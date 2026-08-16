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नागपंचमी पर सिंह राशि में आएंगे सूर्य, 5 राशियों को करियर में नए अवसर और सम्‍मान मिलने के योग

नागपंचमी पर्व पर इस बार 2 बड़े शुभ संयोग बन रहे हैं. 17 अगस्‍त को नागपंचमी के दिन ही सूर्य का सिंह राशि में गोचर हो रहा है. जानें ये किन राशियों के लिए अच्‍छा साबित हो सकता है.

Written ByShraddha Jain
Published: Aug 16, 2026, 05:50 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 05:50 AM IST
नागपंचमी पर सिंह राशि में आएंगे सूर्य, 5 राशियों को करियर में नए अवसर और सम्‍मान मिलने के योग
Image Credit: AI

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Shraddha Jain

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पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

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