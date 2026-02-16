Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण पर दोष दूर करने के ये हैं आसान उपाय, जानें कहां आएगा नजर और क्या है ग्रहण लगने का समय?

Surya Grahan 2026 Date: हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को एक अशुभ खगोलीय घटना के रूप में देखा जाता है. ग्रहण के दिन किसी भी तरह के शुभ और मांगलिक कार्यों को करना वर्जित होता है. ग्रहण के समय भोजन नहीं किया जाता है और ग्रहण के दौरान नकारात्मकता को दूर करने के लिए कुछ उपायों को करने के बारे में भी बताया जाता है. ध्यान करना, भगवान का भजन करना, मंत्र जाप करना और ऐसे ही कई उपाय किए जाते हैं. आइ इस कड़ी में जानें कि साल का पहला सूर्य ग्रहण कब लगेगा और कि सूर्यग्रहण के समय सूर्य दोष को दूर करने के लिए क्या क्या करें.

सूर्य ग्रहण 2026 कब से कब तक लगेगा?

साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को फाल्गुन अमावस्या तिथि पर लगेगा. सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को भारतीय समयानुसार दोपहर 03:26 बजे से लगेगा और ग्रहण का समापन शाम 07:57 बजे होगा. सूर्य ग्रहण करीब 04 घंटे 32 मिनट तक लगेगा. इस सूर्य ग्रहण को भारत में नहीं देखा जाएगा. ऐसे में भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा.

साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण कहां दिखेगा?

सूर्य ग्रहण जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया में दिखाई देगा.

सूर्य ग्रहण मॉरीशस, अर्जेन्टीना, सहित तन्जानिया में दिखाई देगा.

सूर्य ग्रहण चिली के साथ ही दक्षिण अमेरिकी देशों में दिखाई देगा.

यह सूर्य ग्रहण दक्षिणी अफ्रीका के क्षेत्रों से लेकर दक्षिण अटलान्टिक महासागर में भी दिखेगा.

दक्षिणी प्रशांत महासागर व अंटार्कटिका में भी आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण को देखा जाएगा.

साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण कहां नहीं दिखेगा?

इस साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं देखा जाएगा.

श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, म्यान्मार में भी सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा.

संयुक्त अरब अमीरात और अन्य एशियाई देशों में भी सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा.

ग्रहण यूरोप, उत्तर अमेरिका के कई हिस्सों में नहीं देखा जाएगा.

अफ्रीका के मध्य और उत्तरी क्षेत्रों के साथ ही ऑस्ट्रेलिया में भी सूर्य ग्रहण को नहीं देखा जाएगा.

सूर्य ग्रहण पर सूर्य दोष दूर करने का उपाय

सूर्य ग्रहण के दौरान मन को शांत करें और सूर्यदोष दूर करने के लिए कुछ मंत्र जाप करें और उपाय करें-

सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें- 'ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः

सूर्य गायत्री मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें- 'ॐ भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य: प्रचोदयात्'

सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद गेहूं, गुड़, तांबे के बर्तन आदि का दान करें. केसरिया या लाल रंग के कपड़े का दान करने से सूर्य दोष दूर होता है.

सूर्य ग्रहण के बाद दूसरे दिन सूर्योदय होते ही तांबे के पात्र से सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और ॐ सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें.

सूर्य ग्रहण के समय घर के भीतर ही रहें और अपनी सोच को सकारात्मक रखें. ध्यान करें करें और पवित्र किताबों को पढ़ें.

सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए तो स्नान करें और घर में गंगाजल छिड़के या सेंधा नमक मिलाकर पानी पूरे घर में छिड़कें.

सूर्य ग्रहण के दौरान कहीं यात्रा पर निकलें तो हनुमान चाली का पाठ करें और भगवान का ध्यान करें.

