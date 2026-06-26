Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ऐस्ट्रो
  • /हत्‍या जैसी इंतहां क्‍यों? ज्‍योतिषाचार्य से जानें किन उपायों से दूर करें कुंडली के ऐसे खतरनाक योग

हत्‍या जैसी इंतहां क्‍यों? ज्‍योतिषाचार्य से जानें किन उपायों से दूर करें कुंडली के ऐसे खतरनाक योग

पुणे में युवा कारोबारी केतन अग्रवाल की उसकी मंगेतर सिया गोयल द्वारा हत्‍या का मामला इस समय सभी की जुबान पर है. ज्‍योतिष की नजर से जानते हैं कुंडली के वो कौनसे योग हैं, जिनके कारण व्‍यक्ति हर हद पार कर जाता है और किसी की जान ले लेता है.

Written ByShraddha Jain
Published: Jun 26, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 12:06 PM IST
हत्‍या जैसी इंतहां क्‍यों? ज्‍योतिषाचार्य से जानें किन उपायों से दूर करें कुंडली के ऐसे खतरनाक योग
Image Credit: प्रतीकात्‍मक फोटो. Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Shraddha Jain

Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
वैभव T20I में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के करीब, कोई भी बल्लेबाज नहीं कर पाया ये कमाल
Vaibhav Sooryavanshi10 min ago
2
Swiggy14 min ago
3
Bigg Boss18 min ago
4
minister piyush goyal26 min ago
5
crude oil27 min ago