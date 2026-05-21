Advertisement
trendingNow13224381
Hindi Newsऐस्ट्रोसिर्फ 2 मिनट में पता करें, आपकी जिंदगी कौनसा ग्रह चला रहा है?

सिर्फ 2 मिनट में पता करें, आपकी जिंदगी कौनसा ग्रह चला रहा है?

हर इंसान की जिंदगी पर कोई न कोई ग्रह सबसे ज्यादा असर डालता है. इससे उसकी आर्थिक स्थिति, करियर, भाग्‍य, रिश्‍ते आदि तय होते हैं. बिना कुंडली देखे भी कुछ तरीकों से जाना जा सकता है कि आप पर किस ग्रह का असर ज्‍यादा है? 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 21, 2026, 09:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिर्फ 2 मिनट में पता करें, आपकी जिंदगी कौनसा ग्रह चला रहा है?

यदि आपके पास अपनी कुंडली जानने के लिए जन्‍म की सही तारीख या समय नहीं है तो कोई बात नहीं. कुछ ऐसे तरीके भी हैं, जिससे आप जान सकते हैं कि 9 ग्रहों में से किस ग्रह का आप पर प्रभाव ज्‍यादा है? या आपकी जिंदगी कौन-सा ग्रह चला रहा है? 

इसके लिए आज हम हर ग्रह के मजबूत होने के लक्षण या संकेत जानते हैं, जिनसे आसानी से जाना जा सकता है कि आपकी कुंडली में कौन-सा ग्रह प्रबल है. क्‍योंकि अचानक पैसा या सफलता मिलना हो या जिंदगी का कड़ा संघर्ष. इन सभी में ग्रहों का अहम रोल होता है. 

ग्रह मजबूत होने के संकेत 

व्‍यक्ति की आदतें, चेहरा, व्यवहार, जिंदगी के पैटर्न और उसके साथ होने वाली घटनाएं खुद बता देते हैं कि उसकी कुंडली में कौनसा ग्रह सबसे ज्यादा ताकतवर है.

Add Zee News as a Preferred Source

चन्द्रमा मजबूत होने के लक्षण : जिस व्‍यक्ति की कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है, उसका मन स्थिर और शांत रहता है. वह सुकून की नींद सोता है, साथ ही सोचने समझने की क्षमता कमाल की होती है. ऐसा व्‍यक्ति स्‍पष्‍ट सोच वाला होता है, वह भ्रमित नहीं होता है. 

मंगल मजबूत होने के लक्षण: मजबूत मंगल व्‍यक्ति को दमदार पर्सनालिटी, साहस-निडरता और खून में गर्मी देता है. ऐसे लोगों का शरीर आकर्षक, चेहरा लालिमा लिए हुए होता है. ये लोग आमतौर पर पुलिस, सेना, स्‍पोर्ट्स जैसे क्षेत्र चुनते हैं और खूब सफल होते हैं. 

बृहस्पति मजबूत होने के लक्षण : गुरु मजबूत हो तो व्‍यक्ति सुखी जीवन जीता है. उसे संपन्‍न परिवार, आज्ञाकारी संतान, प्‍यार करने वाला जीवनसाथी मिलता है. वह ज्ञानी और विवेकवान होता है, जिससे विपरीत परिस्थितियों से भी उबर जाता है. 

बुध मजबूत होने के लक्षण : बुध ताकतवर हो तो व्‍यक्ति तेज दिमाग वाला, बोलने में निपुण और उम्र से कम दिखता है. उसमें चंचलता होती है, इस कारण वे जल्‍दी बोर हो जाते हैं. 

शुक्र मजबूत होने के लक्षण: मजबूत शुक्र खूब धन-वैभव और ऐशो आराम देता है. ऐसा व्‍यक्ति आलीशान जिंदगी जीता है. वह सुंदर और आकर्षक होता है. लोग उसकी ओर खिंचे चले आते हैं. 

(यह भी पढ़ें: 3 दबंग ग्रहों को मुट्ठी में करने की जान लें ट्रिक, दौलत-शोहरत से घिरे रहेंगे, देश-दुनिया में होंगे मशहूर

शनि मजबूत होने के लक्षण : जिन लोगों की कुंडली में शनि प्रबल या उच्‍च का होता है वे बेहद अनुशासित और जिम्‍मेदार होते हैं. ये लोग समय से पहले समझदार हो जाते हैं. इनके काम देरी से पूरे होते हैं, संघर्ष के बाद सफलता मिलती है लेकिन इनकी सफलता स्‍थाई रहती है. 

राहु मजबूत होने के लक्षण : ताकतवर राहु तीक्ष्ण बुद्धि देता है. अचानक धन और सफलता देता है. लेकिन उतनी ही तेजी से गिरा भी देता है. ऐसा व्‍यक्ति छल-कपट करने वाला और झूठ बोलने वाला होता है. 

केतु मजबूत होने के लक्षण : ऐसे लोग आध्यात्मिक, वैरागी और बहुत बुद्धिमान होते हैं. उनकी रिसर्च, गूढ़ और रहस्‍यमयी विद्याओं में खासी रुचि होती है. ऐसे लोग अचानक लाइमलाइट में आते हैं, अमीर बनते हैं. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

TAGS

planet signs

Trending news

विजय बनकर किया निकाह, जबरन गोमांस खिलाने की... हिंदू युवती से धोखे की इंतिहा
Love Jihad
विजय बनकर किया निकाह, जबरन गोमांस खिलाने की... हिंदू युवती से धोखे की इंतिहा
मई-जून में ही क्यों पड़ती है सबसे ज्यादा गर्मी? समझिए लू का पूरा गणित
india heatwave
मई-जून में ही क्यों पड़ती है सबसे ज्यादा गर्मी? समझिए लू का पूरा गणित
पाकिस्तानी महिला से प्यार-शादी और फिर गद्दारी! कोलकाता का जफर NIA के शिकंजे में
india
पाकिस्तानी महिला से प्यार-शादी और फिर गद्दारी! कोलकाता का जफर NIA के शिकंजे में
तमिलनाडु में कांग्रेस का सूखा खत्म, TVK कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेंगे 2 विधायक
Tamil Nadu
तमिलनाडु में कांग्रेस का सूखा खत्म, TVK कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेंगे 2 विधायक
100 साल सिर्फ उपलब्धि नहीं, जिम्मेदारी भी है...एस्सेल ग्रुप देश के लिए समर्पित रहेगा
100 years of Essel Group
100 साल सिर्फ उपलब्धि नहीं, जिम्मेदारी भी है...एस्सेल ग्रुप देश के लिए समर्पित रहेगा
सत्ता की दौड़ या कॉमेडी? दुनिया की अजीब नाम वाली पार्टियां, नाम सुनते छूट जाएगी हंसी
Cockroach Janta Party
सत्ता की दौड़ या कॉमेडी? दुनिया की अजीब नाम वाली पार्टियां, नाम सुनते छूट जाएगी हंसी
Falta Seat Voting Live: पहले वोट डालने से डरते थे लेकिन अब नहीं...फाल्टा में वोटिंग करने के बाद बोला वोटर
Falta Assembly Seat Voting Live
Falta Seat Voting Live: पहले वोट डालने से डरते थे लेकिन अब नहीं...फाल्टा में वोटिंग करने के बाद बोला वोटर
'गाय तो कटेगी ही, सुवेंदु चाहे जो कर लें', हुमायूं कबीर की बंगाल सरकार को धमकी
west bengal news in hindi
'गाय तो कटेगी ही, सुवेंदु चाहे जो कर लें', हुमायूं कबीर की बंगाल सरकार को धमकी
48 डिग्री की आग में झुलसा उत्तर भारत, हिमाचल भी शिकार; अब IMD ने दे दी 'गुड न्यूज'
weather update
48 डिग्री की आग में झुलसा उत्तर भारत, हिमाचल भी शिकार; अब IMD ने दे दी 'गुड न्यूज'
भारत का वो राज्य, जो उगाता हाथी के पैर जैसी 'दुर्लभ' सब्जी; कहलाता ‘जिमीकंद कैपिटल’
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो राज्य, जो उगाता हाथी के पैर जैसी 'दुर्लभ' सब्जी; कहलाता ‘जिमीकंद कैपिटल’