/Rashifal 17 September 2026: कर्क राशि वालों का ऑफिस में बढ़ेगा दबदबा, मिथुन वालों को बीपी करेगा तंग! पढ़ें आज का राशिफल

Horoscope Today 17 September 2026 : ग्रहों के राजा सूर्य जिस दिन कन्या राशि में प्रवेश करते हैं, उसी दिन विश्वकर्मा जयंती पर्व मनाया जाता है. हर साल 17 सितंबर को सूर्य का कन्या में गोचर होता है इसलिए मकर संक्रांति की तरह विश्वकर्मा जयंती की तारीख भी फिक्स होती है. आज किन राशियों पर सूर्य और भगवान विश्वकर्मा की कृपा होने वाली है और किन राशि वालों को सावधान रहने की जरूरत है, जानने के लिए पढ़ें आज 17 सितंबर 2026, गुरुवार का राशिफल.
अपनी किसी योजना को अंजाम देने के लिए अनुकूल समय है. सन्तान की किसी नकारात्मक गतिविधि की वजह से तनाव रहेगा. व्यवसाय में कुछ नई उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं. इस बहुमूल्य समय को गवाएं नहीं. विवाह योग्य लोगों के लिए उत्तम रिश्ता आने की संभावना है. अत्यधिक कार्यभार की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान रहेगी.
उपाय- चने की दाल और गुड़ किसी धर्मस्थल पर जरूर दें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 5
किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद आपकी उम्मीदें साकार करेगी. अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, उधार लेना उचित नहीं है. व्यवसाय संबंधी कोई भी लिया गया निर्णय बेहतर रहेगा. कोई भी लेनदेन ना करें. पति-पत्नी के बीच मनमुटाव का असर घर की व्यवस्था पर भी पड़ेगा. प्राकृतिक वातावरण के बीच कुछ समय व्यतीत करने से मानसिक सुकून मिलेगा.
उपाय- गाय को हरा चारा खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 6
युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर ज्यादा सक्रिय और गंभीर रहेंगे. कभी-कभी अति आत्मविश्वास में आने से आपके लिए नुकसानदायक स्थिति भी बन जाती है. अपनी व्यवसायिक कार्यप्रणाली में और अधिक सुधार लाने का मौका मिलेगा. परिवार में मांगलिक कार्य संबंधी योजना बनेगी. ब्लड प्रेशर तथा डायबिटिक लोग अपना विशेष ध्यान रखें.
उपाय- विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सुनें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 7
विदेश संबंधित कोई भी रुका हुआ काम बनने की उचित संभावना है. किसी मित्र अथवा संबंधी की कोई नकारात्मक बात आपको व्यथित कर सकती हैं. कार्यक्षेत्र पर आपका प्रभुत्व बना रहेगा और आसानी से कार्य हल भी होते जाएंगे. बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना जीवन साथी के साथ कुछ तकरार उत्पन्न कर सकता है. एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है.
उपाय- शिव पार्वती के स्वरूप के दर्शन करें और यथा संभव पूजा करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 3
कोई भी कार्य करने से पहले उसका उचित प्रारूप बनाना आपको गलती होने से बचाएगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना होगा. व्यवसाय में किसी रुके हुए कार्य को गति देने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत है. प्रेम संबंधों के मामले में आप लकी रहेंगे. रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों से दूर रहें.
उपाय- पशु-पक्षियों के लिए आहार की व्यवस्था करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 5
आपका प्लानिंग से काम करना तथा सकारात्मक सोच आपके तथा परिवार के लिए नई दिशा प्रदान करेंगी. अगर किसी को पैसा उधार देना पड़ रहा है, तो उसकी वापसी जरूर सुनिश्चित कर लें. व्यवसाय में मनोनुकूल परिणाम ना मिलने से मन कुछ परेशान भी रहेगा. पति-पत्नी के आपसी सामंजस्य से घर का माहौल और अधिक खुशनुमा हो जाएगा. जोड़ों में दर्द व बेचैनी जैसी समस्या बनी रहेगी. उपाय- श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें अथवा सुनें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 1
आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम हासिल होंगे, परंतु सफलता पाने के लिए कर्म प्रधान तो होना ही पड़ेगा. युवा लोग बीती नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी ना होने दें. इंश्योरेंस तथा कमीशन संबंधी व्यवसाय में विशेष सफलता मिलेगी. मित्रों से मेल-मुलाकात दिन भर के तनाव से राहत प्रदान करेगी. स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन व गुस्से जैसी स्थिति रहेगी.
उपाय- मंदिर जाकर देव दर्शन करें और यथा सामर्थ्य आराधना करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 8
प्रॉपर्टी संबंधी लेनदेन के कार्यों में फायदेमंद डील होने की संभावना है. बाहरी अथवा अपरिचित लोगों की बातों पर बिना सोचे-समझे विश्वास ना करें. कारोबारी मामलों में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी. पति-पत्नी के बीच कुछ तकरार रहेगी. शरीर में हल्की कमजोरी व थकान महसूस होगी. उपाय- किसी जरूरतमंद को अथवा किसी संस्था में दवाइयां का दान करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 7
विदेशी मामलों को लेकर कोई भी प्रयास चल रहा है, तो आज उसके हल होने की संभावना है. अतिरिक्त खरीदारी में ध्यान ना दें, वरना बजट गड़बड़ा सकता है. व्यवसाय में कुछ लोग प्रतिस्पर्धा की भावना से आपके लिए मुश्किलें बढ़ाएंगे. अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास रखें. घर में सुखद और शांतिपूर्ण माहौल रहेगा. गैस और बदहजमी की वजह से दिनचर्या अस्त-व्यस्त रहेगी.
उपाय- सफाई कर्मचारियों को कुछ ना कुछ दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 4
संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलने से सुकून रहेगा. मौज मस्ती में समय व्यतीत होगा. कोई भी काम करने से पहले सभी पहलुओं पर सोच-विचार करके ही नतीजे पर पहुंचे. व्यवसायिक गतिविधियां मनोनुकूल तरीके से चलती रहेगी. ससुराल पक्ष के साथ चल रहा कोई मतभेद दूर होगा. स्वास्थ्य उचित बना रहेगा. किसी प्रकार की चिंता ना करें.
उपाय - दुर्गा उपासना करें और खीर का प्रसाद बांटें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 6
किसी खास कार्य की नींव रखने के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है. किसी नजदीकी संबंधी के साथ छोटी सी बात का बहुत बड़ा इशू बन सकता है. व्यापारिक उतार-चढ़ाव से कुछ राहत मिलेगी. कोई यात्रा सार्थक और भाग्य वर्धक रहेगी. व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय खराब ना करें. स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लापरवाही में ना लें.
उपाय- जल को व्यर्थ बहने से बचाएं.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 1
आत्म मनन तथा आत्म निरीक्षण करने का समय है. आप किसी भी परिस्थिति में समाधान ढूंढ ही लेंगे. आय में कमी और खर्चों की अधिकता की वजह से मन कुछ परेशान भी रहेगा. व्यवसाय को लेकर कुछ खास योजनाएं बनेंगी. अपनी कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव लाएं. लव पार्टनर को कुछ उपहार अवश्य दें. अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखने के लिए संतुलित दिनचर्या रखें.
उपाय- शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं और गन्ने के रस से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 7
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)