/सूर्य ग्रहण में प्रेगनेंट महिलाओं के लिए क्यों बनाए गए विशेष नियम? जानें धार्मिक मान्यता और वैज्ञानिक सच

Surya Grahan 2026 Pregnant Women Dos and Don't: क्या सच में सूर्य ग्रहण की वजह से गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान हो सकता है? क्योंकि इसे लेकर सदियों से कई मान्यताएं चली आ रही हैं. जिसके चलते प्रेगनेंट महिलाओं को ग्रहण काल और सूतक काल में कुछ काम करने के लिए मना किया जाता है. साथ ही विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है. लेकिन क्या वाकई सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के बाहर निकलने से उन पर या उनके बच्चे पर असर पड़ता है या गर्भपात होने का खतरा रहता है. आज 12 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण के मौके पर जानते हैं इसके पीछे की धार्मिक मान्यता और वैज्ञानिक सच्चाई. हालांकि ये ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा.
सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को खगोल विज्ञान की सामान्य घटना माना गया है, जो कि सूर्य-चंद्रमा और पृथ्वी के सीध में आने पर होने वाली घटना है. जब कुछ समय के लिए चंद्रमा या सूर्य की रोशनी धरती पर नहीं आ पाती है. वहीं हिंदू धर्म और ज्योतिष में सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण को अशुभ घटना माना गया है. इसमें ग्रहण की घटना को राहु और केतु से जोड़ा गया है.
धार्मिक मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान हानिकारक किरणें या नकारात्मक ऊर्जा निकलती है जिससे गर्भवती महिला और शिशु को नुकसान हो सकता है.
वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसे कोई प्रमाण नहीं है. केवल सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखने की मनाही की गई है, ताकि रेटीना को नुकसान न हो. सूर्य ग्रहण देखते समय सोलर फिल्टर वाले चश्मे या टेलीस्कोप का उपयोग करें.
धार्मिक मान्यता है कि ग्रहण के दौरान यदि सुई, चाकु, छुरी, कैंची, आदि का उपयोग किया जाए तो कोख में बच्चे के अंग कट सकते हैं, जैसे होंठ में कोई विकृति आ सकती है.
वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसा कुछ नहीं है. बच्चे में किसी तरह की विकृति आने के पीछे जेनेटिक्स, गर्भवस्था के दौरान मां को पर्याप्त पोषण न मिलने जैसे कारण हो सकते हैं. ग्रहण का इससे कुछ लेना-देना नहीं है. यह नियम बनाने के पीछे पुराने समय में यह वजह रही होगी कि ग्रहण काल में रोशनी कम हो जाती है और जब इलेक्ट्रिसिटी न होने से अंधेरे में नुकीली चीजों का इस्तेमाल करने से कोई चोट न लग जाए इसलिए इनका इस्तेमाल करने से रोका जाता है.
धार्मिक मान्यता है कि गर्भवती महिलाओं समेत सभी को ग्रहण में खाने-पीने से बचना चाहिए. इस दौरान बिना तुलसीदल वाला भोजन विषैला हो जाता है.
वैज्ञानिक दृष्टि से इसका भी कोई प्रमाण नहीं है. गर्भवती महिलाओं के लिए लंबे समय तक भूखे रहना और आराम न करना सेहत पर भारी पड़ सकता है. लिहाजा वे इस दौरान पौष्टिक आहार, हाईड्रेशन और आराम का ध्यान रखें.
चंद्र ग्रहण के दौरान मन बैचेन हो सकता है क्योंकि चंद्रमा की तरंगे व्यक्ति के मन-मस्तिष्क पर असर डालती हैं. लिहाजा इस दौरान बुरा सोचने, तनाव लेने से बचें. इसके लिए बेहतर है कि मंत्र जाप, योग, मेडिटेशन का सहारा लें. बाकी सूर्य ग्रहण में यह खतरा भी नहीं होता है.
अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान प्रेगनेंट महिलाओं को असलियत में कौन-सी सावधानियां रखना चाहिए. ताकि उन्हें और उनके बच्चे को कोई नुकसान न हो. तो इसका जवाब है कि वे सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से न देखें. वरना रेटीना को नुकसान हो सकता है. ये सावधानी प्रेगनेंट महिलाओं के लिए ही नहीं सभी के लिए रखना जरूरी है. वो भी तब जब वह ग्रहण नजर आ रहा हो. जैसे आज 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा है, लिहाजा आज कोई भी अतिरिक्त सावधानी की जरूरत नहीं है.
वैज्ञानिक तौर पर ऐसे कोई प्रमाण नहीं है. गर्भवती महिला को ग्रहण काल में भी प्रेगनेंसी पीरियड में रखी जाने वाली सावधानियां बरतनी चाहिए, जो कि उसके लिए पूरे 9 महीने में बरतना जरूरी है.
(Disclaimer-लेख में दी गई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित परंपराओं पर आधारित हैं. गर्भावस्था से जुड़ी किसी भी स्वास्थ्य संबंधी चिंता में डॉक्टर की सलाह लें.)