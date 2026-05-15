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Hindi Newsऐस्ट्रोआज से एक्टिव हुआ सूर्य-बुध का बुधादित्य राजयोग, 5 राशि वालों को करियर-बिजनेस में मिलेगा जैकपॉट

आज से एक्टिव हुआ सूर्य-बुध का बुधादित्य राजयोग, 5 राशि वालों को करियर-बिजनेस में मिलेगा जैकपॉट

एक ही दिन 2 ताकतवर ग्रहों- सूर्य व बुध का गोचर होना आज से ऐसा शक्तिशाली राजयोग बना रहा है, जो 5 राशि वालों की किस्मत बदल सकता है. इन लोगों के लिए नौकरी में प्रमोशन, बिजनेस में बड़ा मुनाफा और अचानक धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं.

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 15, 2026, 06:00 AM IST
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आज से एक्टिव हुआ सूर्य-बुध का बुधादित्य राजयोग, 5 राशि वालों को करियर-बिजनेस में मिलेगा जैकपॉट

Surya Budh Gochar 2026 May effect on Rashi: ज्‍योतिष की नजर से 15 मई 2026 का दिन बहुत खास है. आज एकसाथ 2 ग्रह सूर्य और बुध गोचर करके एक ही राशि वृषभ में जा रहे हैं. धन-वैभव और सुख के दाता वृषभ की राशि में सूर्य-बुध का गोचर बुधादित्‍य राजयोग बना रहा है. ऐसा दुर्लभ ही होता है जब ये दोनों ग्रह एक ही दिन एक ही राशि में गोचर करें. 

15 दिन होगा बंपर लाभ 

14 व 15 मई की रात 12:34 बजे बुध वृषभ में प्रवेश करेंगे और कुछ ही घंटे बाद सुबह 06:28 बजे सूर्य भी वृषभ में आएंगे. इससे सूर्य-बुध की युति होगी. ये युति 29 मई तब सक्रिय रहेगी और बुध के मिथुन राशि में गोचर करते ही टूट जाएगी. लेकिन इन 15 दिनों के दौरान 5 राशियों को बहुत लाभ होगा. जानिए ये खुशकिस्‍मत राशियां कौन-सी हैं. 

वृषभ राशि : नया घर-संपत्ति मिलने के योग 

सूर्य-बुध का गोचर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा. आपको नया घर, संपत्ति, गाड़ी मिल सकती है. पुराने निवेश से अच्‍छा रिटर्न मिलने के योग हैं. करियर में बड़ी सफलता मिल सकती है. घर में खुशी का माहौल रहेगा. सेहत संबंधी समस्‍याएं दूर होंगी. तनाव खत्‍म होगा. 
उपाय- सूर्य को जल में रोली और अक्षत मिलाकर अर्घ्‍य दें. 

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(यह भी पढ़ें: शुक्र का मिथुन में गोचर, आज से 5 राशियों को मिलेगा धन-प्रेम और सुख का ट्रिपल फायदा, 2 को होगी हानि

मिथुन राशि : रुका हुआ पैसा मिलेगा 

सूर्य-बुध का गोचर मिथुन राशि वालों को रुका हुआ पैसा दिलाएगा. आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. किसी ऐसी योजना पर काम करेंगे, जो लंबे समय से रुकी थी. परिवार में प्रेम और खुशी का माहौल रहेगा. करियर-कारोबार के लिए भी समय अच्‍छा है. 
उपाय - सूर्य मंत्रों का जाप करें. 

तुला राशि : करियर में बड़ा उछाल 

सूर्य-बुध का गोचर शुक्र राशि के स्‍वामित्‍व वाली तुला राशि को भी बहुत लाभ देगी. करियर में जबरदस्‍त उछाल आने के योग हैं. कारोबारी जातकों को मुनाफा होगा, नई डील मिल सकती है. सिंगल जातकों की लाइफ में लव पार्टनर की एंट्री हो सकती है. आपके जीवन में खुशियां आएंगी. 
उपाय - सूर्य को जल चढ़ाएं. 

धनु राशि: नौकरी-कारोबार में मिलेंगे नए मौके 

सूर्य-बुध का गोचर धनु राशि वालों को नौकरी-कारोबार में नए मौके दिलाएगा. आप लंबे समय से जिस तरक्‍की का इंतजार कर रहे थे, वो अब मिलेगी. नया काम शुरू करने के लिए भी समय अच्‍छा है. आपके शत्रु परास्‍त होंगे. दोस्‍तों-रिश्‍तेदारों से मदद मिलेगी. 
उपाय- रोज सुबह स्नान करने के बाद माथे पर लाल चंदन से तिलक लगाएं. 

मीन राशि : रुके हुए काम बनेंगे 

आपका आत्‍मविश्‍वास बढ़ेगा, जिससे रुके हुए काम तेजी से बनते जाएंगे. करियर में सकारात्‍मक नतीजे मिलेंगे. कुछ लोगों के करिय में मनचाहे बदलाव हो सकते हैं. धन-संपत्ति से लाभ हो सकता है. नई गाड़ी-प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं. घर के बुजुर्गों की सेहत में सुधार आएगा. 
उपाय- रोज सुबह सूर्य देव का मंत्र पढ़ते हुए सूर्य को जल अर्पित करें. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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