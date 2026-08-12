/Aaj Ka Rashifal 12 August: कर्क राशि में सूर्य पर ग्रहण और गुरु का उदय, हर राशि पर होगा असर, पढ़ें राशिफल

Horoscope in Hindi: ज्योतिष की दृष्टि से आज 12 अगस्त 2026, बुधवार का दिन बहुत खास है, जिसके पीछे हैं आसमान में हो रहीं 2 बड़ी घटनाएं. एक- साल 2026 का आखिरी सूर्य ग्रहण और दूसरा - करीब 1 महीने से अस्त चल रहे देवगुरु बृहस्पति का उदय. एक और कमाल की बात यह है कि ये दोनों बड़ी हलचल कर्क राशि में हो रहीं. द्रिक पंचांग के अनुसार, 12 अगस्त सुबह 05:03 बजे गुरु उदय होगा और इसी रात 09:04 बजे से सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा. जानिए इन बड़ी घटनाओं के बीच सभी 12 राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा.
अगर कोई सरकारी कार्य अटका हुआ है, तो आज उसका समाधान मिलने की भरपूर संभावना है. खरीदारी आदि करते समय अपने बजट का भी ध्यान रखें. अधिकतर व्यवसायिक कार्य फोन और संपर्कों के माध्यम से ही संपन्न होते जाएंगे. प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी. गिरने से या किसी वस्तु से चोट लगने की आशंका बन रही है.
उपाय - प्रातःकाल भ्रमण करें और कुछ समय प्राणायाम के लिए भी जरूर निकाले.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 4
अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन में आपके द्वारा लिए गए निर्णय सकारात्मक और फायदेमंद रहेंगे. युवा वर्ग करियर संबंधी कार्यों में रुकावट आने से कुछ निराश रहेंगे. कारोबार में किसी नए प्रोजेक्ट पर विचार हो सकता है. प्रेम प्रसंगों में किसी अन्य व्यक्ति की वजह से गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं. गर्मी और पॉल्यूशन की वजह से त्वचा संबंधी एलर्जी की आशंका है.
उपाय- गुरुद्वारा या मंदिर में लंगर की सेवा करें अथवा दान करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
आज आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या हल होने वाली है. किसी मित्र की वजह से मुश्किल में फंस सकते हैं. इस समय किसी से भी कोई प्रॉमिस ना करें. किसी कंपनी द्वारा आपको कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी भी मिल सकती है. प्रेम प्रसंगों में नजदीकियां आने से मन प्रफुल्लित रहेगा. अत्यधिक कार्यभार की वजह से थकान अनुभव हो सकती हैं. उपाय - मां दुर्गा की उपासना करें और खीर का प्रसाद बांटे.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 8
किसी मित्र अथवा रिश्तेदार के साथ चल रही गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास सार्थक रहेगा. अकस्मात ही कोई बड़ा खर्चा आएगा. अपने बजट का ध्यान रखें. व्यावसायिक परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है. सिर्फ सही समय पर सही निर्णय लेने की जरूरत है. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. खानपान व दिनचर्या को व्यवस्थित ही बनाकर रखना जरूरी है.
उपाय - सफाई कर्मचारियों को कुछ दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 2
दिन की शुरुआत किसी शुभ समाचार से होगी. दिन भर सुकून रहेगा. विद्यार्थी तथा युवा वर्ग मौज मस्ती में अपना नुकसान ही करेंगे. इसलिए सचेत रहें. व्यवस्थित कार्य प्रणाली की वजह से कोई नया एग्रीमेंट मिल सकता है. पारिवारिक व्यवस्था में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप ना होने दें. व्यस्तता की वजह से अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना बरतें.
उपाय - चने की दाल और गुड़ किसी धर्मस्थल पर जरूर दे.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 4
घर के बदलाव अथवा रखरखाव संबंधी योजनाओं को कार्य रूप देने का अनुकूल समय है. व्यवहार में समय अनुसार लचीलापन लाएं. वरना किसी जिद की वजह से आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे. नौकरी पेशा व्यक्तियों का अपने डिपार्टमेंट संबंधी कुछ बदलाव हो सकता है. प्रेम संबंधों में अच्छी बॉन्डिंग रहेगी. नसों में खिंचाव की वजह से दर्द जैसी स्थिति रहेगी.
उपाय - आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें या सुने.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 9
चारों ओर सुखद माहौल रहेगा. आप खुद को आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे. ससुराल पक्ष के साथ कोई मनमुटाव चल रहा है, तो उसे सुलझाने में आपको प्रयास करना होगा. नौकरी में किसी क्लाइंट की वजह से दिक्कत आ सकती हैं. प्रेम प्रसंग में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें. थकान की वजह से चिड़चिड़ापन और तनाव रह सकता है.
उपाय- उगते सूर्य के दर्शन करें तथा पक्षियों को दाना खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 6
कोई फंसी हुई पेमेंट आज तकाजा करने पर हासिल हो सकती है. भावनाओं में आकर जल्दबाजी में किसी के साथ भी कोई वादा ना करें. मार्केटिंग संबंधी कार्यों में तथा संपर्कों को और अधिक मजबूत करने में अपना समय लगाएं. वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी. आप मानसिक और शारीरिक रूप से प्रफुल्लित रहेंगे.
उपाय - किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय एकांत में बैठे और अपने इष्ट का सिमरन करें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 1
आज आप कई प्रकार की गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे तथा सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा. ध्यान रखें कि किसी कानूनी पचड़े में भी फंस सकते हैं. ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन बिल्कुल भी ना करें. आपकी उचित कार्य प्रणाली से मार्केट में आपकी योग्यता व प्रतिभा के लोग कायल हो जाएंगे. प्रेमी-प्रेमिका को क्वालिटी टाइम बिताने का अवसर मिलेगा. अत्यधिक काम की वजह से मांसपेशियों में दर्द और थकान महसूस होगी.
उपाय - बहन-बेटियों का सम्मान करें और कुछ उपहार अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 7
आपको कोई विशेष उपलब्धि हासिल होने वाली है. दृढ़ निश्चय और मेहनत से अपने कार्यों में भरपूर समय दें. अति आत्मविश्वास की स्थिति से बचें. किसी भी परिस्थिति में समस्याओं से घबराने की बजाए उसका समाधान ढूंढे. नौकरी पेशा लोगों को अगर बदलाव संबंधी अवसर मिले तो तुरंत ले लेने चाहिए. किसी पुराने मित्र के मिलने से खुशनुमा यादें ताजा होंगी. जोखिम पूर्ण कार्यों में रुचि ना लें. किसी प्रकार की दिक्कत आ सकती है.
उपाय - गणपति जी का ध्यान करें और लड्डूओं का भोग लगाएं.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 5
पारिवारिक, सामाजिक जैसी गतिविधियों में आपका प्रभुत्व बना रहेगा. इस समय कोई भी जोखिम ना उठाएं तथा गुस्से और आवेश पर भी काबू रखें. व्यवसाय में कुछ ना कुछ चुनौतियां रहेगी. ऑफिशियल मामलों में पेपर वर्क पर ज्यादा ध्यान दें. प्रेमी युगल को मुलाकात का मौका मिलेगा. गले में इंफेक्शन, खांसी-जुकाम आदि जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
उपाय - महादेव का ध्यान करें और कार्य सिद्धि की प्रार्थना करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 2
इस समय अपने लक्ष्य को हासिल करना आपकी प्राथमिकता रहेगी और सफलता भी मिलेगी. अपने गुस्से पर भी नियंत्रण रखें, अन्यथा आपके बनते काम बिगड़ भी सकते हैं. प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे. नौकरी में कोई खास अथॉरिटी मिलेगी. घर में सुखद और सामंजस्य पूर्ण वातावरण रहेगा. गैस और एसिडिटी की समस्या रह सकती हैं.
उपाय - हनुमान जी का ध्यान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 1
(Disclaimer-यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)