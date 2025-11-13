Advertisement
बार-बार इंटरव्‍यू में हो रहे फेल, कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा साथ, 16 नवंबर को कर लें ये काम

Vrishchik Sankranti 2025 Kab Hai : ज्‍योतिष में ग्रहों के राजा सूर्य को आत्‍मविश्‍वास, यश, सफलता, आत्‍मा और पिता का कारक माना गया है. यदि सूर्य कमजोर हो तो जातक निस्‍तेज, आत्‍मबल से हीन और हर काम में असफल होता है. इससे बचने के उपाय जान लें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 13, 2025, 10:59 AM IST
बार-बार इंटरव्‍यू में हो रहे फेल, कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा साथ, 16 नवंबर को कर लें ये काम

Sun Transit in Scorpio 2025 : यदि करियर में बार-बार असफल हो रहे हैं या मनचाहा काम नहीं मिल रहा या बार-बार नौकरी जा रही है. मेहनत करने के बाद भी यदि असफल हो रहे हैं, आत्‍मविश्‍वास में कमी है तो यह कुंडली के ग्रहों का अशुभ असर हो सकता है. खासतौर पर सूर्य कमजोर होने पर जातक आत्‍मबलहीन, निस्‍तेज और असफल होता है. ऐसे में ज्‍योतिष में सूर्य को मजबूत करने के उपाय कर लेने चाहिए. सूर्य के उपाय करने के लिए रविवार का दिन और संक्रांति का दिन अतिउत्‍तम माना गया है. 

यह भी पढ़ें: गजकेसरी राजयोग में साल 2026 की शुरुआत, पहले हफ्ते से ही नोटों में खेलेंगे में वृषभ समेत इन राशियों के लोग

वृश्चिक संक्रांति 2025 

सूर्य जब राशि गोचर करते हैं तो उसे संक्रांति कहते हैं. जैसे- आने वाले 16 नवंबर 2025 को सूर्य गोचर करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं. इसे वृश्चिक संक्रांति कहा जाएगा. वृश्चिक संक्रांति के दिन सूर्य देव की कृपा पाने के लिए किए गए उपाय बहुत लाभ देंगे. 

यह भी पढ़ें: कंपकंपा देंगी भारत के लिए साल 2026 की ये भविष्‍यवाणियां, 1 नहीं 7 तरीकों से आएगी कयामत!

वृश्चिक संक्रांति के उपाय 

16 नवंबर 2025 को वृश्चिक संक्रांति के दिन विधि-विधान से भगवान सूर्य की पूजा की करें. सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल लेकर अर्घ्‍य दें. जल में रोली, अक्षत और लाल फूल डाल लें. सूर्य देव के मंत्र का जाप करते हुए वृश्चिक संक्रांति की सुबह सूर्य को अर्घ्‍य दें. सूर्य देव से आत्‍मविश्‍वास, सफलता और यश देने की प्रार्थना करें. गरीब-जरूरतमंदों को दान करें. इस दिन गुड़, गेहूं, तांबे और घी का दान करना अच्‍छा माना जाता है. 

साथ ही वृश्चिक संक्रांति के दिन आदित्‍य हृदय स्‍त्रोत का पाठ करें. इससे बहुत लाभ होता है. आत्‍मबल बढ़ता है, करियर में उन्‍नति मिलती है. तरक्‍की में आ रही बाधाएं दूर होती हैं. 

यह भी पढ़ें: केवल गुरुवार ही नहीं, इन दिनों में भी कपड़े धोना होता है अशुभ, घर से चला जाता है धन और सुख-शांति

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

surya gochar 2025

