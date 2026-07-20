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दुश्‍मन शनि के नक्षत्र में सूर्य की एंट्री, बड़बोलापन कराएगा मिथुन राशि वालों का नुकसान, संभलें ये 3 राशि वाले

ग्रहों के राजा सूर्य अपने बेटे शनि के घर में प्रवेश करने जा रहे हैं. सूर्य अगले 13 दिन तक शनि के स्‍वामित्‍व वाले पुष्‍य नक्षत्र में रहेंगे. ज्‍योतिष के अनुसार यह समय 3 राशि वालों को सावधानी से बरतना चाहिए.

Published: Jul 20, 2026, 05:55 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:56 AM IST
दुश्‍मन शनि के नक्षत्र में सूर्य की एंट्री, बड़बोलापन कराएगा मिथुन राशि वालों का नुकसान, संभलें ये 3 राशि वाले
Image Credit: AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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