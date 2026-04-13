Advertisement
trendingNow13176797
Hindi Newsऐस्ट्रोसाल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण: तारीख, समय और बड़ा सवाल- भारत में दिखेगा या नहीं?

साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण: तारीख, समय और बड़ा सवाल- भारत में दिखेगा या नहीं?

अगला सूर्य ग्रहण अब ज्‍यादा दूर नहीं है. साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण किस तारीख को और किस समय लगेगा, इसके साथ बड़ा सवाल यह है कि यह भारत में दिखेगा या नहीं?  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 13, 2026, 11:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अगले सूर्य ग्रहण की तारीख और भारतीय समयानुसार समय.
अगले सूर्य ग्रहण की तारीख और भारतीय समयानुसार समय.

साल 2026 के दूसरे सूर्य ग्रहण के लिए इंतजार शुरू हो गया है. इंटरनेट पर लोग सूर्य ग्रहण की तारीख, समय और भारत में इसकी विजिबिलिटी को लेकर सर्च कर रहे हैं. लेकिन इस बार सूर्य ग्रहण की तारीख, समय के साथ तिथि को लेकर बड़ी बात सामने आ रही है. यह ग्रहण हिंदू धर्म में बेहद अहम मानी जाने वाली हरियाली अमावस्‍या के दिन लग रहा है. जिससे इस दिन के व्रत और पूजा-पाठ को लेकर संकट खड़ा हो गया है, ऐसे में यह जानना जरूरी है कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं? 

साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण कब है?

साल 2026 के सूर्य ग्रहण की तारीख-12 अगस्त 2026, बुधवार

ग्रहण का समय - भारतीय समयानुसार सूर्य ग्रहण की शुरुआत 12 अगस्‍त की रात को 09 बजकर 04 मिनट पर होगी और 13 अगस्त की सुबह 04 बजकर 25 मिनट पर ग्रहण समाप्‍त होगा.  

Add Zee News as a Preferred Source

(यह भी पढ़ें: मेष संक्रांति को क्यों कहते हैं सतुआ संक्रांति? जानें वजह और करियर में तेजी से सफलता पाने के खास उपाय)

7 घंटे लंबा सूर्य ग्रहण 

12 अगस्त 2026 का यह सूर्य ग्रहण 7 घंटे से ज्‍यादा देर तक चलेगा, जो कि काफी लंबा समय है. लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण कुछ ही मिनट का होगा. यानी कि पूरी तरह अंधेरा कुछ मिनट के लिए ही होगा. 
वहीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण अगले साल 2 अगस्‍त 2027 को लगेगा.  

क्या भारत में दिखाई देगा?

साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. चूंकि 12 अगस्त का यह सूर्य ग्रहण भारतीय समयानुसार रात में लग रहा है, ऐसे में यह भारत में दिखाई नहीं देगा. यह सूर्य ग्रहण आइसलैंड, ग्रीनलैंड, आर्कटिक, अटलांटिक महासागर और उत्तरी स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली में दिखाई देगा. 

(यह भी पढ़ें: 5 महीने तक राज करेंगी ये 4 राशियां, कर्क राशि में आकर बृहस्पति पलटेंगे किस्मत)

सूतक काल लगेगा या नहीं?

इस सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों में सबसे ज्यादा कन्‍फ्यूजन इसी बात को लेकर है कि भारत में इसका असर होगा या नहीं, क्‍योंकि इस दिन श्रावण मास की अमावस्‍या तिथि है, जिसे हरियाली अमावस्‍या कहते हैं. इस दिन व्रत रखा जाता है और विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. चूंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा इसलिए इसका सूतक काल नहीं माना जाएगा और पूजा-पाठ में कोई बाधा नहीं आएगी. 

ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या नहीं?

सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ भी खाना-पीना, सोना, पूजा-पाठ, शुभ कार्य आदि करना वर्जित होता है. गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए. ग्रहण काल में भगवान का भजन करना, मंत्र जाप करना चाहिए. 

सूर्य ग्रहण लगने के पीछे वैज्ञानिक कारण 

सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है. जिससे कुछ देर के लिए सूर्य की रोशनी पृथ्‍वी तक नहीं पहुंच पाती है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है. ऐसा अमावस्‍या के दिन होता है. चूंकि पृथ्‍वी अपनी धुरी पर थोड़ी झुकी हुई है, लिहाजा हर अमावस्‍या को ये तीनों एक सीध में नहीं आते हैं, लेकिन जिस बार ऐसा होता है, सूर्य ग्रहण लग जाता है. सूर्य ग्रहण को देखते समय विशेष चश्‍मे का उपयोग करना चाहिए वरना आंखों को नुकसान पहुंच सकता है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

TAGS

surya grahan 2026

Trending news

कयामत तक याद रखेंगे... 40वें दिन भाजपा के वरिष्ठ नेता ने खामेनेई को बताया 'शहीद'
india iran news
कयामत तक याद रखेंगे... 40वें दिन भाजपा के वरिष्ठ नेता ने खामेनेई को बताया 'शहीद'
पश्चिम बंगाल में पिछली बार जहां-जहां CM योगी ने की रैली, वहां के नतीजे क्या रहे?
West Bengal Election 2026
पश्चिम बंगाल में पिछली बार जहां-जहां CM योगी ने की रैली, वहां के नतीजे क्या रहे?
सुहावने मौसम का टाइम हुआ 'ओवर'! अब 45 डिग्री गर्मी झेलने को हो जाइए तैयार
weather update
सुहावने मौसम का टाइम हुआ 'ओवर'! अब 45 डिग्री गर्मी झेलने को हो जाइए तैयार
'वो समय जरूर आएगा जब कामयाबी मिलेगी...', US-ईरान की बातचीत फेल होने पर बोलीं महबूबा
Mehbooba Mufti
'वो समय जरूर आएगा जब कामयाबी मिलेगी...', US-ईरान की बातचीत फेल होने पर बोलीं महबूबा
'बड़े देश एक्ट करते हैं, दलाल नहीं', कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का PAK पर तीखा तंज
Manish Tiwari
'बड़े देश एक्ट करते हैं, दलाल नहीं', कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का PAK पर तीखा तंज
जब आसमान में पटी धूल और दूर तक दिखा अनोखा नजारा, कश्मीर में बवंडर देख लोग हैरान
Jammu and Kashmir
जब आसमान में पटी धूल और दूर तक दिखा अनोखा नजारा, कश्मीर में बवंडर देख लोग हैरान
भारत का वो एकमात्र राज्य, जहां उगता है सबसे ज्यादा गेहूं, लोग कहते 'रोटी की टोकरी'
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो एकमात्र राज्य, जहां उगता है सबसे ज्यादा गेहूं, लोग कहते 'रोटी की टोकरी'
'कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलने देंगे', बंगाल में सीएम योगी का TMC पर निशाना
West Bengal Assembly Election 2026
'कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलने देंगे', बंगाल में सीएम योगी का TMC पर निशाना
3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, कितने दिन चलेगा पवित्र सफर; जानिए पूरी डिटेल
Amarnath Yatra 2026
3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, कितने दिन चलेगा पवित्र सफर; जानिए पूरी डिटेल
पंजाब: CM मान की अगुवाई में आई प्राइज पॉलिसी, मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची भी जारी
Punjab
पंजाब: CM मान की अगुवाई में आई प्राइज पॉलिसी, मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची भी जारी