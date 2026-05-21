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सूर्य को जल देने में 90% लोग करते हैं ये बड़ी गलतियां, सही तरीका जान लिया तो चमकेगी किस्मत!

Surya Dev ko Jal Chadhane ke Niyam: सुबह सूर्य देव को सही नियम और विधि से जल चढ़ाने से मान सम्मान बढ़ता है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं और व्यक्ति जीवन में बड़ी सफलता पाता है. हालांकि, जल देते समय 90% लोग अनजाने में कई बड़ी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे पुण्य की जगह दोष मिल सकता है. आज हम उसको सुधारने के तरीके बताएंगे.

Written By  harsh singh|Last Updated: May 21, 2026, 11:54 AM IST
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सूर्य को जल देने में 90% लोग करते हैं ये बड़ी गलतियां, सही तरीका जान लिया तो चमकेगी किस्मत!

Surya Dev ko Jal Chadhane ke Niyam:हिंदू धर्म में सूर्य देव को जल चढ़ाने की परंपरा बहुत पुरानी मानी जाती है. मान्यता है कि रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है. कई लोग इसे सुख, सफलता और अच्छे स्वास्थ्य से जोड़कर देखते हैं. कहा जाता है कि सूर्य देव को नियमित जल चढ़ाने से मान सम्मान बढ़ता है और करियर में भी तरक्की मिल सकती है. यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग हर सुबह स्नान के बाद सूर्य पूजा करते हैं. लेकिन ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जल चढ़ाते समय सही नियमों का पालन करना भी जरूरी माना गया है.

धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि ज्यादातर लोग सूर्य को जल देते समय कुछ सामान्य गलतियां कर बैठते हैं. कई लोग बिना स्नान किए ही सूर्य को जल चढ़ा देते हैं. वहीं कुछ लोग गलत दिशा में खड़े होकर अर्घ्य देते हैं. माना जाता है कि ऐसा करने से पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता. कुछ लोग स्टील या प्लास्टिक के बर्तन से जल चढ़ाते हैं, जबकि पूजा में तांबे के लोटे को शुभ माना गया है. इसके अलावा जल्दीबाजी में बिना मंत्र और श्रद्धा के जल चढ़ाना भी सही नहीं माना जाता.

 सूर्योदय सबसे बेहतरीन समय...

सूर्य देव को जल देने का सही समय सुबह का बताया गया है. खासकर सूर्योदय के समय जल देना सबसे शुभ माना जाता है. पूजा से पहले स्नान करके साफ कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है. इसके बाद तांबे के लोटे में साफ जल भरकर उसमें लाल फूल, अक्षत या थोड़ा रोली डाल सकते हैं. फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके धीरे धीरे सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए. मान्यता है कि जल की धारा के बीच से सूर्य को देखने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है. कई लोग इस दौरान गायत्री मंत्र या सूर्य मंत्र का जाप भी करते हैं.

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कुंडली में होता है सूर्य मजबूत

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार सही विधि से सूर्य पूजा करने पर आत्मविश्वास बढ़ता है. कहा जाता है कि इससे व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा आती है और काम में सफलता मिलने लगती है. कई लोग इसे सरकारी नौकरी, समाज में सम्मान और नेतृत्व क्षमता से भी जोड़ते हैं. धार्मिक विश्वास है कि सूर्य देव को नियमित जल चढ़ाने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है. इससे व्यक्ति का मनोबल बढ़ सकता है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है.

हालांकि पूजा पाठ में सबसे जरूरी चीज श्रद्धा और विश्वास को माना गया है. अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से सूर्य देव की पूजा करता है तो उसे मानसिक शांति मिलती है. साथ ही सुबह जल्दी उठने और सूर्य की रोशनी लेने से शरीर को भी फायदा होता है. इसलिए लोग इसे आध्यात्मिक और स्वास्थ्य दोनों दृष्टि से अच्छा मानते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सही नियमों से सूर्य को जल देने पर जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किए जा सकते हैं.

ये भी पढे़ं: खाया हुआ शरीर को नहीं लगता? इन मंत्रों का करें जाप,नोट कर लें भोजन करने के सही नियम

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उन...और पढ़ें

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