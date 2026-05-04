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सूर्य का अग्नि योग शुरू, अगले 25 दिन पड़ेगी प्रचंड गर्मी, जानें क्‍या करें और क्‍या न करें?

Agni Nakshatra 2026: सूर्य ने अग्नि नक्षत्र में प्रवेश करके अग्नि योग बना दिया है. अब अगले 25 दिन तक यह योग सक्रिय रहेगा और भीषण गर्मी पड़ेगी. इसका प्रभाव सभी राशियों और लोगों पर होगा. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 04, 2026, 03:46 PM IST
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सूर्य का अग्नि योग शुरू, अगले 25 दिन पड़ेगी प्रचंड गर्मी, जानें क्‍या करें और क्‍या न करें?

Agni Nakshatra 2026: कृत्तिका नक्षत्र को अग्नि नक्षत्र भी कहते हैं, सूर्य 4 मई 2026 को कृत्तिका नक्षत्र में गोचर कर गए हैं. इससे अग्नि योग बन गया है. इस योग में भीषण गर्मी पड़ती है. 28 मई 2026 तक सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में रहकर अग्नि योग बनाएंगे. इसका असर सभी लोगों पर पड़ेगा. लिहाजा सावधानी बरतने की बहुत ज्‍यादा जरूरत है. 

भगवान मुरुगन की करें आराधना 

अग्नि योग का यह समय भगवान मुरुगन की आराधना के लिए खास होता है. ऐसा करने से करियर में सफलता और यश मिलता है. साथ ही इस दौरान सूर्य देव अपनी पूरी प्रचंडता के साथ धरती को तपाते हैं. ये समय साल के सबसे गर्म दिनों का समय होता है. 

चूंकि कृतिका नक्षत्र का संबंध अग्नि तत्व से होता है, इसी कारण से इस समय को 'अग्नि नक्षत्र' कहा जाता है. दक्षिण भारत में इस समय भगवान मुरुगन की उपासना की जाती है. 

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4 राशियों के लिए शुभ 

सूर्य का कृत्तिका नक्षत्र में गोचर कर्क, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि के लिए बेहद शुभ है. इन राशि वालों को इन 28 मई 2026 से पहले करियर में प्रमोशन और यश मिलने के योग हैं. साथ ही धन वृद्धि होगी. किस्‍मत की मदद से काम पूरे होंगे. इस समय का पूरा लाभ लें. 

सेहत का रखें ख्‍याल 

चूंकि इस समय तेज गर्मी पड़ती है तो सेहत का ख्‍याल रखना बहुत जरूरी होता है. धूप में जाने से बचें. तरल पदार्थों जैसे शरबत, छाछ आदि का सेवन करते रहें. भोजन भी हल्‍का करें. साथ ही सूती कपड़े पहनकर ही बाहर निकलें. अनावश्‍यक यात्रा न करें. 

(यह भी पढ़ें: 11 मई का मंगल गोचर बना रहा महा राजयोग, 4 राशियों के लिए खुलेंगे अचानक कमाई के दरवाजे, किस्मत लेगी यू-टर्न

न करें नए कामों की शुरुआत 

इस समय सूर्य का तेज ज्‍यादा रहता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अग्नि योग के दौरान नए कार्यों की शुरुआत नहीं करना चाहिए. इस समय में शादी, मुंडन संस्कार, नए व्‍यापार की शुरुआत न करें. 

वैसे भी इस साल 17 मई 2026 से पुरुषोत्‍तम मास प्रारंभ हो रहा है जो कि 15 जून 2026 तक चलेगा. पुरुषोत्‍तम महीने में सारे मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं. लिहाजा अग्नि योग और पुरुषोत्‍तम मास के चलते मई में शुभ-मांगलिक काम न करें. 

इस दौरान भगवान मुरुगन की पूजा करें. मंत्र जाप करें. मेडिटेशन करें. दान-पुण्‍य करें. इस समय में ठंडे पेय पदार्थों, जूते, रसीले फल का दान करें. इस समय किया गया दान बहुत पुण्‍य लाभ देता है. 

(यह भी पढ़ें: जन्म तारीख से खुलता है पैसा खींचने का सीक्रेट! 10 सेकंड में जानें अपना मनी कोड

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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