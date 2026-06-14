Trigrahi Yog on Amavasya June 2026: जून महीने की अमावस्या विशेष है, यह ज्येष्ठ अधिकमास की अमावस्या है जो 3 साल में आती है. साथ ही इस दिन मिथुन राशि में 3 ग्रह मिल रहे हैं, जो त्रिग्रही राजयोग बनाएंगे. यह राजयोग 5 राशि वालों के लिए किस्मत चमकाने वाला साबित हो सकता है.
15 जून 2026 को सूर्य गोचर करके मिथुन राशि में आएंगे, जिसे मिथुन संक्रांति कहते हैं. इसके साथ-साथ चंद्रमा भी वृष से निकलकर मिथुन में प्रवेश करेंगे. वहीं बुध ग्रह पहले से ही मिथुन राशि में हैं. इस तरह सूर्य, बुध और चंद्रमा की युति होगी.
चंद्रमा 17 जून 2026 की सुबह तक मिथुन राशि में रहेंगे, लिहाजा करीब ढाई दिन तक यह त्रिग्रही योग सक्रिय रहेगा. ज्योतिषाचार्य दिलीप गुप्ता के अनुसार दौरान कुछ राशियों को अचानक धन लाभ हो सकता है या शुभ सूचना मिल सकती है.
मिथुन राशि : मिथुन राशि में ही 3 ग्रह मिलकर त्रिग्रही योग बना रहे हैं और सबसे ज्यादा असर भी इसी राशि पर डालेंगे. आपका दिमाग आम दिनों की तुलना में तेज चलेगा और वाणी का प्रभाव भी बढ़ेगा. बेहतर निर्णय ले सकेंगे. अचानक धन लाभ होने के योग हैं, जिसका निवेश करना भविष्य में बढि़या रिटर्न दे सकता है. साथ ही कार्यस्थल पर मान-सम्मान बढ़ेगा.
सिंह राशि : सिंह राशि के स्वामी सूर्य, चंद्रमा और बुध के साथ मिलकर त्रिग्रही योग और बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं. जिससे इस राशि पर भी अहम असर होगा. ये लोग बड़ी तरक्की या कामयाबी पा सकते हैं. सीनियर्स का सहयोग मिलेगा. अटके हुए काम पूरे होंगे. पारिवारिक जिंदगी बेहतर होगी.
कन्या राशि : कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और त्रिग्रही योग में बुध ग्रह भी शामिल हैं. इसका सकारात्मक असर कन्या राशि वालों के व्यापार और कम्युनिकेशन स्किल्स पर पड़ेगा. लोग आपसे प्रभावित होंगे. जिससे अहम डील फाइनल हो सकती है या जरूरी काम पूरा हो सकता है. साथ ही पुरानी बीमारी या समस्या से राहत मिल सकती है.
तुला राशि : तुला राशि वालों के लिए भी यह समय भाग्योदय करने वाला है. रुके हुए काम अचानक पूरे होंगे. कहीं से पैसा मिल सकता है. प्रमोशन मिलने, जिम्मेदारियां बढ़ने के योग हैं. नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है. यात्रा पर जा सकते हैं. मन शांत रहेगा और सुकून महसूस होगा.
कुंभ राशि : कुंभ राशि वालों के लिए भी त्रिग्रही योग के 3 दिन अच्छे रहेंगे. आपके काम की तारीफ हो सकती है. इनकम बढ़ेगी लेकिन आप खर्च करने में भी कंजूसी नहीं करेंगे. भाग्य का साथ मिलेगा. योजनाएं सफल होंगी.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)