Advertisement
trendingNow13217407
Hindi Newsऐस्ट्रोVrishabha Sankranti 2026: कॉन्फिडेंस, सक्‍सेस और नेम-फेम चाहिए तो आज राशि अनुसार कर लें ये छोटा सा काम, सूर्य देव चमकाएंगे किस्‍मत

Vrishabha Sankranti 2026: कॉन्फिडेंस, सक्‍सेस और नेम-फेम चाहिए तो आज राशि अनुसार कर लें ये छोटा सा काम, सूर्य देव चमकाएंगे किस्‍मत

15 मई 2026 यानी कि आज सूर्य गोचर करके शुक्र की राशि वृषभ में आ रहे हैं. सूर्य का अपनी उच्‍च राशि मेष से निकलकर वृषभ में आना वृषभ संक्रांति कहलाता है. कॉन्फिडेंस, सफलता और यश पाने के लिए जानिए किस राशि के लोग क्‍या दान करें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 15, 2026, 06:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vrishabha Sankranti 2026: कॉन्फिडेंस, सक्‍सेस और नेम-फेम चाहिए तो आज राशि अनुसार कर लें ये छोटा सा काम, सूर्य देव चमकाएंगे किस्‍मत

ग्रहों के राजा सूर्य का राशि बदलकर दूसरी राशि में आना संक्रांति कहलाता है. जैसे- 14 या 15 जनवरी को सूर्य मकर राशि में आते हैं, तो मकर संक्राति पर्व मनाया जाता है. आज 15 मई 2026 को सूर्य वृषभ राशि में आ रहे हैं. आज वृषभ संक्रांति का दिन कई मायनों में खास है और सफलता-यश पाने की इच्‍छा रखने वालों के लिए विशेष है. 

ज्‍योतिष के अनुसार, सूर्य आत्‍मविश्‍वास, सफलता, यश और नेतृत्‍व के कारक हैं. जो लोग नेम-फेम पाना चाहते हैं, करियर-व्‍यापार में तरक्‍की पाना चाहते हैं, वे आज सूर्य देव को जल चढ़ाएं, साथ ही अपनी राशि अनुसार दान करें. इससे कुंडली में सूर्य मजबूत होता है और जल्‍द सफलता, यश मिलने के योग बनते हैं. चूंकि आज ही बुध भी वृष राशि में आ गए हैं और सूर्य-बुध मिलकर बुधादित्‍य राजयोग बना रहे हैं, ऐसे में आज का दिन विशेष है. 

सूर्य मंत्र : सुबह स्‍नान करने के बाद साफ कपड़े पहनें और तांबे के पात्र में अक्षत-रोली, लाल फूल लेकर सूर्य मंत्र - 'ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं स: सूर्याय नम:।।' पढ़ते हुए जल अर्पित करें. 

Add Zee News as a Preferred Source

(यह भी पढ़ें: आज से एक्टिव हुआ सूर्य-बुध का बुधादित्य राजयोग, 5 राशि वालों को करियर-बिजनेस में मिलेगा जैकपॉट

राशि अनुसार दान 

आज वृषभ संक्रांति पर गरीब-जरूरतमंद लोगों को अपनी राशि के अनुसार दान करें. 

मेष - मेष राशि के लोग गुड़ का दान करें. 
वृषभ - वृष राशि वाले सफेद चीजों जैसे- चावल, सफेद कपड़े का दान करें. 
मिथुन - मिथुन राशि वालों के लिए हरी मूंग, हरे कपड़े का दान करना अच्‍छा रहेगा.   
कर्क - कर्क राशि के लोग सफेद कपड़े दान करें. 
सिंह - सिंह राशि वाले तांबे के बर्तन, गेहूं का दान करें. 
कन्या - कन्‍या राशि के लोग मूंग का दान करें, साथ ही पक्षियों को दाना डालें. 
तुला - तुला राशि के लोग मिश्री या फल का दान करें. 
वृश्चिक - वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए गुड़ या लाल चंदन का दान करना अच्‍छा रहेगा. 
धनु - धनु राशि के लोग केले या बेसन से बनी मिठाई का दान करें. मकर - मकर राशि के लोग काले तिल, जूते या छाता दान करें.

कुंभ - कुंभ राशि वाले लोग तेल या स्‍टील, लोहे के बर्तन का दान  करें. 

मीन - मीन राशि वाले हल्दी, शहद या केले का दान करें. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

TAGS

Vrishabha Sankranti 2026

Trending news

पेपर लीक पर दुनिया में कहां कितनी सख्त सजा? कहीं उम्रकैद तो कहीं करोड़ों का जुर्माना
Paper Leak
पेपर लीक पर दुनिया में कहां कितनी सख्त सजा? कहीं उम्रकैद तो कहीं करोड़ों का जुर्माना
'ईरान वॉर' पर BRICS की रणनीति क्या है? एक क्लिक में जानिए फुल अपडेट
Iran war
'ईरान वॉर' पर BRICS की रणनीति क्या है? एक क्लिक में जानिए फुल अपडेट
रूस की गारंटी, UAE का साथ, क्या ऊर्जा संकट में भारत ने बना लिया मजबूत सुरक्षा कवच
DNA
रूस की गारंटी, UAE का साथ, क्या ऊर्जा संकट में भारत ने बना लिया मजबूत सुरक्षा कवच
Fact Check: क्या नन्हे मियां का हवा में उड़ते हुए वीडियो फर्जी है? सामने आ गया सच
DNA
Fact Check: क्या नन्हे मियां का हवा में उड़ते हुए वीडियो फर्जी है? सामने आ गया सच
भारत का वो शहर, जो कहलाता दुनिया का 'समोसा कैपिटल', रोजाना खा जाते हैं 6 करोड़ समोसे
India favorite dish
भारत का वो शहर, जो कहलाता दुनिया का 'समोसा कैपिटल', रोजाना खा जाते हैं 6 करोड़ समोसे
आपको क्यों बताऊं? पत्रकार के सवाल पर भड़कीं सयानी, पश्चिम बंगाल की हार का छलका दर्द
West Bengal Politics
आपको क्यों बताऊं? पत्रकार के सवाल पर भड़कीं सयानी, पश्चिम बंगाल की हार का छलका दर्द
100 से ज्यादा जानें लेने के बाद अब मौसम का क्या इरादा है? 15 मई को कैसा रहेगा हाल
Heatwave Alert
100 से ज्यादा जानें लेने के बाद अब मौसम का क्या इरादा है? 15 मई को कैसा रहेगा हाल
यूपी में काल बना तूफान, ताश के पत्तों की तरह गिरे पेड़; 100 से ज्यादा की मौत
Uttar Pradesh storm
यूपी में काल बना तूफान, ताश के पत्तों की तरह गिरे पेड़; 100 से ज्यादा की मौत
घाटी में ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़, महिला सरगना और उसका साथी गिरफ्तार
Jammu-kashmir
घाटी में ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़, महिला सरगना और उसका साथी गिरफ्तार
लोगों की लगी रहती हैं कतारें, विदेशी भी आते हैं पीने, लस्सी कैपिटल कहलाता है ये शहर
Lassi city in India
लोगों की लगी रहती हैं कतारें, विदेशी भी आते हैं पीने, लस्सी कैपिटल कहलाता है ये शहर