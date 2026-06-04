Sun Transit June 2026 effect on Rashi: ग्रहों के राजा सूर्य 15 जून 2026 को मिथुन में प्रवेश कर रहे हैं. सूर्य का बुध की राशि में आना अत्यंत शुभ है, यह धन-व्यापार बढ़ाएगा और राजयोग जैसा सुख देगा. जानिए किन 4 राशियों को सबसे ज्यादा लाभ हो सकता है.
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Surya Gochar in Mithun effect on Rashi June 2026: सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं और इस घटना को संक्रांति कहते हैं. जैसे- सूर्य का मकर राशि में आना मकर संक्रांति कहलाता है. 15 जून 2026 को मिथुन संक्रांति है, सूर्य वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आएंगे.
मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं. सफलता, यश और आत्मविश्वास देने वाले सूर्य का बुद्धि, वाणी, व्यापार के कारक बुध के घर में आना खास है. ज्योतिष के अनुसार सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग बनता है, जो बहुत शुभ माना जाता है. इसलिए सूर्य का बुध की राशि में आना कुछ राशि वालों को धन, कारोबार में सफलता और बड़ी कामयाबी दिला सकता है.
15 जून को हो रहा सूर्य का राशि परिवर्तन मेष राशि के लिए शुभ रहेगा. इस राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. कारोबार के लिए समय लाभदायी है. सत्ता-शासन से लाभ हो सकता है. नया घर, गाड़ी खरीद सकते हैं. भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए काम पूरे होंगे.
सूर्य मिथुन राशि में ही आ रहे हैं और इस राशि वालों को जबरदस्त लाभ देंगे. सूर्य आपकी पर्सनालिटी निखारेंगे. नेतृत्व क्षमता खुलकर सामने आएगी. लोग आपकी तारीफ करेंगे. वाणी का सही इस्तेमाल कर पाए तो यह समय आपको बहुत फायदा कराएगा. धन-समृद्धि भी बढ़ेगी.
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सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य के राशि परिवर्तन का इस राशि वालों पर बड़ा असर होता है. सूर्य का मिथुन राशि में जाना सिंह राशि वालों को शुभ फल देगा. एक से ज्यादा स्त्रोतों से पैसा मिल सकता है. नौकरी करने वालों को प्रमोशन मिल सकता है. कारोबार में मुनाफा बढ़ेगा. सम्मान बढ़ेगा.
सूर्य का गोचर मकर राशि वालों के लिए कई मामलों में सकारात्मक फल देगा. जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी या बीमारी थी, अब उससे राहत मिल सकती है. करियर में भी आपकी स्थिति मजबूत होगी. बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं. धन लाभ होने के भी प्रबल योग हैं.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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