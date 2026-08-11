/Surya Grahn 2026: सफलता के लिए करते हैं खूब संघर्ष, जानें सूर्य ग्रहण में जन्में लोगों का कैसा होता है व्यक्तित्व?

सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य कमजोर स्थिति में होता है. ग्रहण के दौरान सूर्य की शक्ति क्षीण होती है. सूर्य ग्रहों के राजा हैं और आत्मा, पिता, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता व यश के कारक हैं. ऐसे में कोई बच्चा अगर सूर्य ग्रहण के समय जन्म लेते हैं उनकी कुंडली में सू्र्य की स्थिति कमजोर होती है. ऐसे लोगों का आत्मविश्वास हमेशा कम रहता है और जीवन में बहुत अधिक संघर्ष करने के बाद सफलता पाते हैं. ज्योतिष के अनुसार ऐसे लोग बचपन में अनेक परेशानियों का सामना करते हैं. ऐसे लोगों को भाग्य का साथ प्राप्त नहीं होता है और युवा होने पर भी ऐसे लोग करियर संबंधी दिक्कतों का सामना करते रहते हैं.