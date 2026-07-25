/बच्चे की स्टडी को लेकर इन बातों का रखें ध्यान, बढ़ेगा फोकस और परीक्षा में मिलेगी सफलता

आजकल कॉम्पटीशन जबरदस्त है और छोटे से छोटे एग्जाम के लिए भी बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं. ऐसे में कई बार कुछ पैरेंट्स इसे लेकर परेशान रहते हैं कि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या वह अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा है. इसके पीछे घर का माहौल या वास्तु ठीक न होना भी बड़ी वजह हो सकती है.
वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि हर दिशा की अलग ऊर्जा होती है. यदि दिशा का इस्तेमाल उसकी ऊर्जा के अनुरूप किया जाए तो बहुत लाभ होता है. मशहूर ज्योतिषाचार्य और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. अजय भाम्बी से जानिए बच्चों का पढ़ाई में फोकस बढ़ाने के लिए कौन-से उपाय काम आ सकते हैं.
ज्योतिषाचार्य डॉ. अजय भाम्बी कहते हैं कि छोटी-छोटी बातें ध्यान में रखकर पैरेंट्स बच्चों के लिए अच्छा माहौल बना सकते हैं. ताकि बच्चों का मन पढ़ाई में लगे और इधर-उधर ना भटके. इसके लिए जरूरी नहीं कि हर माता-पिता अपने बच्चों को अपनी सामर्थ्य के विपरीत पूरा कमरा ही दें. केवल छोटी-छोटी वास्तु सम्मत बातें ध्यान में रखकर भी उनके लिए अच्छा माहौल बनाया जा सकता है.
- पैरेंट्स बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था करें कि पढ़ते समय बच्चों का मुख उत्तर या पूर्व की दिशा की ओर होना चाहिए.
- बच्चों की पढ़ाई के स्थान पर विद्या की देवी सरस्वती की भी फोटो या मूर्ति जरूर लगाएं, जिससे उनमें विश्वास और श्रद्धा की भावना आएगी.
- पढ़ाई के स्थान के आसपास कूड़ा-कबाड़ या काले नीले रंग के पर्दे बेडशीट आदि नहीं होनी चाहिए.
- बच्चों में यह आदत डालें कि वे अपे पढ़ने की टेबल और बुक शेल्फ आदि पूरी तरह व्यवस्थित रखें.
- बच्चा जिस कमरे में पढ़ रहा है, उसमें अगर अटैचमेंट वॉशरूम है, तो उसे साफ-सुथरा रखा जाए तथा दरवाजा बंद रखा जाए जिससे कि उसमें से नकारात्मक ऊर्जा ना आए.
- बच्चों में कभी भी बिस्तर पर बैठकर या लेट कर पढ़ने की आदत ना डालें. बिस्तर हमेशा आराम करने, टीवी देखने, मनोरंजन आदि के लिए होता है. बिस्तर पर बैठकर पढ़ने से उन्हें आलस करने की आदत बन जाती है. बेहतर है कि बच्चों को जमीन पर बैठकर या किसी आरामदायक चेयर, टेबल-कुर्सी पर बैठकर पढ़ने की आदत डलवाएं.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)