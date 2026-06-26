इस समय इंटरनेट पुणे के सिया गोयल केस की खबरों से अटा पड़ा है, जिसने अपने मंगेतर केतन को लोहगढ़ किले पर ले जाकर खाई में धक्का दे दिया. युवा कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत हो गई. अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर रची गई हत्या की यह साजिश दिल दहला देने वाली है.
हर जगह एक ही चर्चा है कि क्या वाकई किसी की जान इतनी सस्ती है. सिया शादी से इंकार भी कर सकती थी. इस मामले पर हमने मशहूर ज्योतिषाचार्य डॉ. अरुण बंसल और देश के जाने-माने ऐस्ट्रोलॉजर डॉ. अजय भाम्बी से बात की कि आखिर वो कौनसी स्थितियां होती हैं, जब व्यक्ति इस तरह हर हद पार करके किसी का खून कर देता है. कैसे उसमें सही-गलत काम की पहचान खत्म हो जाती है. क्योंकि आजकल ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें लोग अपने करीबियों की हत्या कर दे रहे हैं.
आजकल कई ऐसे मामले हो रहे हैं, जिसमें लोग ऐसे अपराध कर रहे हैं, जिनके बारे में सोचना भी मुश्किल है. कुछ मामलों में लोग गुस्से में हद पार कर रहे हैं, तो कुछ मामले देखकर ऐसा लगता है कि व्यक्ति में सही-गलत की पहचान ही खत्म हो गई है. वे भावावेश या गुस्से में ऐसे कदम उठा रहे हैं जिसका अंदाजा उनके परिजन भी नहीं लगा सकते थे.
ज्योतिषाचार्य डॉ. अरुण बंसल कहते हैं कुंडली के कुछ योग ऐसे संकेत देते हैं कि व्यक्ति गुस्से में बड़ा कदम उठा सकता है. जैसे -
- कुंडली में पंचम और नवम भाव में मंगल हो तो व्यक्ति गुस्से और आक्रामकता में ऐसे काम कर बैठता है, जो पूरी तरह अनुचित होते हैं. ज्योतिष में इस स्थिति को मांगलिक होने से भी ज्यादा खतरनाक माना गया है. ऐसा व्यक्ति लड़ाई-झगड़े ज्यादा करता है और गुस्से में आकर एक्सट्रीम कर जाता है.
- यदि कुंडली में गुरु ग्रह नीच का हो तो व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है. उसमें सही -गलत की पहचान खत्म हो जाती है. वह बिना ज्यादा सोचे-समझे बड़े और गलत कदम उठा लेता है.
इसी तरह मंगल नीच का हो और लग्न में बैठा तो व्यक्ति का गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता और वह छोटी बात पर किसी की जान ले सकता है.
- शनि यदि पंचम भाव में बैठकर सप्तम को देख रहा हो तो ऐसे व्यक्ति का लाइफ पार्टनर ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहता. दुर्घटना, बीमारी, मर्डर आदि किसी भी कारण से उसकी जान चली जाती है.
चूंकि ये मामले अपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग नहीं, बल्कि आम परिवारों के बच्चे या लोग कर रहे हैं जिनसे ऐसे किसी काम की उम्मीद नहीं की जा सकती है. लिहाजा ये मामला परवरिश का भी है. ऐस्ट्रोलॉजर डॉ. अजय भाम्बी कहते हैं कि कुंडली के अशुभ योगों के साथ-साथ टीनेजर्स में बढ़ता गुस्सा, घर में पर्याप्त प्यार या पैरेंट्स की तवज्जो न मिलना भी ऐसे मामलों के पीछे बड़ी वजह है. पैरेंट्स ध्यान रखें कि बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उन्हें समय दें, न कि सिर्फ पैसे कमाने में लगे रहें.
डॉ. अरुण बंसल का भी मानना है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ऐसा कोई अशुभ योग बन रहा है तो वह ज्योतिषीय उपाय करे. साथ ही डॉक्टर से भी परामर्श ले, ताकि समय रहते उसके गुस्से को काबू किया जा सके. साथ ही रुद्राक्ष पहनना मानसिक शांति देता है. इसके अलावा ध्यान सबसे अच्छा उपाय है. जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, वे गीता का छठवां अध्याय पढ़ें, इससे उन्हें बहुत लाभ होगा.
(Disclaimer- यह लेख ज्योतिषाचार्यों के विचारों और पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. ज्योतिष किसी व्यक्ति के स्वभाव या संभावित प्रवृत्तियों के संकेत भर देता है, लेकिन केवल कुंडली के आधार पर किसी व्यक्ति के स्वभाव, व्यवहार या अपराध की पुष्टि नहीं की जा सकती.)