ग्रहों के राजा सूर्य का राशि बदलकर दूसरी राशि में आना संक्रांति कहलाता है. जैसे- 14 या 15 जनवरी को सूर्य मकर राशि में आते हैं, तो मकर संक्राति पर्व मनाया जाता है. आज 15 मई 2026 को सूर्य वृषभ राशि में आ रहे हैं. आज वृषभ संक्रांति का दिन कई मायनों में खास है और सफलता-यश पाने की इच्‍छा रखने वालों के लिए विशेष है.

ज्‍योतिष के अनुसार, सूर्य आत्‍मविश्‍वास, सफलता, यश और नेतृत्‍व के कारक हैं. जो लोग नेम-फेम पाना चाहते हैं, करियर-व्‍यापार में तरक्‍की पाना चाहते हैं, वे आज सूर्य देव को जल चढ़ाएं, साथ ही अपनी राशि अनुसार दान करें. इससे कुंडली में सूर्य मजबूत होता है और जल्‍द सफलता, यश मिलने के योग बनते हैं. चूंकि आज ही बुध भी वृष राशि में आ गए हैं और सूर्य-बुध मिलकर बुधादित्‍य राजयोग बना रहे हैं, ऐसे में आज का दिन विशेष है.

सूर्य मंत्र : सुबह स्‍नान करने के बाद साफ कपड़े पहनें और तांबे के पात्र में अक्षत-रोली, लाल फूल लेकर सूर्य मंत्र - 'ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं स: सूर्याय नम:।।' पढ़ते हुए जल अर्पित करें.

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राशि अनुसार दान

आज वृषभ संक्रांति पर गरीब-जरूरतमंद लोगों को अपनी राशि के अनुसार दान करें.

मेष - मेष राशि के लोग गुड़ का दान करें.

वृषभ - वृष राशि वाले सफेद चीजों जैसे- चावल, सफेद कपड़े का दान करें.

मिथुन - मिथुन राशि वालों के लिए हरी मूंग, हरे कपड़े का दान करना अच्‍छा रहेगा.

कर्क - कर्क राशि के लोग सफेद कपड़े दान करें.

सिंह - सिंह राशि वाले तांबे के बर्तन, गेहूं का दान करें.

कन्या - कन्‍या राशि के लोग मूंग का दान करें, साथ ही पक्षियों को दाना डालें.

तुला - तुला राशि के लोग मिश्री या फल का दान करें.

वृश्चिक - वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए गुड़ या लाल चंदन का दान करना अच्‍छा रहेगा.

धनु - धनु राशि के लोग केले या बेसन से बनी मिठाई का दान करें. मकर - मकर राशि के लोग काले तिल, जूते या छाता दान करें.

कुंभ - कुंभ राशि वाले लोग तेल या स्‍टील, लोहे के बर्तन का दान करें.

मीन - मीन राशि वाले हल्दी, शहद या केले का दान करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)