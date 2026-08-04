/Surya Grahan 2027: क्यों बार-बार चर्चा में आ रही 2 अगस्त 2027 की तारीख? विज्ञान और धर्म दोनों से गहरा संबंध!

Solar Eclipse: साल में कुछ दिन बहुत खास होते हैं और इन खास दिनों का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं. 2 अगस्त 2027 भी एक ऐसी ही तारीख है, जिसका इंतजार दुनिया में करोड़ों लोग बेसब्री से कर रहे हैं. यही वजह है कि बार-बार सोशल मीडिया पर 2 अगस्त 2027 और इस दिन होने वाली घटना की जमकर चर्चा हो रही है. ये अहम घटना है सूर्य ग्रहण की. अब आप सोचेंगे इसमें नया क्या है, सूर्य ग्रहण तो हर साल लगता है. साल 2026 का सूर्य ग्रहण भी 12 अगस्त को लगने वाला है, फिर चर्चा साल 2027 के सूर्य ग्रहण की ही क्यों?
दरअसल, साल 2027 में सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. यानी कि 100 साल में इतना लंबा सूर्य ग्रहण नहीं लगा, जो कि अब अगले साल लगेगा. यह सूर्य ग्रहण करीब साढ़े 6 मिनट लंबा होगा, जिससे धरती के कई हिस्सों पर इतनी देर के लिए अंधेरा छा जाएगा. अमूमन सूर्य ग्रहण 2 से 3 मिनट लंबे ही होते हैं.
12 अगस्त 2026 को लग रहा सूर्य ग्रहण 2 मिनट 18 सेकंड लंबा होगा, जो कि सूर्य ग्रहण की औसत अवधि होती है. जबकि 2 अगस्त 2027 का सूर्य ग्रहण 6 मिनट 23 सेकंड लंबा होगा, यानी कि इस साल के सूर्य ग्रहण से करीब 3 गुना लंबा. हालांकि दोनों ही सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होंगे. यानी कि सूर्य पूरी तरह छिप जाएगा और धरती पर अंधेरा छा जाएगा.
जाहिर है सदी के सबसे लंबे सूर्य ग्रहण को देखने के लिए पूरी दुनिया में उत्सुकता है. लेकिन भारतवासियों को इस मामले में निराशा हो सकती है. वे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के जरिए ही यह ग्रहण देख पाएंगे. साल 2026 और साल 2027 के दोनों ही ग्रहण भारत में नजर नहीं आएंगे. क्योंकि ये ग्रहण भारतीय समयानुसार रात में लग रहे हैं. पहले से ही रात रहने से इन ग्रहणों का प्रभाव यहां नहीं दिखेगा.
हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले से लग जाता है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, पूजा-पाठ से लेकर खाने-पीने जैसी आम गतिविधियां भी वर्जित रहती हैं. लेकिन ये नियम तभी लागू होते हैं, जब सूर्य ग्रहण नजर आए. चूंकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा इसलिए इसका सूतक भी नहीं माना जाएगा, जिससे ये कोई भी नियम मान्य नहीं होंगे.
साल 2026 का पूर्ण सूर्य ग्रहण ग्रीनलैंड, आइसलैंड और उत्तरी स्पेन से होकर गुजरेगा. वहीं 2027 का पूर्ण सूर्य ग्रहण दक्षिणी स्पेन, उत्तरी अफ्रीका (मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया) और मध्य पूर्व (मिस्र, सऊदी अरब) आदि में दिखेगा. मिस्र का लक्सर शहर यह सूर्य ग्रहण देखने के लिए सबसे बेहतरीन जगह माना जा रहा है.
साल 2027 जितना लंबा सूर्य ग्रहण इससे पहले 11 जुलाई 1991 को लगा था और 2027 के बाद इतना लंबा सूर्य ग्रहण 3 अगस्त 2114 में लगेगा. यानी कि धरती पर मौजूद अधिकांश लोगों के लिए साल 2027 के बाद अगला इतना लंबा सूर्य ग्रहण देखना शायद ही नसीब हो, इसलिए भी यह ग्रहण इतना खास है.
(Disclaimer- इस लेख में दी गई जानकारी खगोलीय गणनाओं, इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों और धार्मिक-ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. सूर्य ग्रहण का सूतक काल और धार्मिक प्रभाव क्षेत्र-विशेष में इसकी दृश्यता (Visibility) पर निर्भर करते हैं. पाठकों से अनुरोध है कि वे किसी भी धार्मिक या ज्योतिषीय नियम को मानने से पूर्व संबंधित विशेषज्ञों से परामर्श अवश्य लें.)