Kundli Yog: कुंडली का वह जादुई योग, जो रंक को भी बना सकता है राजा! जानें कैसे बनता है सुनफा योग

Sunfa Yog Benefits: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की युति और उनकी स्थिति हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करती है. इनमें से चंद्रमा को मन का कारक माना गया है, और इसी चंद्रमा से बनने वाले कुछ विशेष योग जातक के जीवन को असाधारण बना देते हैं. इन्ही में से एक अत्यंत मंगलकारी योग है 'सुनफा योग'. कुंडली में बनने वाला यह योग न सिर्फ व्यक्ति को धनवान बनाता है, बल्कि उसे समाज में एक विशिष्ट पहचान और स्वाभिमान भी प्रदान करता है. इसके अलावा कुंडली में इस योग के बनने से जीवन में अनेक शुभ फल प्राप्त होते हैं. भूमि, भवन और वाहन सुख की स्थिति भी इस योग से बनती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली में सुनफा योग कैसे बनता है और इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है.

कैसे होता है सुनफा योग का उदय?

सुनफा योग का निर्माण चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इसकी परिभाषा आसान लेकिन प्रभावशाली है. अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा से दूसरे भाव (अगले घर) में कोई ग्रह स्थित हो, तो सुनफा योग का जन्म होता है. इस योग के निर्माण में सूर्य को शामिल नहीं किया जाता है. अगर चंद्रमा के अगले भाव में केवल सूर्य बैठा हो, तो यह योग नहीं बनेगा. हालांकि, यदि सूर्य के साथ मंगल, बुध या गुरु जैसे अन्य ग्रह मौजूद हों, तो यह योग मान्य होता है. राहु और केतु को भी इस गणना से बाहर रखा जाता है. यह योग तब अधिक प्रभावी होता है जब चंद्रमा शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो और बलवान स्थिति में हो.

Add Zee News as a Preferred Source

सुनफा योग का जीवन पर सकारात्मक प्रभाव

जिन जातकों की कुंडली में यह शुभ योग होता है, वे अपने व्यक्तित्व और कर्मों से समाज को प्रभावित करते हैं. सुनफा योग की सबसे बड़ी विशेषता 'आत्मनिर्भरता' है. ऐसे व्यक्ति दूसरों के भरोसे बैठने के बजाय अपनी मेहनत और कौशल से अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं. इन्हें विरासत से ज्यादा खुद की कमाई पर गर्व होता है. इस योग के प्रभाव से जातक की निर्णय लेने की क्षमता बहुत मजबूत होती है. वे दूरदर्शी होते हैं और किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसके नफे-नुकसान का सटीक आकलन कर लेते हैं. 'सुनफा' का शाब्दिक अर्थ ही शुभता से जुड़ा है. ऐसे जातकों के पास भूमि, भवन और वाहन का पूर्ण सुख होता है. इनके जीवन में भौतिक सुख-सुविधाओं की कभी कमी नहीं रहती. ये लोग राजनीति या सरकारी तंत्र में उच्च पदों को सुशोभित करते हैं. इनकी वाणी में प्रभाव होता है, जिससे लोग इनकी ओर स्वतः आकर्षित होते हैं.

यह भी पढ़ें: कुंडली में शुभ और पाप कर्तरी योग क्या होता है, जानें इसके फायदे और नुकसान

अलग-अलग ग्रहों के साथ सुनफा योग का स्वरूप

चंद्रमा से दूसरे भाव में बैठने वाला ग्रह इस योग के स्वरूप को थोड़ा बदल देता है. गुरु (बृहस्पति) का साथ: व्यक्ति अत्यधिक ज्ञानी, धार्मिक और नीतिवान होता है. जातक साहसी, निडर और सेना या पुलिस जैसे क्षेत्रों में सफल होता है. व्यक्ति की वाकपटुता और व्यापारिक समझ लाजवाब होती है. जातक कला प्रेमी होता है और विलासितापूर्ण जीवन जीता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)