सिर्फ 2 मिनट में पता करें, आपकी जिंदगी कौनसा ग्रह चला रहा है?

यदि आपके पास अपनी कुंडली जानने के लिए जन्‍म की सही तारीख या समय नहीं है तो कोई बात नहीं. कुछ ऐसे तरीके भी हैं, जिससे आप जान सकते हैं कि 9 ग्रहों में से किस ग्रह का आप पर प्रभाव ज्‍यादा है? या आपकी जिंदगी कौन-सा ग्रह चला रहा है?

इसके लिए आज हम हर ग्रह के मजबूत होने के लक्षण या संकेत जानते हैं, जिनसे आसानी से जाना जा सकता है कि आपकी कुंडली में कौन-सा ग्रह प्रबल है. क्‍योंकि अचानक पैसा या सफलता मिलना हो या जिंदगी का कड़ा संघर्ष. इन सभी में ग्रहों का अहम रोल होता है.

ग्रह मजबूत होने के संकेत

व्‍यक्ति की आदतें, चेहरा, व्यवहार, जिंदगी के पैटर्न और उसके साथ होने वाली घटनाएं खुद बता देते हैं कि उसकी कुंडली में कौनसा ग्रह सबसे ज्यादा ताकतवर है.

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चन्द्रमा मजबूत होने के लक्षण : जिस व्‍यक्ति की कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है, उसका मन स्थिर और शांत रहता है. वह सुकून की नींद सोता है, साथ ही सोचने समझने की क्षमता कमाल की होती है. ऐसा व्‍यक्ति स्‍पष्‍ट सोच वाला होता है, वह भ्रमित नहीं होता है.

मंगल मजबूत होने के लक्षण: मजबूत मंगल व्‍यक्ति को दमदार पर्सनालिटी, साहस-निडरता और खून में गर्मी देता है. ऐसे लोगों का शरीर आकर्षक, चेहरा लालिमा लिए हुए होता है. ये लोग आमतौर पर पुलिस, सेना, स्‍पोर्ट्स जैसे क्षेत्र चुनते हैं और खूब सफल होते हैं.

बृहस्पति मजबूत होने के लक्षण : गुरु मजबूत हो तो व्‍यक्ति सुखी जीवन जीता है. उसे संपन्‍न परिवार, आज्ञाकारी संतान, प्‍यार करने वाला जीवनसाथी मिलता है. वह ज्ञानी और विवेकवान होता है, जिससे विपरीत परिस्थितियों से भी उबर जाता है.

बुध मजबूत होने के लक्षण : बुध ताकतवर हो तो व्‍यक्ति तेज दिमाग वाला, बोलने में निपुण और उम्र से कम दिखता है. उसमें चंचलता होती है, इस कारण वे जल्‍दी बोर हो जाते हैं.

शुक्र मजबूत होने के लक्षण: मजबूत शुक्र खूब धन-वैभव और ऐशो आराम देता है. ऐसा व्‍यक्ति आलीशान जिंदगी जीता है. वह सुंदर और आकर्षक होता है. लोग उसकी ओर खिंचे चले आते हैं.

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शनि मजबूत होने के लक्षण : जिन लोगों की कुंडली में शनि प्रबल या उच्‍च का होता है वे बेहद अनुशासित और जिम्‍मेदार होते हैं. ये लोग समय से पहले समझदार हो जाते हैं. इनके काम देरी से पूरे होते हैं, संघर्ष के बाद सफलता मिलती है लेकिन इनकी सफलता स्‍थाई रहती है.

राहु मजबूत होने के लक्षण : ताकतवर राहु तीक्ष्ण बुद्धि देता है. अचानक धन और सफलता देता है. लेकिन उतनी ही तेजी से गिरा भी देता है. ऐसा व्‍यक्ति छल-कपट करने वाला और झूठ बोलने वाला होता है.

केतु मजबूत होने के लक्षण : ऐसे लोग आध्यात्मिक, वैरागी और बहुत बुद्धिमान होते हैं. उनकी रिसर्च, गूढ़ और रहस्‍यमयी विद्याओं में खासी रुचि होती है. ऐसे लोग अचानक लाइमलाइट में आते हैं, अमीर बनते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)