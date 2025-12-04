Vastu Tips: सोते समय तकिए के नीचे रखें इन पांच में कोई एक चीज, दूर होंगी पहाड़ जैसी परेशानियां!

Vastu Tips For Money: वास्तु शास्त्र में एक से एक ऐसे उपाय बताए गए हैं जिससे जीवन की परेशानियों को दूर किया जा सकता है. कुछ उपाय तो ऐसे भी हैं जिनको आजमाने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की वृद्धि भी हो सकती है. आज की इस कड़ी में जानेंगे कि सोने से पहले तकिए के नीचे किन पांच चीजों में से किसी एक को रखने से लाभ होता है. इस सरल और प्रभावशाली उपाय को करने क्या शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, आइए इस बारे में बड़े ही विस्तार से जानें.

तुलसी का पत्ता

वास्तु शास्त्र की मानें तो तुलसी में देवी लक्ष्मी के वास होने की मान्यता है. इस तरह अगर सोते तकिए के नीचे अगर कुछ तुलसी के सूखे पत्ते रखें तो मानसिक शांत मिलती है और भय व आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है.

चांदी का सिक्का

वास्तु शास्त्र की मानें तो चांदी एक अति शुद्ध धातु माना गया है और इसका सीधा संबंध चंद्रमां से है. जैसे ही कोई व्यक्ति अपने तकिए के नीचे चांदी का सिक्का रखकर सोना शुरू करता है वैसे ही उसके जीवन से मानसिक तनाव दूर होने लगता है और फिजूल खर्ची रूक जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

मोरपंख

तकिए के नीचे मोरपंख रखकर सोने से इसके चमत्कारी लाभ प्राप्त होते हैं. भाग्य का पूरा साथ मिलता है इसके साथ ही धन संबंधी सभी दिक्कतों का अंत हो जाता है.

हल्दी की गांठ

वास्तु शास्त्र की मानें तो सोते समय अगर तकिए के नीचे हल्दी की एक गांठ रखें तो जीवन सौभाग्य से भर जाएगा और समृद्धि आएगी.हल्दी की गांठ रखने से मां लक्ष्मी की कृपा घर पर बनी रहेगी. जीवन स्थिर रहेगा.

तेजपत्ता

तेजपत्ता एक शक्तिशाली ऊर्जा को धारण करता है. तेजपत्ते पर एक मंत्र लिखकर अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं. मंत्र है- ॐ शीम. ऐसा करने से बुरे सपन नहीं आएंगे और नींद न आने की परेशानी भी दूर हो जाएगी. मानसिक शांति मिलेगी और बुरी नजर से छुटकारा मिलेगा. इस उपाय को काफी कारगर माना गया है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Shukrawar Ke Upay: शुक्रवार को मां लक्ष्मी को कौन से फूल चढ़ाएं, माता प्रसन्न होकर धन से भर देंगी घर!

और पढ़ें- Shukra Mangal Yog 2025: शुक्र मंगल का महाशक्तिशाली योग, मौज काटेंगे ये 4 राशि के लोग, भारी कमाई से बनेंगे महाधनवान!

और पढ़ें- Ganesh ji Pauranik Katha: गणेश जी कैसे बने एकदंत, इसके पीछे है 3 रोचक कथा, एक का दैत्य गजमुखासुर से है संबंध!

और पढ़ें- Trendy Baby Name: बुधवार को जन्मे बच्चों को दें ये सुंदर नाम, जान लें कैसे होते हैं ये लोग, धनवान या गरीब?