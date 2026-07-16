/आज 16 जुलाई को सूर्य-चंद्रमा की अनोखी अदला-बदली, 4 राशियों के करियर, धन और मन पर होगा बड़ा असर

ज्योतिष की नजर से 16 जुलाई यानी कि आज हो रहे ग्रह-गोचर विशेष हैं. द्रिक पंचांग के अनुसार 16 जुलाई की रात 11:44 बजे सूर्य कर्क राशि में आ रहे हैं. वहीं चंद्रमा शाम 07:51 बजे सिंह राशि में आ रहे हैं.
कमाल की बात ये है कि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं. ऐसे में सूर्य गोचर करके चंद्रमा की राशि में आ रहे हैं और चंद्रमा सूर्य की राशि में आ रहे हैं. जिससे अद्भुत परिवर्तन योग बन रहा है.
ग्रहों के राजा सूर्य यश, सफलता और आत्मविश्वास के कारक हैं. वहीं चंद्रमा मन के कारक हैं. ऐसे में यह परिवर्तन योग लोगों के करियर, आत्मबल और मन-मस्तिष्क पर सीधा असर डालेगा. अनुभवी ज्योतिषाचार्य श्याम ठाकुर से जानिए यह योग किन राशियों के लिए शुभ और किन राशियों के लिए अशुभ साबित हो सकता है.
ज्योतिषाचार्य श्याम ठाकुर के अनुसार, मेष, कर्क, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य व चंद्रमा के गोचर से बना परिवर्तन योग शुभ फल दे सकता है. इन लोगों को धन लाभ होने और यश मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं. कुछ लोगों को रुका हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है. वर्कप्लेस पर आपकी बात सुनी जाएगी और उसको महत्व दिया जाएगा. कुल मिलाकर यह योग आपके लिए लाभदायक है.
वहीं सिंह, कुंभ, धनु और मीन राशि वालों को सतर्क रहने की जरूरत है. खासतौर पर जब तब चंद्रमा सिंह राशि में रहते हैं. द्रिक पंचांग के अनुसार 18 जुलाई की रात 11:58 बजे तक सिंह राशि में रहेंगे. इस दौरान धन हानि, मान हानि और किसी से झगड़ा होने के योग बन रहे हैं. साथ ही मानसिक तनाव रह सकता है. लिहाजा इस दौरान संभलकर व्यवहार करें. लेन-देन में जल्दबाजी न करें. फैसले सोच-समझकर लें.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)