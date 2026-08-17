जब भी सूर्य-चंद्रमा की राहु-केतु के साथ युति होती है ग्रहण योग बनता है. द्रिक पंचांग के अनुसार सुबह 08:03 बजे सूर्य कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में आ गए हैं. सूर्य के सिंह राशि में आते ही सूर्य ग्रहण योग सक्रिय हो गया है. दरअसल, केतु ग्रह पहले से ही सिंह राशि में हैं, ऐसे में सूर्य के सिंह में आने से सूर्य-केतु की युति बनी. ज्योतिष के अनुसार सूर्य केतु की युति से सूर्य ग्रहण योग बनता है जिसे बेहद अशुभ योगों की श्रेणी में रखा गया है. सूर्य 17 सितंबर 2026 तक सिंह राशि में रहेंगे. यह एक महीना 5 राशि वालों को कुछ मामलों में कष्ट दे सकता है.
सूर्य-केतु की युति से बना ग्रहण योग आत्मविश्वास, मान-सम्मान, पिता के स्वास्थ्य और सरकारी कार्यों में बाधा डालता है. क्योंकि सूर्य इन सभी के कारक हैं. वहीं केतु वैराग्य, रहस्य और अचानक बदलावों के कारक हैं. लिहाजा यह योग लोगों को बेचैनी और भ्रम भी देता है. करियर या घर में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. जानिए सूर्य ग्रहण योग का यह 1 महीना किन राशि वालों को ज्यादा तंग कर सकता है.
सूर्य ग्रहण योग मिथुन राशि वालों को नौकरी-व्यापार में चुनौतियां बढ़ा सकता है. खासतौर पर जो लोग काम में लापरवाही बरत रहे हैं, उनके लिए समय बहुत बचकर चलने का है. ऑफिस में बॉस से विवाद हो सकता है. बेहतर है ऐसी स्थिति टालें. वहीं कारोबारियों को भी नए सौदे में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए.
कर्क राशि वालों के लिए सूर्य-केतु की युति किसी परिजन से विवाद करवा सकती है. बड़े-बुजुर्गों से अच्छा व्यवहार करें. कोई पुराना मुद्दा निकल सकता है. आप सही बात भी गलत तरीके से कहकर फंस सकते हैं. बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें.
सूर्य-केतु की युति सिंह राशि में ही हुई है और इस राशि वालों को कई समस्याएं दे सकती है. इन लोगों के कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है. साथ ही आपका ईगो बढ़ सकता है. आप भ्रम के शिकार हो सकते हैं. आपकी या आपके पिता की सेहत बिगड़ सकती है. करियर में किसी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है.
वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय करियर के मामले में अहम है. आपको जो टास्क मिले उसे पूरी जिम्मेदारी और सावधानी से पूरा करें. हो सकता है आपको ज्यादा मेहनत करना पड़े, लेकिन इससे आपको असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा. सहकर्मियों से विवाद न करें. व्यापारी वर्ग डॉक्यूमेंटेशन में गलती न करें.
कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य-केतु की युति कुछ मामलों में परेशानियों के संकेत दे रही है. जैसे कुछ लोगों को धन हानि हो सकती है. जब तक खुद चैक न कर लें, कागजों पर साइन न करें या फाइल आगे न बढ़ाएं. गलतियां करने से बचें. खर्च बढ़ सकता है.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)