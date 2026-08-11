/Surya Grahn 2026: सफलता के लिए करते हैं खूब संघर्ष, जानें सूर्य ग्रहण में जन्में लोगों का कैसा होता है व्यक्तित्व?

Solar Eclipse Born People: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण जब लगता है तो सभी नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होने लगती हैं. यही कारण है ग्रहण के दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्यों को करना वर्जित माना जाता है. ऐसे में ग्रहण में या ग्रहण वाले दिन सावधानियां बरतनी चाहिए. वहीं, जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उस पर उसके जन्म के समय के ग्रह नक्षत्र आदि का प्रभाव गहराई से पड़ा रहता है. आइए इस लेख में विस्तार से जानेंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान जन्मे लोग कैसे होते हैं.
सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य कमजोर स्थिति में होता है. ग्रहण के दौरान सूर्य की शक्ति क्षीण होती है. सूर्य ग्रहों के राजा हैं और आत्मा, पिता, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता व यश के कारक हैं. ऐसे में कोई बच्चा अगर सूर्य ग्रहण के समय जन्म लेते हैं उनकी कुंडली में सू्र्य की स्थिति कमजोर होती है. ऐसे लोगों का आत्मविश्वास हमेशा कम रहता है और जीवन में बहुत अधिक संघर्ष करने के बाद सफलता पाते हैं. ज्योतिष के अनुसार ऐसे लोग बचपन में अनेक परेशानियों का सामना करते हैं. ऐसे लोगों को भाग्य का साथ प्राप्त नहीं होता है और युवा होने पर भी ऐसे लोग करियर संबंधी दिक्कतों का सामना करते रहते हैं.
हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि ग्रहण में जन्मे लोगों का सूर्य के कमजोर होने के बाद भी कुंडली के अन्य मजबूत ग्रहों का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है. सूर्य ग्रहण के दिन जन्मे लोग अगर एक बार अपने भीतर की शक्ति का अहसास कर लेते हैं तो जीवन में खूब तरक्की करते हैं. ऐसे लोग करियर में ऊंचाइयां छूते हैं. हालांकि, पारिवारिक जीवन में पिता के साथ मतभेद हो सकता हैं. कार्यक्षेत्र में अपनी बातों को रखने का इनमें आत्मविश्वास नहीं होता है. ऐसे लोगों को धन से जुड़े मामलों में सतर्कता बरतनी चाहिए.
सूर्य ग्रहण में जन्मे लोग स्वभाव से आत्मकेंद्रित हो सकते हैं यानी सबसे पहले खुद के बारे में सोचने वाले लोग. दूसरों पर आसानी से ये लोग भरोसा नही कर पाते हैं. अपनी बातों को उन्हें ही बताते हैं जिन पर इनको पूरा भरोसा हो. मानसिक और शारीरिक परेशानियों से बचने और जीवन से दूर करने के लिए सूर्य देव की उपासना करना इसके लिए सही होता है.
(डिल्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें)