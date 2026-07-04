/16 जुलाई से गुरु-आदित्य योग करेगा 5 राशियों का भाग्योदय, लीडरशिप स्किल देगी करियर में बड़ी सफलता

Guru Aditya Yog 2026 : ग्रहों के राजा सूर्य को ज्योतिष में यश, सफलता, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास का कारक माना गया है. द्रिक पंचांग के अनुसार 16 जुलाई 2026 को 11:44 बजे सूर्य गोचर करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. जिसमें गुरु, ज्ञान, सुख-सौभाग्य के कारक गुरु पहले से मौजूद हैं.
ऐसे में सूर्य गोचर से कर्क राशि में सूर्य की अपने मित्र ग्रह गुरु के साथ युति होगी, जिसे शुभ माना गया है. सूर्य और गुरु की युति से गुरु आदित्य राजयोग बनता है. यह योग अपार सफलता और यश देने वाला माना गया है. कर्क राशि में यह योग 17 अगस्त तक सक्रिय रहेगा. यह समय 5 राशियों को तरक्की के बड़े मौके दे सकता है.
मेष राशि : सूर्य का राशि परिवर्तन मेष राशि के चौथे भाव में हो रहा है, जो इन लोगों के लिए करियर में तरक्की के रास्ते खोलेगा. नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है. इस समय की गईं यात्राएं शुभ और लाभदायी साबित हो सकती हैं. कारोबारी लोगों को बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. विशेष तौर से सरकारी तंत्र से फायदा मिल सकता है. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी.
उपाय- रोज सुबह उगते सूर्य को जल अर्पित करें.
कर्क राशि : सूर्य गोचर करके कर्क राशि के लग्न भाव में आ रहे हैं. जिससे करियर में बड़ा लाभ हो सकता है. कुछ लोगों को प्रमोशन मिलने के योग हैं. पैसा मिलेगा. जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ेगी. एक से ज्यादा सोर्स से पैसे कमा सकते हैं. बढ़ा हुआ आत्मविश्वास आपके काम आसानी से पूरे करवा सकता है.
उपाय- सूर्य मंत्र का जाप करें.
कन्या राशि : कन्या राशि वालों को यह गोचर करियर में महत्वपूर्ण मौके दे सकता है. वहीं कुछ लोगों को बड़ा पद मिलने की संभावना दिख रही है. यदि प्रयास करें तो आपके हाथ कोई सुनहरा मौका लग सकता है. व्यापार बढ़ाने के लिए समय आपके पक्ष में है. घर-परिवार में खुशहाली रहेगी. कोई आयोजन हो सकता है.
उपाय- रविवार को अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों को गेहूं, गुड़, घी का दान करें.
तुला राशि : सूर्य गुरु की युति से बना गुरु आदित्य राजयोग तुला राशि वालों के लिए शानदार समय का आगाज करेगा. आपका आत्मविश्वास, लीडरशिप स्किल्स लोगों को इंप्रेस करेंगी. आपकी पर्सनालिटी का आकर्षण बढ़ेगा. आपके काम को पहचान मिलेगी. किसी बड़े संस्थान में नौकरी लग सकती है. मान-सम्मान बढ़ेगा.
उपाय- हर रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें.
वृश्चिक राशि : वृश्चिक राशि वालों के लिए समय धीरे-धीरे पक्ष में होता जाएगा. घर और करियर दोनों मामलों में भाग्य का साथ मिलेगा. करियर में बदलाव, ट्रांसफर मिलने के योग हैं. कहीं बाहर जाने की योजना बन सकती है. कारोबार में बिक्री में तेजी या मुनाफा ज्यादा मिलने की संभावना है. बस गुस्से और अहंकार से बचें.
उपाय- बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)