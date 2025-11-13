Sun Transit in Scorpio 2025 : यदि करियर में बार-बार असफल हो रहे हैं या मनचाहा काम नहीं मिल रहा या बार-बार नौकरी जा रही है. मेहनत करने के बाद भी यदि असफल हो रहे हैं, आत्‍मविश्‍वास में कमी है तो यह कुंडली के ग्रहों का अशुभ असर हो सकता है. खासतौर पर सूर्य कमजोर होने पर जातक आत्‍मबलहीन, निस्‍तेज और असफल होता है. ऐसे में ज्‍योतिष में सूर्य को मजबूत करने के उपाय कर लेने चाहिए. सूर्य के उपाय करने के लिए रविवार का दिन और संक्रांति का दिन अतिउत्‍तम माना गया है.

वृश्चिक संक्रांति 2025

सूर्य जब राशि गोचर करते हैं तो उसे संक्रांति कहते हैं. जैसे- आने वाले 16 नवंबर 2025 को सूर्य गोचर करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं. इसे वृश्चिक संक्रांति कहा जाएगा. वृश्चिक संक्रांति के दिन सूर्य देव की कृपा पाने के लिए किए गए उपाय बहुत लाभ देंगे.

वृश्चिक संक्रांति के उपाय

16 नवंबर 2025 को वृश्चिक संक्रांति के दिन विधि-विधान से भगवान सूर्य की पूजा की करें. सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल लेकर अर्घ्‍य दें. जल में रोली, अक्षत और लाल फूल डाल लें. सूर्य देव के मंत्र का जाप करते हुए वृश्चिक संक्रांति की सुबह सूर्य को अर्घ्‍य दें. सूर्य देव से आत्‍मविश्‍वास, सफलता और यश देने की प्रार्थना करें. गरीब-जरूरतमंदों को दान करें. इस दिन गुड़, गेहूं, तांबे और घी का दान करना अच्‍छा माना जाता है.

साथ ही वृश्चिक संक्रांति के दिन आदित्‍य हृदय स्‍त्रोत का पाठ करें. इससे बहुत लाभ होता है. आत्‍मबल बढ़ता है, करियर में उन्‍नति मिलती है. तरक्‍की में आ रही बाधाएं दूर होती हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)