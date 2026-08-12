/सूर्य ग्रहण, चतुर्ग्रही योग और गुरु उदय; ये दुर्लभ संयोग 5 राशियों को धन से करियर तक देगा लाभ ही लाभ

Guru Uday 2026: 12 अगस्त का दिन आसमान में भारी उठापटक वाला है. आज की रात 09:04 बजे सूर्य ग्रहण लग रहा है और आज ही के दिन गुरु ग्रह उदित हो रहे हैं. द्रिक पंचांग के अनुसार, 15 जुलाई 2026 को अस्त हुए गुरु 12 अगस्त की सुबह 05:03 उदित हो गए हैं. गुरु उदय कर्क राशि में हुआ है, जिसमें सूर्य ग्रहण भी लग रहा है. इतना ही नहीं कर्क राशि में ही सूर्य, चंद्रमा, बुध और गुरु के मिलन से चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है.
साथ ही आज हरियाली अमावस्या भी है. इन सभी शुभ-अशुभ स्थितियों का सभी राशियों पर असर पड़ेगा. लेकिन 5 राशियों के लिए यह योग-संयोग शुभ साबित हो सकते हैं. जानिए ये लकी राशियां कैसी हैं.
सूर्य ग्रहण 12 अगस्त की रात 09:04 बजे से शुरू होकर 13 अगस्त की सुबह 04:25 पर खत्म हो जाएगा लेकिन इस दिन हो रहा गुरु उदय और चतुर्ग्रही योग 5 राशियों का भाग्योदय कर सकते हैं.
मेष राशि (Aries) : मेष राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण का दिन करियर और आर्थिक मामलों के लिए लकी साबित हो सकता है. आपको करियर में उन्नति मिल सकती है या कोई नया मौका मिल सकता है. वहीं रुका हुआ पैसा भी आज मिल सकता है. कुछ लोगों को मनचाहे शहर या डिपार्टमेंट में ट्रांसफर मिलने की भी संभावना है.
मिथुन राशि (Gemini): मिथुन राशि के स्वामी बुध चतुर्ग्रही योग का हिस्सा हैं. यह समय इन लोगों के लिए यह समय धन-संपत्ति में वृद्धि करा सकता है. कुछ लोग नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या पैतृक संपत्ति से लाभ पा सकते हैं. प्रॉपर्टी में इंवेस्टमेंट करने के लिए समय फेवरेबल है. नए स्त्रोत से पैसा मिलने की पूरी संभावना है. करियर में सकारात्मक नतीजे मिल सकते हैं.
सिंह राशि (Leo): सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और आज सूर्य ग्रहण लग रहा है. यह ग्रहण खत्म होने के बाद सिंह राशि वालों को अच्छी खबर मिल सकती है. राजनीति, सामाजिक या किसी भी तरह की लीडिरशिप से जुड़े लोगों के लिए समय पदोन्नति और मान-सम्मान पाने का है. कारोबारियों की बड़ी डील फाइनल हो सकती है.
तुला राशि: तुला राशि वालों के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है. नौकरी करने वालों को मनपसंद काम या मनपसंद पद मिल सकता है. आपकी तारीफ होगी. सीनियर्स को आपसे काफी उम्मीदें हैं, जो पूरी भी होंगी. संपत्ति से लाभ होगा. रुका हुआ महत्वपूर्ण काम पूरा होगा.
धनु राशि (Sagittarius): धनु राशि वालों को सूर्य ग्रहण और चतुर्ग्रही योग बड़ा लाभ दे सकता है. आपको धन लाभ होने के प्रबल योग हैं. साथ ही धर्म-कर्म पर आप खर्च कर सकते हैं. यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है. परीक्षा-इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है.
सूर्य ग्रहण के बाद गरीबों को दान करें. दान में गुड़, गेहूं, तांबे के बर्तन, लाल कपड़े दें, इससे पुण्य मिलेगा और कुंडली में सूर्य मजबूत होगा. मंत्र जाप करें. आज हरियाली अमावस्या है इसलिए आज पौधा लगाएं.
(Disclaimer-यह लेख ज्योतिषीय मान्यताओं और गणनाओं पर आधारित है. ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को लेकर अलग-अलग ज्योतिषीय मत हो सकते हैं. इसे निश्चित भविष्यवाणी के रूप में न लें.)