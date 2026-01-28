Advertisement
trendingNow13089483
Hindi Newsऐस्ट्रोSolar Eclipse 2026: साल के पहले सूर्य ग्रहण पर दुर्लभ और खतरनाक योग, इन राशि वालों की बढ़ सकती है मुश्किलें

Solar Eclipse 2026: साल के पहले सूर्य ग्रहण पर दुर्लभ और खतरनाक योग, इन राशि वालों की बढ़ सकती है मुश्किलें

Solar Eclipse 2026 Prediction: वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार, इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को लगने जा रहा है. यह सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में लगेगा जहां पहले से राहु की मौजूदगी है. ऐसे में यह सूर्य ग्रहण कुछ राशि वालों के लिए शुभ साबित नहीं होगा. आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण से किन राशि वालों को सावधान रहने की जरूरत है.  

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 28, 2026, 05:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Solar Eclipse 2026: साल के पहले सूर्य ग्रहण पर दुर्लभ और खतरनाक योग, इन राशि वालों की बढ़ सकती है मुश्किलें

Surya Grahan 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार, फरवरी का महीना खास रहने वाला है. इस महीने की शुरुआत काफी हलचल भरी होने वाली है. दरअसल,  17 फरवरी 2026 को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. भारतीय समयानुसार यह ग्रहण शाम 05 बजकर 31 मिनट से शुरू होगा. ज्योतिषीय दृष्टि से यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कुंभ राशि में घटित होगी, जहां पर छाया ग्रह राहु पहले से ही डेरा डाले हुए हैं. ऐसे में ज्योतिष शास्त्र के जानकार बता रहे हैं कि साल का पहला सूर्य ग्रहण जहां कुछ राशि वालों के जीवन में खुशहाली लेकर आएगा वहीं, कुछ राशियों के लिए यह मुसीबत बनकर आएगा. इस सूर्य ग्रहण का कुछ राशियों पर विशेष नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. आइए जानते हैं कि साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण किन राशि वालों के लिए अच्छा नहीं कहा जा रहा है. 

कुंभ राशि में सूर्य-राहु की युति क्यों है खतरनाक

वैदिक ज्योतिष के मुताबिक, जब सूर्य और राहु एक ही राशि में मिलते हैं, तो उसे ग्रहण योग कहा जाता है. शास्त्रों में इस योग को शुभ नहीं माना गया है. इस दौरान सूर्य राहु के प्रभाव में आ जाता है, जिससे निर्णय लेने में भ्रम, मानसिक अस्थिरता और सेहत में गिरावट जैसी समस्याएं देखी जा सकती हैं. इस बार ग्रहण के समय कुंभ राशि में सूर्य, चंद्रमा और शुक्र की युति रहेगी, जो भावनात्मक और आर्थिक मोर्चे पर उथल-पुथल का संकेत है. इसके साथ ही, ग्रहण के समय कर्क लग्न का उदय होगा और कुंभ राशि अष्टम भाव में पड़ रही है, जो इस ग्रहण की गंभीरता को बढ़ा देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

इन 3 राशियों पर पड़ेगा सबसे गहरा प्रभाव

कर्क राशि (Cancer)- कर्क राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण 8वें भाव में लग रहा है. ज्योतिष में अष्टम भाव अचानक आने वाली बाधाओं का केंद्र माना जाता है. दिल के मरीजों को विशेष सावधानी बरतनी होगी. पुरानी बीमारियां दोबारा उभर सकती हैं. कार्यस्थल पर किसी भी तरह की राजनीति से बचें और अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं. जीवनसाथी के साथ विवाद बढ़ने की आशंका है, इसलिए वाणी पर संयम रखें.

कन्या राशि (Virgo)- कन्या राशि वालों के लिए सूर्य-राहु की यह युति विपरीत परिस्थितियां पैदा कर सकती है. सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आपके बनते हुए कामों में अचानक रुकावटें आ सकती हैं. विरोधियों की सक्रियता बढ़ेगी, जिससे सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचने का डर है. प्रॉपर्टी या सरकारी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले जानकार की सलाह जरूर लें. जल्दबाजी में लिया गया कोई भी आर्थिक निर्णय भविष्य में भारी पड़ सकता है.

मीन राशि (Pisces)- मीन राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण 12वें भाव में घटित होगा. यह भाव खर्च और नुकसान से जुड़ा है. ऐसे में इस दौरान आपके खर्च अनियंत्रित हो सकते हैं, जिससे जमा पूंजी में गिरावट आएगी. शनि की साढ़ेसाती के साथ सूर्य-राहु का यह योग प्रेम संबंधों में दूरियां पैदा कर सकता है. व्यर्थ की यात्राओं से बचें और अपनी सीक्रेट बातें किसी के साथ साझा न करें. स्वास्थ्य के प्रति जरा सी भी लापरवाही महंगी पड़ सकती है.

यह भी पढ़ें: शुक्र करेंगे अपनी उच्च राशि में प्रवेश, शुरू होगा इन 5 राशि वालों का गोल्डन समय, अपार लाभ के योग

ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचने के उपाय

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहण काल के दौरान कुछ सावधानियां बरतकर इसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है. मान्यतानुसार, ग्रहण के दौरान 'ॐ नमः शिवाय' या 'महामृत्युंजय मंत्र' का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है. इसके साथ ही ग्रहण समाप्त होने के बाद काले तिल, कंबल या सप्तधान्य का दान करना चाहिए. इस अवधि में क्रोध करने से बचें और कोई भी नया निवेश या बड़ा कार्य शुरू न करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Solar Eclipse 2026

Trending news

कौन थी अजित पवार का जहाज उड़ाने वाली पायलट, तगड़े अनुभव के बाद भी नहीं बच पाई जान
Pilot Shambhavi Pathak
कौन थी अजित पवार का जहाज उड़ाने वाली पायलट, तगड़े अनुभव के बाद भी नहीं बच पाई जान
'गांवों के विकास के लिए हमेशा काम किया', अजित पवार के निधन पर पीएम ने जताया दुख
ajit pawar death
'गांवों के विकास के लिए हमेशा काम किया', अजित पवार के निधन पर पीएम ने जताया दुख
अजित पवार विमान हादसे की AAIB ने शुरू की जांच; कई अहम फाइलें सील; अब खुलेंगे राज
ajit pawar death
अजित पवार विमान हादसे की AAIB ने शुरू की जांच; कई अहम फाइलें सील; अब खुलेंगे राज
चंद मिनट पहले दिखा रनवे फिर क्यों लैंडिंग करते ही तबाह हो गया अजित पवार का प्लेन
ajit pawar death
चंद मिनट पहले दिखा रनवे फिर क्यों लैंडिंग करते ही तबाह हो गया अजित पवार का प्लेन
धू-धूकर जल रहा था विमान, फैला हुआ था धुआं, फिर कैसे हुई अजित पवार के शव की पहचान?
Ajit Pawar Deat
धू-धूकर जल रहा था विमान, फैला हुआ था धुआं, फिर कैसे हुई अजित पवार के शव की पहचान?
अजित पवार का निधन फडणवीस के लिए बड़ा झटका क्यों है? महाराष्ट्र में मचेगी उथल-पुथल
ajit pawar death
अजित पवार का निधन फडणवीस के लिए बड़ा झटका क्यों है? महाराष्ट्र में मचेगी उथल-पुथल
Gen-Z प्रोटेस्ट में टूटी थी जेल, नेपाल से भागा स्मगलर गुजरात से हुआ गिरफ्तार
Gujarat news
Gen-Z प्रोटेस्ट में टूटी थी जेल, नेपाल से भागा स्मगलर गुजरात से हुआ गिरफ्तार
BJP का साथ छोड़ने वाले थे अजित पवार... ममता ने कहा- हम सिर्फ SC की जांच को मानेंगे
Ajit Pawar
BJP का साथ छोड़ने वाले थे अजित पवार... ममता ने कहा- हम सिर्फ SC की जांच को मानेंगे
बंगाल में निपाह वायरस का साया! थाईलैंड और नेपाल ने बढ़ाई स्क्रीनिंग
Nipah Virus
बंगाल में निपाह वायरस का साया! थाईलैंड और नेपाल ने बढ़ाई स्क्रीनिंग
'Devastated...' अजित दादा की मौत की खबर सुन टूट गईं सुप्रिया सुले; बयां किया अपना...
supriya Sule
'Devastated...' अजित दादा की मौत की खबर सुन टूट गईं सुप्रिया सुले; बयां किया अपना...