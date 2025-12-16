Advertisement
Rashifal 16 december 2025 : 16 दिसंबर 2025, मंगलवार का दिन मेष, वृष, मिथुन, सिंह, कर्क, कन्‍या, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, जानिए. 

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Dec 16, 2025, 05:00 AM IST
Today Horoscope 16 december 2025 : आज सूर्य गोचर करके धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे धनु संक्रांति कहते हैं. 16 दिसंबर 2025 को यह गोचर होते ही खरमास भी शुरू हो जाएगा. वहीं चंद्रमा आज तुला राशि में संचरण कर रहे हैं. जानिए सूर्य गोचर और चंद्रमा का सभी 12 राशि वालों पर क्‍या असर होगा.  

मेष 

अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव आएंगे. अपने प्रेमी/प्रेमिका से मिलने का अवसर मिलेगा. व्यापारी को किसी नए सांझेदार या व्यापारिक प्रस्ताव की प्राप्ति होगी. कोर्ट कचहरी के मामले में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे. जीवनसाथी से संबंध अच्छा होगा. ससुराल पक्ष की तरफ से धन प्राप्ति या आर्थिक सहायता के संकेत हैं. आपके बच्चे अधिक साहसी बनेंगे. विद्यार्थियों को श्रेष्ठतम परिणाम प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे. अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें.

वृष 

आज आपका स्वास्थ्य ढीला रह सकता है. आपको अपने छुपे हुए शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए. अपने मन की बात तथा अपने कार्य करने की रणनीति को किसी अन्य के साथ साझा न करें. अन्यथा आप धोखा खा सकते हैं. जहां तक सम्भव हो किसी से उधार धन या वस्तु न लें, वापसी करने में मुश्किल आ सकती है. आप यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं तो संघर्ष के साथ सफलता प्राप्त होगी. किसी अनावश्यक वाद-विवाद से बचें. विपक्षी लोग आपको निशाना बनाने का प्रयास करेंगे.

मिथुन 

विद्यार्थी अध्ययन में रुचि लेंगे. प्रेमी युगल लोगों के लिए आज का दिन सौभाग्यदायक रहेगा. व्यापारी लोग अपने व्यापार के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. यदि आप नौकरी में हैं तो आपका दिन सामान्य रहेगा. यदि आप सट्टे में निवेश करना चाहते हैं तो आजका दिन ऐसा करने के लिए श्रेष्ट रहेगा. आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे.

कर्क 

आपको अपनी माता जी का सहयोग प्राप्त होता रहेगा. यदि आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है. आज के दिन एयर कंडिशनर, रेफ्रीजेरेटर, वाशिंग मशीन, टी.वी. व कम्प्यूटर आदि खरीदना शुभ रहेगा. आप सिनेमा देखने या पिकनिक मनाने निकलेंगे. आपके खर्चे बढ़ेंगे. जीवनसाथी से मधुरतम संबंध रहेंगे. घर पर कुछ अतिरिक्त निर्माण कार्य या गृह सज्जा से संबंधित कार्य होगा. किसी सामाजिक या पारिवारिक उत्सव में शामिल होने के भी संकेत हैं.

सिंह 

आज आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए विशेष परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता पड़ेगी. आपका कोई नया मित्र बन सकता है. पड़ोसियों से सम्बन्धों मंे सुधार होगा. सम्भव है कि किसी नजदीकी रिश्तेदार के घर में किसी उत्सव में भाग लेने का अवसर मिले. वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं दुर्घटना का डर है. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. अनावश्यक व बाहरी भोजन करने से बचें. किसी पुराने मित्र से सम्पर्क बनेगा या अचानक मुलाकात हो सकती है.

कन्या 

आज कड़ा संघर्ष करने का दिन है जिसके कारण आप तनाव और थकानग्रस्त रह सकते हैं. आपके छोटे भाई-बहनों का सहयोग आपका आत्मविश्वास बनाये रखेगा. आप अपनी हिम्मत से कोई निर्णय लेंगे और उसकी सफलता के लिए खूब मेहनत करेंगे. इसलिए धैर्य बनाये रखें और अपना कार्य चालू रखें. पैसा कड़ी मेहनत से ही प्राप्त होगा. जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे. आपके बच्चे भी श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने में सफल होंगे.

तुला 

आज आपके परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा या आप किसी सामाजिक गतिविधि में शामिल होंगे. आर्थिक पक्ष से संतुष्ट रहेंगे. आपके परिवार के लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे. आप अपनी वाणी से दूसरों का मन मोह लेंगे. आज आप खरीद-फरोख्त का विचार और कार्यक्रम रद्द करके घर पर ही रहेंगे. आपकी दाहिनी आंख में कुछ समस्या आ सकती है. आपको विभिन्न स्रोतों से धन की प्राप्ति संभव है. आपको पारिवारिक कार्यों में जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा.

वृश्चिक 

आज का दिन अपव्यय व उदासी को दर्शा रहा है. आपको प्रत्येक क्षेत्र में निराशाजनक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. इसलिए धैर्य धारण करें और समस्याओं के निदान हेतु चंद्रमा ग्रह के मंत्र: ऊँ श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः. का जप करें. यात्रा पर जाते समय सावधान रहें. प्रेमी प्रमिका के लिए आज का दिन एक दूसरे का संग प्राप्त करने के लिए शुभ है.

धनु 

आज का दिन निवेश करने के लिए विशेष शुभ है. मुश्किल की घड़ी में आज किया गया निवेश आपके लिए सहायता प्रदान करने वाला सिद्ध होगा. आपकी वाणी मधुर रहेगी और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे. कुछ लोगों के आपके घर में मेहमान बनकर आने की अप्रत्याशित संभावनाएं हैं. आप उनका स्वागत करें और आशीर्वाद प्राप्त करें. परंतु  अथक परिश्रम करने से बचें क्योंकि स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं दिखती.

मकर 

आज सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ दिन है. निश्चित रूप से आप समाज में मान-सम्मान प्राप्त करेंगे. व्यापारियों को आज निश्चित रूप से अनेक लाभ होने की संभावनाएं हैं. यह समय सट्टे में निवेश करने के लिए शुभ है. आप आत्मनिर्भर रहेंगे. कुल मिलाकर दिन आपके लिए प्रसन्नतादायक रहेगा. सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लिए जाएं तो अच्छा रहेगा.

 

कुंभ 

आप किसी धार्मिक गतिविधि में भाग लेंगे. बच्चों का सहयोग आपके हृदय को प्रसन्नता व उत्साह से भर देगा. उनकी पढ़ाई संतोषजनक होगी. आज का दिन आपके प्रेम संबंध के लिए सौभाग्यदायक रहेगा. आपका अपने जीवनसाथी के प्रति लगाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य  सामान्य रहेगा. व्यापारियों के लिए नया व्यवसाय शुरू करने के लिए आज का दिन श्रेष्ठतम है.

मीन 

आज थोड़ा सा उदास महसूस कर सकते हैं. काम में रूकावटें आएंगी. गाड़ी चलाते वक्त सावधानी बरतें. सट्टेबाजी में धन निवेश किया जा सकता है. जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद के कारण वाद-विवाद हो सकता है. आज का दिन आपके प्रेम संबंधों के लिए अशुभ रहेगा. आपकी बांई टांग में दर्द हो सकता है. अपनी भाषा में संतुलन रखें अन्यथा आपको अनावश्यक समस्या का सामना करना पड़ सकता

Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

