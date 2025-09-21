Surya Grahan on Sarva Pitru Amavasya: 21 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्‍या पर सूर्य ग्रहण का अद्भुत संयोग बन रहा है. आज सर्व पितृ अमावस्‍या पर दिन में पितरों को विदाई दी जाएगी. वहीं रात को सूर्य ग्रहण लगेगा. यह आंशिक सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन ज्‍योतिष के अनुसार इसका असर लोगों पर पड़ सकता है. लिहाजा उन लोगों को सूर्य ग्रहण के चलते सावधान रहना चाहिए, जिनके लिए यह ग्रहण अशुभ है. साथ ही विशेषतौर पर गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान संभलकर रहना चाहिए.

सूर्य ग्रहण का समय

21 सितंबर 2025 (सं. 2082, आश्विन, अमावस्या, रविवार) - आंशिक सूर्य ग्रहण

ग्रहण काल: आंशिक ग्रहण: 23: 00 से 03:24 तक (कुल अवधि- 04 घंटे 24 मि.)

ग्रहण मध्य: 01:12 बजे

भारत में नहीं दिखेगा सूर्य ग्रहण

21 सितंबर का सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा. यह सूर्य ग्रहण अमेरिका समोआ, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, अटलांटिक महासागर में दिखाई देगा.

कन्‍या राशि में लग रहा आज का सूर्य ग्रहण

इस वर्ष का अंतिम सूर्यग्रहण 21 सितंबर 2025 रविवार को लग रहा है. फ्यूचर पंचांग के अनुसार यदि हम इसे देखें तो यह आंशिक सूर्यग्रहण है जो 21 सितंबर 2025 को आश्विन अमावस्या/सर्वपितृ अमावस्या के दिन लगेगा. यह ग्रहण कन्या राशि में लगेगा और उसी समय शनि की दृष्टि, समसप्तक योग आदि स्थिति बन रही है. भारत में यह ग्रहण दृश्य नहीं होगा, इसलिए यहां सूतक काल आदि की बहुशः मान्यता नहीं मानी जाएगी. फ्यूचर पॉइंट के संस्‍थापक और ज्‍योतिष विशेषज्ञ डॉ. अरुण बंसल के अनुसार इस बार का ग्रहण विशेष रूप से मेष, सिंह, कन्या, धनु, कुंभ और मीन राशि के जातकों पर नकारात्मक असर डालेगा, जबकि अन्य राशियों पर इसका प्रभाव सामान्य रहेगा.

सूर्य ग्रहण का गर्भवती महिलाओं पर असर

समान्य तौर पर ग्रहण को अशुभ माना जाता है. अगर हम इसे ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो यह अत्यंत प्रभावकारी घटना मानी जाती है. चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा प्रभावित होती है, जिससे मनुष्य के जीवन में मानसिक, शारीरिक और सामाजिक उतार-चढ़ाव आते हैं.

खासतौर पर प्रेगनेंट महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान बाहर न निकलने की सलाह दी जाती है. गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान नुकीली वस्‍तुओं का इस्‍तेमाल ना करें. बेहतर है कि मंत्र का जाप करें या भगवान का स्‍मरण करें. वरना प्रेगनेंट महिला उसके गर्भस्‍थ बच्‍चे पर शारीरिक या मानसिक तौर पर बुरा असर पड़ सकता है.

सूर्य ग्रहण के समय सामान्य उपाय

1. ग्रहण काल में भोजन और जल ग्रहण न करें. बीमार लोग, गर्भवती महिलाएं, बच्‍चे तुलसी दल डला हुआ भोजन-पानी ले सकते हैं.

2. मंत्र जप, ध्यान और भजन-कीर्तन करें.

3. ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके घर में गंगाजल का छिड़काव करें.

4. गरीबों को अन्न, वस्त्र और दान-दक्षिणा अवश्य दें.

5. गर्भवती स्त्रियां ग्रहण के समय घर से बाहर न निकलें और धारदार वस्तुओं से दूर रहें.

ग्रहण जीवन में अस्थिरता लाता है, किंतु उचित सतर्कता और उपायों से इसके नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है. प्रभावित राशियों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए और धार्मिक कार्यों में संलग्न रहना चाहिए.

