सूर्य ग्रहण के साए में मनेगा यह महापर्व, जानकर महिलाएं हो सकती हैं निराश!
सूर्य ग्रहण के साए में मनेगा यह महापर्व, जानकर महिलाएं हो सकती हैं निराश!

Surya Grahan 2026: 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण खत्‍म हो गया है लेकिन अब जो अगले सूर्य ग्रहण लगेंगे वो बड़े पर्वों पर लग रहे हैं. इसमें से एक त्‍योहार तो महिलाओं से जुड़ा है. जानिए साल 2026 के सूर्य ग्रहण की तारीखें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 23, 2025, 09:23 AM IST
Surya Grahan 2026 date: साल 2025 के सभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण समाप्‍त हो चुके हैं. अब बारी है नए साल 2026 में लगने वाले ग्रहणों की. साल 2026 में भी कई सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने हैं. चूंकि हिंदू धर्म में ग्रहण का बड़ा महत्‍व है इसलिए ये ग्रहण कब लग रहे हैं, यह जानने की जिज्ञासा सभी के मन में रहती है. सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण इस अशुभ कालावधि में कोई भी शुभ कार्य, पूजा-पाठ नहीं किए जाते हैं. लेकिन साल 2026 में लग रहे सूर्य ग्रहण समस्‍या पैदा कर सकते हैं क्‍योंकि ये दोनों सूर्य ग्रहण खास पर्व-त्‍योहारों पर लग रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: महागोचर है मंगल का तुला राशि में प्रवेश, 36 दिन में धन से लद जाएंगे 5 र‍ाशि वाले लोग, झट से बदल जाएगी जिंदगी

साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 

खगोल शास्त्रियों के अनुसार, साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी, मंगलवार को लगेगा. इस दिन फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि है. जबकि इससे एक दिन पहले फाल्‍गुन मास की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाएगा. चूंकि महाशिवरात्रि की पूजा देर रात तक और बल्कि निशिता काल में भी की जाती है ऐसे में सूर्य ग्रहण का लगना समस्‍या पैदा कर सकता है. क्‍योंकि महाशिवरात्रि पर्व पूरे देश में मनाया जाता है. 

इस दिन शिव भक्‍त व्रत रखते हैं और पूरे दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. हालांकि राहत की बात यह है कि यह सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, जिससे इसका सूतक काल नहीं माना जाएगा और पूजा-पाठ में कोई समस्‍या नहीं होगी. लेकिन जिन देशों में यह सूर्य ग्रहण नजर आएगा वहां रहने वाले शिव भक्‍तों को पूजा-अर्चना में समस्‍या हो सकती है.  

यह भी पढ़ें: गुरु के नक्षत्र में राहु का प्रवेश पलटेगा 3 राशियों की तकदीर, आज से दोगुनी हो जाएगी इनकम, मिलेगी ताबड़तोड़ तरक्‍की

साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण 

साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त, बुधवार को लगेगा. इस दिन श्रावण मास (सावन के महीने) की अमावस्या तिथि रहेगी. सावन महीने की अमावस्‍या को हरियाली अमावस्या कहते हैं. हरियाली अमावस्‍या पर्व महिलाओं के लिए खास होता है. इस दिन महिलाएं हरी साड़ी पहनती हैं और हरियाली अमावस्‍या पर्व मनाती हैं. पहले सूर्य ग्रहण की तरह साल 2026 का यह दूसरा सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, जिससे इसका सूतक काल में भारत में मान्य नहीं होगा.

यह भी पढ़ें: हर किसी से दिल लगा बैठते हैं इस मूलांक के लोग, कोई काम नहीं करते हैं पूरा, गंवा देते हैं हाथ आए मौके

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

