Advertisement
trendingNow13224271
Hindi Newsऐस्ट्रोलगने वाला है साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण, 3 राशियों का बढ़ेगा धन-सौभाग्‍य, हाथ में होगा प्रमोशन लेटर

लगने वाला है साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण, 3 राशियों का बढ़ेगा धन-सौभाग्‍य, हाथ में होगा प्रमोशन लेटर

Surya Grahan 2026 Date and Time: साल 2026 में लगने जा रहा दूसरा सूर्य ग्रहण करीब साढ़े 6 घंटे का रहेगा. इस ग्रहण का लोगों के करियर, आर्थिक स्थिति, तरक्‍की पर बड़ा असर पड़ेगा. जानिए यह ग्रहण किन राशियों का भाग्‍योदय करने वाला है.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 21, 2026, 07:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लगने वाला है साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण, 3 राशियों का बढ़ेगा धन-सौभाग्‍य, हाथ में होगा प्रमोशन लेटर

Solar Eclipse 2026 impect on Rashi: सूर्य ग्रहण केवल खगोलीय घटना नहीं है, हिंदू धर्म और ज्‍योतिष में इसका विशेष महत्‍व है. साल 2026 का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण लगने वाला है. यह साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण होगा. इसका लोगों की जिंदगी पर भी बड़ा महत्‍व पड़ेगा. 

सूर्य ग्रहण कब लग रहा है? 

साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को लगेगा. इस दिन सावन महीने की अमावस्‍या है, जिसे हरियाली अमावस्‍या भी कहते हैं. जिससे यह ग्रहण और भी खास हो गया है. 

साल का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण 

यह सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार, 12 अगस्त की रात 9 बजकर 4 मिनट से शुरू होगा और 13 अगस्त की सुबह 4 बजकर 25 मिनट पर समाप्‍त होगा. यानी कि यह ग्रहण करीब साढ़े 6 घंटे रहेगा. यह सूर्य ग्रहण इस साल का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होगा क्‍योंकि इससे पहले 17 फरवरी 2026 को लगा सूर्य ग्रहण करीब साढ़े 4 घंटे का था. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या भारत में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण?

12 अगस्‍त 2026 का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. लिहाजा इसका सूतक काल नहीं माना जाएगा. यदि सूतक काल मान्‍य होता तो ग्रहण शुरू होने के 12 घंटे पहले से ही सारे धार्मिक, शुभ-मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती. 

3 राशियों के लिए लकी है सूर्य ग्रहण 2026 

12 अगस्‍त 2026 को लग रहा सूर्य ग्रहण कर्क राशि में लग रहा है और 3 राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है. इन लोगों को करियर में तरक्‍की मिलने के साथ आर्थिक लाभ होने की भी पूरी संभावना है. जानिए सूर्य ग्रहण किन राशियों का भाग्‍योदय कराएगा. 

मेष राशि : अचानक मिलेगा नया अवसर 

मेष राशि वालों के लिए साल का दूसरा सूर्य ग्रहण शानदार साबित हो सकता है. इन लोगों को करियर में अचानक कोई बड़ा अवसर मिल सकता है. करियर के लिए समय उन्‍नतिदायक है. 

सिंह राशि : नई शुरुआत का संकेत

सिंह राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण जीवन में एक नई शुरुआत कर सकता है. प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कई सकारात्‍मक बदलाव आ सकते हैं. धन-समृद्धि के साथ सम्‍मान और खुशियां भी बढ़ेंगी.

तुला राशि : ग्रहण करेगा भाग्‍योदय

तुला राशि वालों के लिए सूर्य पर लग रहा ग्रहण भाग्‍योदय करने वाला साबित हो सकता है. आपकी आर्थिक स्थिति और व्यक्तिगत जीवन में अचानक बड़े बदलाव आ सकते हैं. आप खुशनुमा और सफल जिंदगी का आनंद लेंगे. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

TAGS

surya grahan 2026

Trending news

100 साल सिर्फ उपलब्धि नहीं, जिम्मेदारी भी है...एस्सेल ग्रुप देश के लिए समर्पित रहेगा
100 years of Essel Group
100 साल सिर्फ उपलब्धि नहीं, जिम्मेदारी भी है...एस्सेल ग्रुप देश के लिए समर्पित रहेगा
सत्ता की दौड़ या कॉमेडी? दुनिया की अजीब नाम वाली पार्टियां, नाम सुनते छूट जाएगी हंसी
Cockroach Janta Party
सत्ता की दौड़ या कॉमेडी? दुनिया की अजीब नाम वाली पार्टियां, नाम सुनते छूट जाएगी हंसी
Falta Seat Voting Live: कड़ी सुरक्षा के बीच फाल्टा में शुरू हुई वोटिंग, 285 बूथों पर पर डाले जा रहे हैं वोट
Falta Assembly Seat Voting Live
Falta Seat Voting Live: कड़ी सुरक्षा के बीच फाल्टा में शुरू हुई वोटिंग, 285 बूथों पर पर डाले जा रहे हैं वोट
'गाय तो कटेगी ही, सुवेंदु चाहे जो कर लें', हुमायूं कबीर की बंगाल सरकार को धमकी
west bengal news in hindi
'गाय तो कटेगी ही, सुवेंदु चाहे जो कर लें', हुमायूं कबीर की बंगाल सरकार को धमकी
48 डिग्री की आग में झुलसा उत्तर भारत, हिमाचल भी शिकार; अब IMD ने दे दी 'गुड न्यूज'
weather update
48 डिग्री की आग में झुलसा उत्तर भारत, हिमाचल भी शिकार; अब IMD ने दे दी 'गुड न्यूज'
भारत का वो राज्य, जो उगाता हाथी के पैर जैसी 'दुर्लभ' सब्जी; कहलाता ‘जिमीकंद कैपिटल’
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो राज्य, जो उगाता हाथी के पैर जैसी 'दुर्लभ' सब्जी; कहलाता ‘जिमीकंद कैपिटल’
भारत की वो जगहें, जहां सुनाई देती हैं रहस्यमयी आवाजें, आधी रात को नजर आते अजीब साये
Haunted Bungalows
भारत की वो जगहें, जहां सुनाई देती हैं रहस्यमयी आवाजें, आधी रात को नजर आते अजीब साये
'Melo-Di डिप्लोमेसी' के क्या हैं मायने? दो देशों के रिश्ते में कितनी घुलेगी मिठास
PM Modi
'Melo-Di डिप्लोमेसी' के क्या हैं मायने? दो देशों के रिश्ते में कितनी घुलेगी मिठास
भारत के खिलाफ पश्चिमी देशों का 'नस्लवाद', 'जहरीले सांप' का DNA टेस्ट
DNA
भारत के खिलाफ पश्चिमी देशों का 'नस्लवाद', 'जहरीले सांप' का DNA टेस्ट
बंगाल में BJP नेता पप्पू सना पर जानलेवा हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती
West Bengal news
बंगाल में BJP नेता पप्पू सना पर जानलेवा हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती