/नई नौकरी का ऑफर लेटर मिलने के बन रहे योग, कर्क राशि में बैठकर सूर्य देंगे तुला समेत 5 राशियों को प्रमोशन

Surya Gochar 2026 Lucky Zodiac Signs: 16 जुलाई 2026 से अगले 30 दिन 5 राशि वालों के करियर के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं. दरअसल, सफलता-यश, आत्मविश्वास देने वाले ग्रहों के राजा सूर्य कर्क राशि में आ रहे हैं. जिससे कुछ लोगों को नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है या मौजूदा नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है. वहीं व्यापारी वर्ग के लिए भी यह समय मुनाफा देने वाला है.
द्रिक पंचांग के अनुसार सूर्य 16 जुलाई की रात 11:44 बजे से 17 अगस्त 2026 की सुबह 08:03 बजे तक कर्क राशि में रहेंगे. इसके बाद सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. जानिए ये समय किन राशि वालों के लिए धन-दौलत, पद और सम्मान देने वाला है.
कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, लिहाजा सूर्य का चंद्रमा के घर में आना खास है. ज्योतिष के अनुसार सूर्य और चंद्रमा मित्र ग्रह हैं. ऐसे में यह समय कुछ राशि वालों की किस्मत बदल सकता है.
1. कर्क: सूर्य कर्क राशि में ही आ रहे हैं और इस राशि वालों को बहुत लाभ दे सकते हैं. खासतौर पर यह समय कर्क राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ाएगा. नौकरी और व्यापार में आपकी सकारात्मक सोच बड़ा लाभ दिला सकती है. आपकी पद-प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो सकती है. उच्च पदस्थ लोगों से मुलाकात भविष्य में आपके लिए लाभदायी साबित होगी.
2. सिंह: सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य का कर्क राशि में जाना करियर को नई दिशा दे सकता है. प्रमोशन मिल सकता है. वर्कप्लेस पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आर्थिक लाभ होने के योग हैं. लेकिन इस पैसे को फिजूलखर्ची में बर्बाद न करें.
3. तुला : तुला राशि वालों के लिए ये 30 दिन कई रुके हुए कामों को पूरा करने वाला है. आपकी नई स्त्रोतों से आय होगी. बॉस से रिश्ते बेहतर होंगे. नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है. कोई अच्छी खबर मिल सकती है.
4. वृश्चिक: सूर्य का यह राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि वालों को भी फायदा दे सकता है. नया काम शुरू कर सकते हैं, जो आपको फायदा भी देगा. वहीं नौकरी करने वालों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा. कुछ लोगों को तरक्की पाने के नए अवसर मिल सकते हैं. भाग्य का साथ मिलेगा. व्यापारी वर्ग को बड़ा ऑर्डर मिल सकता है.
5. मकर : सूर्य का राशि परिवर्तन आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगा. जिससे आप वो काम भी कर लेंगे, जो अब तक नहीं कर पा रहे थे. व्यापार में मुनाफा हो सकता है. नौकरी करने वालों का सम्मान बढ़ेगा.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)