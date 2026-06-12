/सूर्य ग्रहण कब लगेगा? 3 राशियों को होगा बड़ा लाभ, 5 को बरतनी होगी सावधानी, बाकी पर रहेगा मिला-जुला असर

Surya Grahan 2026 mein kab hai: साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को लगेगा. द्रिक पंचांग के अनुसार इस दिन श्रावण महीने की अमावस्या है. वहीं साल 2026 का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को श्रावण पूर्णिमा तिथि पर लग रहा है.
हिंदू धर्म में भगवान शिव को समर्पित सावन महीने का विशेष महत्व है. ऐसे में सावन अमावस्या पर लग रहा ग्रहण सभी राशियों पर क्या असर डालेगा, जान लीजिए.
12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण कर्क राशि में लगेगा, जिसके स्वामी चंद्रमा ग्रह हैं. भले ही यह ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा और इसका सूतक काल नहीं माना जाएगा, लेकिन ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सभी राशियों पर ग्रहण का अच्छा-बुरा असर पड़ सकता है. ज्योतिषाचार्य दिलीप गुप्ता से जानिए यह सूर्य ग्रहण किन राशियों के लिए शुभ, किन के लिए अशुभ और किन के लिए औसत फलदायी है. यह असर करीब 15 दिन रह सकता है.
मिथुन : सूर्य ग्रहण का मिथुन राशि पर पॉजिटिव इफेक्ट होगा,
आर्थिक लाभ हो सकता है. लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखें. कम बोलें और अच्छा बोलें.
कन्या : कन्या राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण धन आने के नए रास्ते बनाएगा. रुके हुए काम बनेंगे और साथ ही आर्थिक मजबूती मिलेगी.
मीन: मीन राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण कामों में सफलता देने वाला है. कोई शुभ सूचना मिल सकती है.
मेष : सूर्य ग्रहण मेष राशि वालों को तनाव दे सकता है. परिवार में समस्याएं, बीमारियां सिर उठाएंगी. धन-संपत्ति को लेकर विवाद या नुकसान होने की आशंका है. सावधान रहें.
कर्क : कर्क राशि में ही सूर्य ग्रहण लग रहा है, जो कि इस राशि वालों को तनाव, बेचैनी, बीमारियां देगा. सेहत संबंधी समस्याओं की अनदेखी न करें.
सिंह : यह सूर्य ग्रहण सिंह राशि वालों के खर्च बढ़ाएगा. धन हानि हो सकती है. यात्रा से नुकसान हो सकता है. इस समय नए काम शुरू न करें. साथ ही वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें.
तुला : करियर में बदलाव हो सकता है, तनाव भी हावी हो सकता है. पिता से विवाद हो सकता है. बातचीत में सावधानी बरतें.
मकर : यह सूर्य ग्रहण मकर राशि वालों के वैवाहिक जीवन में समस्या दे सकता है. यह समय समझदारी और धैर्य से गुजारें.
वृषभ, वृश्चिक और कुंभ राशि पर सूर्य ग्रहण का मिला-जुला असर हो सकता है. यानी कि आर्थिक और करियर के मामलों में शुभ फल मिल सकते हैं. शत्रु परास्त होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा. लेकिन बीमारियां, यात्रा से नुकसान होने के योग हैं.
(Disclaimer- ग्रहण और राशियों पर बताए गए प्रभाव ज्योतिषीय मान्यताओं एवं गणनाओं पर आधारित हैं. लिहाजा इसे दावे की तरह न लें.)