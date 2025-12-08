Advertisement
7 दिन उजाला फिर 7 दिन की काली रात, पत्नियां करेंगी पति की हत्‍या, हिल जाएगा पूरे ब्रह्मंड का निजाम, कब होगा ऐसा?

कलियुग खत्‍म होने और उसके अंत व उसके बाद के समय को लेकर कई भविष्‍यवाणियां की गई हैं. इनमें से कुछ तो बेहद भयवाह हैं. लेकिन एक भविष्‍यवाणी ऐसी है, जिसे सुनकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि वाकई ऐसा हो सकता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 08, 2025, 08:56 AM IST
7 दिन उजाला फिर 7 दिन की काली रात, पत्नियां करेंगी पति की हत्‍या, हिल जाएगा पूरे ब्रह्मंड का निजाम, कब होगा ऐसा?

हिंदू धर्म-शास्‍त्रों में आने वाले युगों-युगों के लिए भविष्‍यवाणियां की गई हैं. इनमें से कई भविष्‍यवाणियां सच हुई हैं लिहाजा आने वाले समय में भी इनके सच होने की पूरी संभावना है. आज हम एक ऐसी भविष्‍यवाणी के बारे में बात करने वाले हैं जो पूरे ब्रह्मंड का निजाम बदल देंगी. सूरज के उगने और ढलने का समय बदल जाएगा. पूरी दुनिया में लगातार 7 दिन उजाला रहेगा और फिर 7 दिन तक काली रात रहेगी. हर तरफ घनघोर अंधेरा होगा और खून-खराबा चलेगा. ऐसा भयानक समय होगा कि उसके बारे में सुनकर ही दिल दहल जाए, लेकिन उसमें भी कुछ लोग सुरक्षित रह जाएंगे, जानिए वो कौन होंगे और ऐसा क्‍यों होगा? 

भविष्‍यमालिका की भविष्‍यवाणी 

भविष्य मालिका में 600 वर्ष पूर्व जो भविष्यवाणियां की गई हैं, उसके अनुसार जब कलियुग का अंत होगा और उसके बाद सतयुग की शुरुआत होगी. तब इस बीच एक समय ऐसा आएगा, जब सूरज लगातार 7 दिन तक आसमान में चमकेगा और फिर 7 दिन तक लगातार रात रहेगी. पूरी धरती पर कई आश्चर्यजनक घटनाएं घटित होंगी. बिजली के सारे उपकरण काम करना बंद कर देंगे. हर तरफ घनघोर अंधेरा होगा. 

- भविष्य मालिका में अच्युतानंद दास जी लिखते हैं कि चारों तरफ खून ही खून होगा. भूत, पिशाचिनियाँ और चामुंडा जैसी शक्तियाँ अपने सभी अस्त्र-शस्त्रों के साथ प्रकट होंगी. असंख्य लोगों की मृत्यु होगी.

- जो स्त्रियां अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों का चिंतन करती हैं, वे योगमाया के प्रभाव में आकर अपने पति की हत्‍या कर देंगी. उनका खून चूस लेंगी. वहीं जो स्त्रियां धर्म में स्थित, पवित्र और अपने पति को समर्पित होती हैं, वे और उनके पति सुरक्षित रहेंगी.

- जिस तरह इंसान जानवरों पर अत्‍याचार कर रहे हैं, वैसे ही प्रकृति इंसान से बदला लेगी. जब चारों तरफ अंधकार होगा तब उस समय खूंखार और मांसाहारी जंगली जानवर लोगों के घरों में घुस आएंगे और लोगों को मारकर खा जाएंगे. .

- ना खाने के लिए अन्‍न होगा और ना पीने का पानी, लिहाजा बड़ी संख्‍या में लोग भूख-प्‍यास से व्‍याकुल होकर ही मर जाएंगे. 

एक चौथाई लोग बचेंगे जीवित 

इस दौरान धरती पर जो हा-हाहाकार मचेगा, उसमें असंख्‍य लोग मारे जाएंगे और धरती की बमुश्किल एक चौथाई आबादी के लोग ही जीवित बचेंगे. भगवान कल्कि उनकी रक्षा करेंगे. ये वो लोग होंगे प्रभु के सच्चे भक्त होंगे. उन्‍हें अंधेरे में भी सबकुछ स्‍पष्‍ट नजर आएगा. वे ऐसे मुश्किल समय में भी नाम जप और भगवान का कीर्तन करते रहेंगे. इन लोगों को ना भूख लगेगी ना प्‍यास, वे महीनों तक बिना कुछ खाए-पिए जीवित रहेंगे. फिर भी स्‍वस्‍थ रहेंगे. 

बनेंगे नए सूर्य-चंद्रमा 

सतयुग के अनुरूप पर्यावरण को निर्मल और संतुलित बनाने के लिए नए सूर्य और चंद्रमा की स्थापना आवश्यक होगी. इसलिए भगवान विष्णु अपनी शक्ति से वर्तमान सूर्य और चंद्रमा का नाश करके पुनः उन्हें स्थापित करेंगे. इस कार्य को पूरा करने के लिए सात दिन और सात रात का समय लगेगा. इसलिए इस दौरान धरती पर भयंकर विध्‍वंस होगा और केवल भगवान के भक्‍त ही जीवित बचेंगे. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

