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Surya Grahn 2026: सफलता के लिए करते हैं खूब संघर्ष, जानें सूर्य ग्रहण में जन्में लोगों का कैसा होता है व्यक्तित्व?

Surya Grahn 2026: किसी व्यक्ति के जन्म के समय सूर्य और चंद्रमा के साथ ही नक्षत्र की स्थिति का उसके जीवन पर गहरा प्रभाव होता है. आइए इस लेख में जानें सूर्य ग्रहण में जन्मे लोग कैसे होते हैं, उनमें कौन सी खूबियां और खामियां होती हैं?

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 11, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 04:40 PM IST
Surya Grahn 2026: सफलता के लिए करते हैं खूब संघर्ष, जानें सूर्य ग्रहण में जन्में लोगों का कैसा होता है व्यक्तित्व?
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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