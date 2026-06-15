15 जून 2026 को सोमवती अमावस्या सालों बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है. ये संयोग धर्म और ज्योतिष दोनों की नजर से विशेष है. ज्योतिष के अनुसार 15 जून को सूर्य वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में आ रहे हैं और आज ही चंद्रमा भी वृष से निकलकर मिथुन में प्रवेश करेंगे.
एक ही दिन सूर्य-चंद्रमा का राशि परिवर्तन करके एक ही राशि में आना दुर्लभ है. इतना ही नहीं मिथुन राशि में पहले से बुध मौजूद हैं, जिससे त्रिग्रही योग (सूर्य, चंद्र और बुध की युति से) और बुधादित्य राजयोग (सूर्य-बुध की युति से) का संयोग भी बन रहा है.
साथ ही धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ज्येष्ठ अधिकमास की अमावस्या पर सोमवती अमावस्या है, ऐसा कई वर्षों में होता है अधिकमास ज्येष्ठ महीने में आए और उसका समापन सोमवती अमावस्या के साथ हो. जानिए ये सभी शुभ संयोग मिलकर किन 5 राशियों का भाग्य जगाएंगे.
मेष: करियर में उन्नति होने के शुभ योग बन रहे हैं. रुके हुए काम पूरे होंगे और पैसा मिलेगा. लव लाइफ में प्रेम बढ़ेगा.
वृषभ : जीवन में नई शुरुआत होने के संकेत मिल रहे हैं. करियर में बड़ा पद और इनकम में बढ़ोतरी होने के योग हैं. साथ ही किसी नए रिश्ते या साझेदारी की शुरुआत हो सकती है. आत्म-चिंतन के लिए यह समय बहुत अच्छा है.
सिंह: यह शुभ योग सिंह राशि वालों की सेहत में बेहतरी लाएंगे. पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी. नए संपर्कों से लाभ होगा.
कन्या: व्यापारी वर्ग के लिए यह समय बेहद शुभ है. मुनाफा बढ़ेगा, बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं. नौकरी करने वालों को भी प्रमोशन मिल सकता है. बैंक बैलेंस बढ़ेगा.
मकर: लंबे समय से जो परेशानियां थीं वे अब कम होने लगेंगी. तनाव भी दूर होगा. घर से जरूरी सहयोग मिलेगा. सरकार-शासन से लाभ हो सकता है.
चूंकि सूर्य और चंद्रमा की युति ग्रहण योग बनाती है, जिसे अमावस्या योग भी कहते हैं. यह योग मानसिक स्थिति पर बुरा असर डाल सकता है. 3 दिन तक यह योग सक्रिय रहेगा. लिहाजा इस दौरान जल्दबाजी में निर्णय न लें.
(Disclaimer- यह लेख ज्योतिषीय मान्यताओं, ग्रह-नक्षत्रों की पारंपरिक व्याख्याओं और सामान्य जानकारी पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करना है. किसी भी प्रकार के निर्णय लेने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें. ज्योतिषीय फलादेश व्यक्ति की कुंडली, दशा और अन्य कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं.)