/Surya Grahan 2026 Rashifal: सूर्य ग्रहण आज, भारत में दिखेगा या नहीं? जानें 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा 12 अगस्त का दिन

Surya Grahan 2026 Rashifal: आज 12 अगस्त को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. जिसे लेकर लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इसका उनकी जिंदगी पर क्या असर होगा? तो बता दें कि यह सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार 12 अगस्त की रात 09:04 बजे शुरू होगा और ग्रहण के समय रात होने के कारण भारत में दिखाई नहीं देगा.
लिहाजा इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा और रोजमर्रा के धार्मिक या शुभ कार्यों पर भी इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं माना जाएगा. ऐसे में ग्रहण को लेकर किसी तरह की चिंता या भ्रम की जरूरत नहीं है. इस बीच ग्रहों की चाल सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग संकेत दे रही है. जानिए सूर्य ग्रहण के दिन मेष से मीन राशि तक किस के लिए दिन कैसा रहेगा?
काम के मामले में आज आपकी ऊर्जा अच्छी रहेगी और आप चीजों को तेजी से आगे बढ़ाना चाहेंगे. बस हर बात को तुरंत साबित करने की कोशिश न करें, क्योंकि जल्दबाजी कभी-कभी सही बात का असर भी कम कर देती है. किसी वरिष्ठ व्यक्ति या अधिकारी से बातचीत हो सकती है, जहां आपका आत्मविश्वास आपके काम आएगा. घर से जुड़ा कोई विषय भी आपका ध्यान मांग सकता है, उसे टालने के बजाय समय रहते संभाल लें. पैसों से जुड़ा कोई बड़ा फैसला हो तो पूरी जानकारी लेकर ही आगे बढ़ें.
आज की सलाह: जवाब देने से पहले एक बार ठहरकर सोचिए.
आपको स्थिरता पसंद है और आज यही स्वभाव आपकी ताकत बनेगा. घर या परिवार का कोई पुराना मामला, जो काफी समय से खिंच रहा था, खुलकर बातचीत करने से सुलझ सकता है. काम में आपकी व्यावहारिक सोच सही फैसले लेने में मदद करेगी. खर्च पर थोड़ी नजर रखें, क्योंकि मन किसी ऐसी चीज पर पैसा लगाने का हो सकता है जिसकी फिलहाल जरूरत नहीं है.
आज की सलाह: जो जरूरी है, अपनी ऊर्जा उसी काम पर लगाइए.
आज आपकी बातचीत और लोगों से जुड़ने की कला आपके बहुत काम आएगी. किसी पुराने संपर्क से ऐसी जानकारी या अवसर मिल सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी. काम के सिलसिले में छोटी यात्रा या किसी नए व्यक्ति से मुलाकात आगे चलकर फायदेमंद साबित हो सकती है. रिश्तों में भी अंदाजा लगाने के बजाय सीधे बात करना बेहतर रहेगा. कई गलतफहमियां सिर्फ इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि हम पूछने के बजाय मान लेते हैं.
आज की सलाह: आधी जानकारी पर पूरा फैसला मत लीजिए.
आज आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से घर, परिवार और उन लोगों की तरफ ज्यादा रहेगा जो आपके लिए मायने रखते हैं. कोई पुरानी आदत या सोच आपको यह महसूस करा सकती है कि अब कुछ बदलने का समय आ गया है. यह एहसास थोड़ा असहज जरूर हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जरूरी भी है. निजी जीवन में किसी बात को लेकर मन की उलझन कम होगी और भावनात्मक स्पष्टता बढ़ेगी.
आज की सलाह: खुद को बदलने से पहले यह समझिए कि आपको रोक क्या रहा है.
आज सामने आने से ज्यादा जरूरी पर्दे के पीछे की तैयारी है. हर उपलब्धि या योजना तुरंत सबके साथ साझा करना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजों को सही समय तक अपने पास रखना ही बेहतर होता है. कार्यक्षेत्र में किसी वरिष्ठ या प्रभावशाली व्यक्ति से हुई बातचीत आगे आपके लिए नया रास्ता खोल सकती है. दिन की भागदौड़ के बीच थोड़ा समय अपने लिए भी जरूर निकालें.
आज की सलाह: सही समय पर सामने आना भी एक रणनीति है.
आज आपके संपर्क और पुराने रिश्ते काम आ सकते हैं. किसी मित्र या पुराने सहयोगी से मिली जानकारी आने वाले दिनों में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन किसी की सलाह पर पैसे से जुड़ा फैसला लेने से पहले अपनी तरफ से जांच जरूर कर लें. चीजों को बारीकी से समझना आपकी ताकत है और आज उसी का फायदा मिलेगा.
आज की सलाह: भरोसा कीजिए, लेकिन अपनी समझ साथ रखिए.
करियर के लिहाज से आज का दिन महत्वपूर्ण रह सकता है. किसी फैसले को लेकर कई दिनों से चली आ रही दुविधा अब धीरे-धीरे साफ होने लगेगी. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों की अपेक्षाओं को समझकर चलेंगे तो चीजें आपके पक्ष में रहेंगी. घर और काम के बीच संतुलन बनाने में थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन दोनों को समय देना जरूरी है.
आज की सलाह: हर अवसर को स्वीकार करना जरूरी नहीं, सही अवसर चुनना जरूरी है.
आज आपका ध्यान रोजमर्रा की छोटी बातों से हटकर आगे की दिशा और बड़े लक्ष्यों पर रहेगा. काम में नई जिम्मेदारी मिल सकती है या किसी दूसरे शहर अथवा दूर स्थान से जुड़ा अवसर सामने आ सकता है. किसी योजना को अंतिम रूप देने से पहले उसके व्यावहारिक पक्ष को जरूर देख लें. पढ़ाई, रिसर्च या कुछ नया सीखने के लिए भी दिन अच्छा है.
आज की सलाह: उत्साह जरूरी है, लेकिन उसके साथ सही योजना और भी जरूरी है.
आज पैसों और साझा जिम्मेदारियों से जुड़े मामलों पर ध्यान देना पड़ सकता है. कोई पुराना भुगतान, बैंक, बीमा या कागजी काम काफी समय से लंबित है तो उसे व्यवस्थित करने का अच्छा दिन है. रिश्तों में भी कोई बात मन में दबाकर रखने के बजाय शांत तरीके से कह देना बेहतर रहेगा. कई बार चुप्पी समस्या खत्म नहीं करती, सिर्फ उसे आगे बढ़ा देती है.
आज की सलाह: जो बात मन में है, उसे शांति से कह दीजिए.
रिश्तों और साझेदारी को लेकर आज कुछ बातें पहले से ज्यादा साफ नजर आएंगी. किसी व्यक्ति के साथ आपकी भूमिका क्या है और एक-दूसरे से अपेक्षाएं क्या हैं, इसे समझने का मौका मिलेगा. व्यापार में साझेदारी से जुड़ा कोई फैसला लेना हो तो हर शर्त को अच्छी तरह समझकर ही आगे बढ़ें. जीवनसाथी या किसी करीबी की बात आज सिर्फ सुनें नहीं, समझने की भी कोशिश करें.
आज की सलाह: मजबूत रिश्ते नियंत्रण से नहीं, स्पष्टता से बनते हैं.
आज काम और अपनी दिनचर्या को थोड़ा व्यवस्थित करने की जरूरत है. बहुत सारे काम एक साथ हाथ में लेने से दिन के अंत तक थकान ज्यादा और नतीजे कम मिल सकते हैं. इसलिए सबसे जरूरी काम पहले तय करें. किसी सहकर्मी की मदद आपका काम आसान कर सकती है, इसलिए जरूरत हो तो मदद मांगने में संकोच न करें. नींद और आराम को भी आज नजरअंदाज न करें.
आज की सलाह: व्यस्त रहना और उत्पादक होना एक ही बात नहीं है.
रचनात्मक काम और निजी रिश्तों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. बच्चों या परिवार से जुड़ी कोई छोटी-सी बात भी खुशी दे सकती है. प्रेम संबंधों में बातचीत सहज रहेगी और एक-दूसरे को समझना आसान होगा. किसी नई योजना या आइडिया को लेकर उत्साह रहेगा, लेकिन सब कुछ एक ही दिन में पूरा करने की कोशिश न करें. अच्छी चीजों को आकार लेने में थोड़ा समय भी लगता है.
आज की सलाह: दिल की सुनिए, लेकिन फैसले में समझदारी भी साथ रखिए.
(Disclaimer-इस लेख में दी गई ज्योतिषीय बातें मान्यताओं और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित हैं. इन्हें निश्चित भविष्यवाणी न मानें.)