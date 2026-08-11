सूर्य ग्रहण-चंद्र ग्रहण केवल खगोलीय घटना नहीं है. बल्कि इसे हिंदू धर्म और ज्योतिष में बेहद खास माना गया है और इसके लिए नियम भी बताए गए हैं. साल 2026 में अगस्त महीने में 2 ग्रहण लग रहे हैं. 12 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण और 28 अगस्त 2026 को चंद्र ग्रहण. महज 16 दिनों के अंतराल से लग रहे इन 2 ग्रहण का लोगों की जिंदगी पर अहम असर पड़ सकता है. वरिष्ठ एवं अनुभवी ज्योतिषाचार्य श्याम ठाकुर से जानिए दोनों ग्रहण के बीच का ये समय सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?
मेष : ग्रहण के इन 16 दिनों के दौरान मेष राशि वालों को अपने निवेश (फाइनेंस पोर्टफोलियो) को लेकर सावधान रहना चाहिए. वरना एक गड़बड़ी बड़ा नुकसान दे सकती है.
वृषभ : 12 अगस्त से 28 अगस्त के बीच का समय वृषभ राशि वालों को कामकाज में चुनौतियां दे सकता है. लेकिन आप इन चैलेंजेस को पार कर पाए तो बड़ी सफलता पा सकते हैं.
मिथुन : मिथुन राशि वालों के लिए इस दौरान नौकरी-व्यापार में बड़े बदलाव आ सकते हैं. हो सकता है मिथुन राशि के कुछ लोगों को करियर के ये बदलाव पसंद न आएं.
कर्क : कर्क राशि वालों के लिए यह समय अच्छा नहीं कहा जा सकता है. यह जीवन के कई पहलुओं पर बुरा असर डाल सकता है.
सिंह : सिंह राशि वालों को इस दौरान सेहत संबंधी समस्याओं और आर्थिक रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही वैवाहिक जीवन में चुनौतियों आ सकती हैं.
कन्या : कन्या राशि वालों को आर्थिक उतार-चढ़ाव झेलने पड़ सकते हैं. धन से जुड़े बड़े फैसले ले सकते हैं.
तुला : तुला राशि वालों के लिए यह समय बेहद शुभ है. करियर में सकारात्मक बदलाव आने और उन्नति मिलने के संकेत हैं. नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और आपकी अलग पहचान बनेगी.
वृश्चिक: वृश्चिक राशि वालों को प्रॉपर्टी, गाड़ी के मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए. साथ ही मां की सेहत का ख्याल रखें.
धनु : धनु राशि वालों की भी इस दौरान सेहत बिगड़ सकती है. कहीं पैसा अटक सकता है.
मकर : मकर राशि वालों को वैवाहिक जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. वहीं अनमैरिड लोगों के लिए पार्टनर से रिश्ते खटास में पड़ सकते हैं.
कुंभ : कुंभ राशि वालों के लिए यह समय नकारात्मक साबित हो सकता है. हर मामले में फूंक-फूंक कर कदम रखें.
मीन: मीन राशि वालों को सोच-समझकर निवेश करना चाहिए. खासतौर पर शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो इस दौरान बड़े फैसले टालें.
12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लग रहा है. यह ग्रहण 12 अगस्त की रात करीब 9 बजे से प्रारंभ होकर अगले दिन 13 अगस्त की सुबह करीब 4 बजे तक रहेगा. यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा.
28 अगस्त 2026 का चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में लग रहा है. यह चंद्र ग्रहण सुबह 06:55 बजे प्रारंभ होगा और दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा. यह चंद्र ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा.
(Disclaimer-यह लेख ज्योतिषीय मान्यताओं और ऐस्ट्रोलॉजर की राय पर आधारित है. इसे वैज्ञानिक तथ्य या निश्चित भविष्यवाणी न मानें.)