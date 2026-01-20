Vaidhriti Yog 2026 : सूर्य-चंद्र का वैधृति योग 4 राशि वालों को कराएगा धन हानि, गलत साबित होंगे फैसले, जानें 12 राशियों पर असर

Vaidhriti Yog effect on Rashi 2026 : ग्रह-गोचरों से बनने वाले योग कभी शुभ होते हैं और कभी अशुभ. वैधृति योग एक ऐसा योग है, जिसे ज्‍योतिष में अशुभ माना गया है. 26 जनवरी को सूर्य-चंद्र मिलकर वैधृति योग बना रहे हैं. ज्योतिष में इसे अशुभ योग माना जाता है, जो तनाव, समस्याएं और निर्णय लेने में हिचकिचाहट पैदा कर सकता है. यह तब बनता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच नक्षत्रों में 14वें स्थान का अंतर होता है. जानिए सभी 12 राशियों पर वैधृति योग का असर.

मेष: मेष राशि वालों को वैधृति योग मिश्रित से शुभ फल देगा. रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. गुस्से में निर्णय न लें. सोच-समझकर ही व्‍यवहार करें.

वृषभ: वृषभ राशि वालों के लिए वैधृति योग शुभ रहेगा. परिवार और धन से जुड़ी बातों में राहत मिलेगी. पुराना पैसा मिलेगा. कोई अच्‍छी सूचना मिल सकती है. पुराने तनाव दूर होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: सबसे ज्‍यादा रोमांटिक होती हैं इन 5 र‍ाशियों की लड़कियां, दूर नहीं रह पाता पार्टनर, हर वक्‍त...

मिथुन: मिथुन राशि वालों के लिए वैधृति योग अच्‍छा नहीं है. इन लोगों को मन भटक सकता है. जिससे काम गड़बड़ होंगे. रिश्‍तों में गलतफहमी बढ़ेगी. बड़े फैसले टालें.

कर्क: कर्क राशि वालों के लिए सूर्य चंद्रमा द्वारा बनाया जा रहा वैधृति योग शुभ फल देगा. मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन रहेगा. घर-परिवार में सुख-शांति रहेगी.

सिंह: सिंह राशि वालों के लिए वैधृति योग मिश्रित फल देगा. मान-सम्मान बना रहेगा, लेकिन अहंकार से नुकसान हो सकता है. ऑफिस में संयम रखें. दिखावे से बचें. शत्रु सक्रिय होंगे.

कन्या: कन्‍या राशि वालों के लिए वैधृति योग ज्‍यादा ही अशुभ प्रभाव दे सकता है. काम में रुकावटें आएंगी. जल्दबाजी से हानि हो सकती है, लिहाजा सोच-समझकर फैसले लें.

तुला: तुला राशि वालों के लिए वैधृति योग शुभ फल देगा. रिश्तों में सुधार और सहयोग मिलेगा. रुका पैसा आ सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

यह भी पढ़ें: स्‍ट्रगल करते हुए बीतती है इन बर्थडेट वालों की जिंदगी, बहुत देर से मिलता है पैसा-सक्‍सेस, राहु बनता है वजह

वृश्चिक: वृश्चिक राशि वालों के लिए वैधृति योग अशुभ रहेगा. तनाव और भावनात्मक उलझनें परेशान करेंगी. गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं. गुस्‍से पर काबू रखें.

धनु: धनु राशि वालों को भी वैधृति योग अशुभ फल दे सकता है. भागदौड़ अधिक रहेगी, परिणाम देर से मिलेंगे. धैर्य रखें. यह समय संयम से निकालें.

मकर: मकर राशि वालों के लिए भी वैधृति योग अशुभ रह सकता है. कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़ेगा. वरिष्ठों से मतभेद बढ़ सकता है. लिहाजा विनम्रता से ही बात करें.

कुंभ: कुंभ राशि वालों को वैधृति योग अशुभ फल दे सकता है. यह सेहत पर बुरा असर डाल सकता है. मानसिक थकान रहेगी. निर्णय लेने में भ्रम के शिकार हो सकते हैं. नए काम शुरू न करें.

मीन: मीन राशि के जातकों को वैधृति योग मिश्रित फल देगा. आपका आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा. व्यावहारिक मामलों में सावधानी रखें.

शुभ उपाय: वैधृति योग का शुभ फल पाने के लिए भगवान शिव की पूजा और रुद्राभिषेक करें. जरूरतमंदों को दान-पुण्य करें (जैसे अन्न, वस्त्र). इस समय ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास करें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)