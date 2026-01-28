Solar Eclipse 2026: साल के पहले सूर्य ग्रहण पर दुर्लभ और खतरनाक योग, इन राशि वालों की बढ़ सकती है मुश्किलें

Surya Grahan 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार, फरवरी का महीना खास रहने वाला है. इस महीने की शुरुआत काफी हलचल भरी होने वाली है. दरअसल, 17 फरवरी 2026 को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. भारतीय समयानुसार यह ग्रहण शाम 05 बजकर 31 मिनट से शुरू होगा. ज्योतिषीय दृष्टि से यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कुंभ राशि में घटित होगी, जहां पर छाया ग्रह राहु पहले से ही डेरा डाले हुए हैं. ऐसे में ज्योतिष शास्त्र के जानकार बता रहे हैं कि साल का पहला सूर्य ग्रहण जहां कुछ राशि वालों के जीवन में खुशहाली लेकर आएगा वहीं, कुछ राशियों के लिए यह मुसीबत बनकर आएगा. इस सूर्य ग्रहण का कुछ राशियों पर विशेष नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. आइए जानते हैं कि साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण किन राशि वालों के लिए अच्छा नहीं कहा जा रहा है.

कुंभ राशि में सूर्य-राहु की युति क्यों है खतरनाक

वैदिक ज्योतिष के मुताबिक, जब सूर्य और राहु एक ही राशि में मिलते हैं, तो उसे ग्रहण योग कहा जाता है. शास्त्रों में इस योग को शुभ नहीं माना गया है. इस दौरान सूर्य राहु के प्रभाव में आ जाता है, जिससे निर्णय लेने में भ्रम, मानसिक अस्थिरता और सेहत में गिरावट जैसी समस्याएं देखी जा सकती हैं. इस बार ग्रहण के समय कुंभ राशि में सूर्य, चंद्रमा और शुक्र की युति रहेगी, जो भावनात्मक और आर्थिक मोर्चे पर उथल-पुथल का संकेत है. इसके साथ ही, ग्रहण के समय कर्क लग्न का उदय होगा और कुंभ राशि अष्टम भाव में पड़ रही है, जो इस ग्रहण की गंभीरता को बढ़ा देता है.

इन 3 राशियों पर पड़ेगा सबसे गहरा प्रभाव

कर्क राशि (Cancer)- कर्क राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण 8वें भाव में लग रहा है. ज्योतिष में अष्टम भाव अचानक आने वाली बाधाओं का केंद्र माना जाता है. दिल के मरीजों को विशेष सावधानी बरतनी होगी. पुरानी बीमारियां दोबारा उभर सकती हैं. कार्यस्थल पर किसी भी तरह की राजनीति से बचें और अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं. जीवनसाथी के साथ विवाद बढ़ने की आशंका है, इसलिए वाणी पर संयम रखें.

कन्या राशि (Virgo)- कन्या राशि वालों के लिए सूर्य-राहु की यह युति विपरीत परिस्थितियां पैदा कर सकती है. सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आपके बनते हुए कामों में अचानक रुकावटें आ सकती हैं. विरोधियों की सक्रियता बढ़ेगी, जिससे सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचने का डर है. प्रॉपर्टी या सरकारी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले जानकार की सलाह जरूर लें. जल्दबाजी में लिया गया कोई भी आर्थिक निर्णय भविष्य में भारी पड़ सकता है.

मीन राशि (Pisces)- मीन राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण 12वें भाव में घटित होगा. यह भाव खर्च और नुकसान से जुड़ा है. ऐसे में इस दौरान आपके खर्च अनियंत्रित हो सकते हैं, जिससे जमा पूंजी में गिरावट आएगी. शनि की साढ़ेसाती के साथ सूर्य-राहु का यह योग प्रेम संबंधों में दूरियां पैदा कर सकता है. व्यर्थ की यात्राओं से बचें और अपनी सीक्रेट बातें किसी के साथ साझा न करें. स्वास्थ्य के प्रति जरा सी भी लापरवाही महंगी पड़ सकती है.

ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचने के उपाय

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहण काल के दौरान कुछ सावधानियां बरतकर इसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है. मान्यतानुसार, ग्रहण के दौरान 'ॐ नमः शिवाय' या 'महामृत्युंजय मंत्र' का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है. इसके साथ ही ग्रहण समाप्त होने के बाद काले तिल, कंबल या सप्तधान्य का दान करना चाहिए. इस अवधि में क्रोध करने से बचें और कोई भी नया निवेश या बड़ा कार्य शुरू न करें.

