी आदतें सिखाई जाएं और गुस्सा कम करने की सलाह दी जाए तो आगे जाकर उन्हें लाभ होता है. ये लोग एक रिश्ते में ज्यादा देर नहीं टिक पाते हैं. वहीं दूसरी सिर में 2 भंवर होने का सकारात्मक पहलू यह है कि ऐसे लोग काफी बुद्धिमान होते हैं और इनकी अचानक किस्मत चमक सकती है.
- यदि भंवर क्लॉक वाइज हो तो ऐसे बच्चे शांत और आज्ञाकारी हो सकते हैं.
- वहीं भंवर का एंटी-क्लॉक वाइज घूमना बच्चे लीक से हटकर सोचने वाला, जिद्दी और जुनूनी होने का संकेत देता है.
(Disclaimer- यह लेख सामुद्रिक शास्त्र और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है. इसे वैज्ञानिक तथ्य या अंतिम सत्य न मानें. बच्चे के स्वभाव और व्यक्तित्व पर कई अन्य कारकों का भी प्रभाव पड़ता है.)