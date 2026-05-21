Solar Eclipse 2026 impect on Rashi: सूर्य ग्रहण केवल खगोलीय घटना नहीं है, हिंदू धर्म और ज्‍योतिष में इसका विशेष महत्‍व है. साल 2026 का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण लगने वाला है. यह साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण होगा. इसका लोगों की जिंदगी पर भी बड़ा महत्‍व पड़ेगा.

सूर्य ग्रहण कब लग रहा है?

साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को लगेगा. इस दिन सावन महीने की अमावस्‍या है, जिसे हरियाली अमावस्‍या भी कहते हैं. जिससे यह ग्रहण और भी खास हो गया है.

साल का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण

यह सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार, 12 अगस्त की रात 9 बजकर 4 मिनट से शुरू होगा और 13 अगस्त की सुबह 4 बजकर 25 मिनट पर समाप्‍त होगा. यानी कि यह ग्रहण करीब साढ़े 6 घंटे रहेगा. यह सूर्य ग्रहण इस साल का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होगा क्‍योंकि इससे पहले 17 फरवरी 2026 को लगा सूर्य ग्रहण करीब साढ़े 4 घंटे का था.

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क्या भारत में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण?

12 अगस्‍त 2026 का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. लिहाजा इसका सूतक काल नहीं माना जाएगा. यदि सूतक काल मान्‍य होता तो ग्रहण शुरू होने के 12 घंटे पहले से ही सारे धार्मिक, शुभ-मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती.

3 राशियों के लिए लकी है सूर्य ग्रहण 2026

12 अगस्‍त 2026 को लग रहा सूर्य ग्रहण कर्क राशि में लग रहा है और 3 राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है. इन लोगों को करियर में तरक्‍की मिलने के साथ आर्थिक लाभ होने की भी पूरी संभावना है. जानिए सूर्य ग्रहण किन राशियों का भाग्‍योदय कराएगा.

मेष राशि : अचानक मिलेगा नया अवसर

मेष राशि वालों के लिए साल का दूसरा सूर्य ग्रहण शानदार साबित हो सकता है. इन लोगों को करियर में अचानक कोई बड़ा अवसर मिल सकता है. करियर के लिए समय उन्‍नतिदायक है.

सिंह राशि : नई शुरुआत का संकेत

सिंह राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण जीवन में एक नई शुरुआत कर सकता है. प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कई सकारात्‍मक बदलाव आ सकते हैं. धन-समृद्धि के साथ सम्‍मान और खुशियां भी बढ़ेंगी.

तुला राशि : ग्रहण करेगा भाग्‍योदय

तुला राशि वालों के लिए सूर्य पर लग रहा ग्रहण भाग्‍योदय करने वाला साबित हो सकता है. आपकी आर्थिक स्थिति और व्यक्तिगत जीवन में अचानक बड़े बदलाव आ सकते हैं. आप खुशनुमा और सफल जिंदगी का आनंद लेंगे.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)