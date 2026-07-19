/Spain vs Argentina Final Prediction: स्पेन या अर्जेंटीना, किस टीम के सिर सजेगा World Cup 2026 का ताज? ज्योतिष और न्यूमेरोलॉजी से जानिए संभावित विजेता

Spain vs Argentina Final Prediction: स्पेन के पास 16 साल बाद दूसरी फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का मौका है तो वहीं अर्जेंटीना चौथी बार इस चैंपियनशिप पर कब्जा कर सकता है. विश्वविजेता रह चुकीं ये दोनों टीमें 60 साल बाद वर्ल्ड कप में आमने-सामने हैं. जाहिर है दोनों टीमें शानदार प्रदर्शन करके फाइनल की दहलीज पर पहुंची हैं लेकिन इनमें किसका पलड़ा भारी रहता है, इसके कयास पूरी दुनिया लगा रही है.
हम ज्योतिष की नजर से जानते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप का ताज किसके सिर पर सज सकता है. स्पेन हों या अर्जेंटीना दोनों टीमें दमदार हैं और मेसी, यमाल, रोड्री जैसे दिग्गज खिलाड़ियों पर तो पूरी दुनिया की निगाहें खासतौर पर टिकी हैं. इन खिलाड़ियों की जन्म तारीखों और स्पेन-अर्जेंटीना नाम के आधार पर गणनाएं करके क्या ज्योतिषाचार्यों ने किस टीम के जीतने की संभावना जताई है, आइए जानते हैं.
जयपुर के ज्योतिषाचार्य दिलीप गुप्ता ने दोनों टीमों स्पेन और अर्जेंटीना के नाम और फाइनल मैच की तारीख 12 जुलाई 2026 का अंक ज्योतिष के आधार पर विश्लेषण किया और स्पेन के जीतने की संभावना जताई है. इसके लिए हम तीनों बिंदुओं पर चर्चा करते हैं.
तारीख का मूलांक - 19 = 1 + 9 = 10 → 1 (अमेरिका में फीफा फाइनल मैच की स्थानीय तारीख 19 जुलाई है, लेकिन भारत और अमेरिका के समय में साढ़े 9 घंटे का अंतर होने के कारण उस समय भारत में तारीख 20 जुलाई होगी)
ज्योतिष में अंक 1 का संबंध सूर्य (Sun) से है. न्यूमरोलॉजी में सूर्य को नेतृत्व, आत्मविश्वास, आक्रामक सोच, निर्णायक फैसले और विजेता मानसिकता का प्रतीक माना जाता है. यह अंक उन टीमों के लिए अनुकूल माना जाता है जो शुरुआत से मैच पर नियंत्रण बनाने की क्षमता रखती हैं.
तारीख का भाग्यांक - 1 + 9 + 0 + 7 + 2 + 0 + 2 + 6 = 27 → 2 + 7 = 9
इसका अंतिम अंक 9 बनता है, जिसका संबंध मंगल (Mars) से जाता है. अंक 9 साहस, ऊर्जा, आक्रामक खेल, संघर्ष की भावना और अंत तक पूरी ताकत लगाने का प्रतीक माना जाता है. बड़े मुकाबलों में यह अंक जोश और जीत के लिए पूरा प्रयास करने की प्रेरणा देता है.
SPAIN के अक्षरों का अंक मान:
S = 1, P = 7, A = 1, I = 9, N = 5
1 + 7 + 1 + 9 + 5 = 23 → 2 + 3 = 5
नामांक = 5
ज्योतिष में अंक 5 का संबंध बुध से माना जाता है. यह तेज गति, तकनीकी कौशल, रचनात्मक सोच, सटीक पासिंग, तेजी से निर्णय लेने और बदलती परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बदलने की क्षमता का प्रतीक माना जाता है.
स्पेन की मौजूदा टीम का तेज बॉल मूवमेंट, युवा खिलाड़ियों की ऊर्जा और अटैकिंग फुटबॉल अंक 5 की विशेषताओं से काफी मेल खाता है. ऐसे में मैच की तारीख मूलांक 1 (सूर्य) के साथ 5 का संयोजन होना न्यूमरोलॉजी के लिहाज से सकारात्मक है.
ARGENTINA के अक्षरों का अंक मान:
A = 1, R = 9, G = 7, E = 5, N = 5, T = 2, I = 9, N = 5, A = 1
1 + 9 + 7 + 5 + 5 + 2 + 9 + 5 + 1 = 44 → 4 + 4 = 8
नामांक = 8
ज्योतिष में अंक 8 का संबंध शनि (Saturn) से माना गया है. यह अनुशासन, धैर्य, मजबूत डिफेंस, मानसिक मजबूती और कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने की क्षमता का प्रतीक माना जाता है.
अर्जेंटीना जैसी अनुभवी टीम के खेल में ये गुण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं. हालांकि कुछ न्यूमरोलॉजी मतों के अनुसार मूलांक 1 (सूर्य) के दिन अंक 8 (शनि) को अपेक्षाकृत अधिक दबाव और चुनौती का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में 19 जुलाई 2026 की मैच तारीख, मूलांक, भाग्यांक और दोनों टीमों के नामांक को आधार बनाया जाए, तो स्पेन को बढ़त मिलती दिखाई देती है.
कह सकते हैं अंक ज्योतिष के आधार पर फीफा वर्ल्ड 2026 जीतने की संभावना स्पेन के लिए 56–60% और अर्जेंटीना के लिए 40–44% प्रतिशत है.
अनुभवी ज्योतिषाचार्य श्याम ठाकुर ने इन दोनों टीमों के 3 प्रमुख खिलाडि़यों की उपलब्ध बर्थ डिटेल्स का विश्लेषण किया. जिसके अनुसार स्पेन के खिलाड़ी लेमिन यमाल 13 जुलाई 2007 को जन्मे हैं, जिससे सोलर कैलेंडर के अनुसार उनकी राशि कर्क है. वहीं स्पेन के ही दूसरे खिलाड़ी रोड्री जन्म 22 जून 1996 को हुआ है. सोलर कैलेंडर के अनुसार इनकी राशि कर्क दोनों है.
इस आधार पर गणना करें तो यमाल का मंगल (जो कि खेल को दर्शाता है) चतुर्थ भाव में कमजोर. वहीं जो खेल को दर्शाता है, वो चतुर्थ भाव में कमजोर है. रोड्री की कुंडली शनि के प्रभाव के चलते 19 व 20 जुलाई की रात को जीत के लिए कमजोर दिखती है.
गोल्डन बूट की दौड़ में आगे चल रहे अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ी लियोनल मेसी जन्म 24 जून 1987 की रात 08:30 बजे रोजारियो अर्जेंटीना में हुआ था. इसके अनुसार, उनकी वृषभ राशि है. पिछली बार जब वे वर्ल्ड कप जीते थे तब उनकी कुंडली में 11वें भाव में मीन राशि में गुरु थे.
इस बार उच्च के गुरु तीसरे भाव में हैं. तीसरा भाव स्पोर्ट्स को दर्शाता है, जो जीत के योग बनाता है. वहीं राहु 10वें भाव में हैं, जो शासन या सक्सेस की ओर ले जाता है. ये सोने पर सुहागा वाली स्थिति तब बन रही है, जब इन सभी के बीच सूर्य गुरु के साथ तीसरे भाव में कर्क में युति में रहेंगे. इसलिए ज्योतिष की नजर से मेसी के लिए सितारे फेवर में लग रहे हैं.
अब देखना ये है कि आज फाइनल में अंतत: कौन-सी टीम दमदार प्रदर्शन ट्रॉफी पर कब्जा जमाती है.
(Disclaimer- यह लेख ज्योतिष और अंक ज्योतिष पर आधारित विश्लेषण है. इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और पारंपरिक मान्यताओं की जानकारी देना है. वास्तविक मैच का परिणाम खिलाड़ियों के प्रदर्शन, रणनीति और खेल परिस्थितियों पर निर्भर करेगा.)