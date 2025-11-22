Advertisement
कुंडली में सूर्य है कमजोर? रविवार को करें ये उपाय, चमक जाएगी किस्मत और मिलेगा मान–सम्मान

Surya Upay: अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य कमजोर है या जीवन में आत्मविश्वास, धन, सफलता और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां बनी रहती हैं. आइए जानते हैं कि इस समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए क्या करना अच्छा होगा.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 22, 2025, 07:52 PM IST
Sunday Surya Upay: वैदिक ज्योतिष में सूर्य को शक्ति, आत्मविश्वास, ऊर्जा और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है. जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति व्यक्ति के व्यक्तित्व, सरकारी कार्यों में सफलता, नेतृत्व क्षमता और समाज में सम्मान पर सीधा प्रभाव डालती है. अगर कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति का जीवन सफलता, सम्मान और खुशहाली से भर जाता है। लेकिन जब सूर्य कमजोर हो जाता है, तो स्वास्थ्य समस्याएं, आत्मविश्वास की कमी, पिता से संबंधों में तनाव और करियर में बाधाएं दिखाई देती हैं. ऐसे में सूर्यदेव को प्रसन्न करना अत्यंत शुभ माना जाता है, और रविवार सूर्य की उपासना का सबसे महत्वपूर्ण दिन है. इस दिन किए गए उपाय जीवन में सकारात्मक परिणाम लाते हैं.

रविवार की पूजा क्यों है खास?

हिंदू परंपरा में रोज सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है, लेकिन रविवार को यह विशेष फलदायी माना गया है. इस दिन श्रद्धा के साथ सूर्यदेव की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, स्वास्थ्य बेहतर होता है, नौकरी और करियर में तरक्की मिलती है, घर में सुख-समृद्धि का प्रवेश होता है. इसके अलावा जीवन में आ रही बाधाएं और संकट दूर होते हैं. सूर्य की कृपा से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है और मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है.

सूर्यदेव को अर्घ्य देने की विधि

रविवार की सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें. फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके तांबे के पात्र में जल भरें और उसमें लाल फूल, रोली, अक्षत, मिश्री और मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें. अर्घ्य देते समय जल की धारा के बीच से सूर्य को देखना अत्यंत शुभ माना गया है.

रविवार के इन उपायों से मिलेगा लाभ

मछलियों को खिलाएं आटा- जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, उन्हें रविवार को मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने की सलाह दी जाती है. यह उपाय नकारात्मक प्रभाव को कम करता है और सूर्य की स्थिति मजबूत करता है. 

यह भी पढ़ें: दुकान या बिजनेस पर लग गई नजर? इन आसान उपायों से फिर से चमक उठेगा कारोबार

लाल रंग के वस्त्र पहनें या दान करें- रविवार को लाल रंग सूर्य का प्रतीक माना जाता है. इस दिन लाल वस्त्र पहनना या जरूरतमंद को दान करना शुभ फल देता है. इससे सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है और बाधाओं से मुक्ति मिलती है.

सूर्यदेव के मंत्र का जाप- सूर्य की स्थिति मजबूत करने के लिए मंत्र का जाप अत्यंत शुभ माना गया है. ऐसे में अगर संभव हो तो “ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः” मंत्र का 108 बार रोजाना जाप करें.

