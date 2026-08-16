17 अगस्त 2026 को नागपंचमी है. इसी दिन सावन महीने का तीसरा सोमवार भी पड़ रहा है. इससे इस पर्व का महत्व कई गुना बढ़ गया है. सावन सोमवार पर नागपंचमी पर्व का पड़ना भगवान शिव और उनके प्रमुख गण नागदेवता दोनों की विशेष पूजा की जाएगी. साथ ही इसी दिन ग्रहों के राजा सूर्य अपनी ही राशि सूर्य में प्रवेश कर रहे हैं. द्रिक पंचांग के अनुसार, 17 अगस्त की सुबह 08:03 बजे सूर्य गोचर होगा और पूरे एक महीने 17 सितंबर तक वो सिंह में रहेंगे. यह सारे शुभ योग सभी राशियों पर असर डालेंगे और कुछ राशियों के लिए तो विशेष साबित होंगे. जानिए ये लकी राशियां कौन-सी हैं. जिनके लिए धन-संपत्ति, तरक्की और खुशियां मिलने के योग बन रहे हैं.
सूर्य का यह गोचर मेष राशि वालों की कार्यक्षमता और क्रिएटिविटी बढ़ाने वाला साबित हो सकता है. आप लीडर की भूमिका में रहेंगे. आपके काम को पहचान मिलेगी. लव लाइफ भी अच्छी रहेगी. घर-परिवार में खुशी का माहौल रहेगा.
सलाह: पैसे के मामले में लापरवाही करने से नुकसान हो सकता है.
कर्क राशि में गुरु संचरण कर रहे हैं और सूर्य कर्क राशि से निकलकर सिंह में जाएंगे. यह गोचर कर्क राशि के लोगों को धन लाभ करवा सकता है. आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है. साथ ही निवेश के लिए यह समय अच्छा है. आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप कठिन काम भी आसानी से कर पाएंगे.
सलाह: बेवजह गुस्सा करने या इमोशनल होने से बचें.
सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर खास है क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और उनका अपनी ही राशि में आना बड़ी ज्योतिषीय घटना है. सूर्य एक साल बाद सिंह राशि में आ रहे हैं. आपको इस दौरान करियर में नए मौके मिलेंगे. आपकी सेहत बेहतर होगी.
सलाह: झूठ बोलने और अहंकार करने से बचें.
सूर्य का राशि परिवर्तन तुला राशि वालों का नेटवर्क मजबूत करेगा. आपको बड़ी सफलता या उपलब्धि हासिल हो सकती है. उच्च पदस्थ लोगों से संपर्क बनेंगे. टीम वर्क से लाभ होगा. यह समय आपके करियर में टर्निंक पॉइंट साबित हो सकता है. साथ ही जिन लक्ष्यों पर आप लंबे समय से काम करना चाह रहे थे, अब आप ठीक उसी रास्ते पर हैं.
सलाह: विनम्रता का दामन न छोड़ें.
सूर्य का राशि गोचर धनु राशि वालों के लिए करियर में अहम बदलाव ला सकता है. आपकी कोशिशों को अब सफलता मिलेगी. यह दारोमदार आप पर है कि आप किस हद तक कोशिश करते हैं. सकारात्मक सोचें और आगे बढ़ें. चुनौतियां आएंगी लेकिन आपके सामने टिक नहीं पाएंगी. स्टुडेंट्स को उच्च शिक्षा के लिए मनपसंद संस्थान में एडमिशन मिल सकता है.
सलाह: नकारात्मक सोच से बचें.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)