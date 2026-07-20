सूर्य नेतृत्व, आत्मविश्वास, यश, सफलता, स्वास्थ्य और पिता के कारक हैं. वहीं कर्मफलदाता शनि अनुशासन, मेहनत और न्याय के कारक हैं. हिंदू धर्म में शनि देव को सूर्य देव का पुत्र बताया गया है. वहीं ज्योतिष में इन दोनों को एक-दूसरे का परम शत्रु ग्रह कहा गया है.
ऐसे में जब सूर्य, शनि के स्वामित्व वाली राशि या नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो ज्योतिष की दुनिया में यह बड़ी घटना होती है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 20 जुलाई 2026 को सुबह 11:33 बजे सूर्य पुष्य नक्षत्र में आ रहे हैं और 3 अगस्त 2026 की सुबह 10:29 बजे तक रहेंगे.
सूर्य ग्रह 13 दिन पुष्य नक्षत्र में रहेंगे. शत्रु शनि के नक्षत्र में सूर्य का रहना सभी लोगों की जिंदगी पर शुभ-अशुभ असर डालेगा. खासतौर सेहत, सफलता और उनके स्वभाव पर बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है. जानिए ज्योतिष के अनुसार 20 जुलाई से 3 अगस्त 2026 तक किन 3 राशि वालों को संभलकर रहने की जरूरत है.
मिथुन राशि वाले लोग इस दौरान अहंकार करने और बड़बोलेपन से बचें. वरना ऐसी बातें भी कह देंगे, जो नहीं कहनी चाहिए थी. साथ ही काम-धंधे को लेकर अपनी योजनाओं को दूसरों के सामने उजागर न करें और सतर्क रहें. वरना नुकसान हो सकता है.
सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और उनका दुश्मन शनि के नक्षत्र पुष्य में जाना इस राशि वालों की सेहत पर बुरा असर डाल सकता है. लिहाजा स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें. इस दौरान खर्च भी ज्यादा रहेगा. वहीं निवेश करने से बचें या बहुत सावधानीपूर्वक करें.
धनु राशि वालों के लिए सूर्य का पुष्य नक्षत्र में जाना शारीरिक और मानसिक तौर पर कष्ट दे सकता है. कोई बीमारी या चोट-चपेट के शिकार हो सकते हैं. वहीं कुछ लोग तनाव के शिकार हो सकते हैं. लिहाजा अपनी सेहत का ध्यान रखें. योग-ध्यान की मदद लें. यह समय धैर्य से निकालें.
(Disclaimer- ग्रह और नक्षत्र गोचर - यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)