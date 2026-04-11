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Hindi Newsऐस्ट्रोSurya Mahadasha: सूर्य की महादशा में इन 3 ग्रहों की अंतर्दशा से अचानक पलटती है किस्मत, जातक छूते हैं बुलंदियां

Surya Mahadasha: सूर्य की महादशा में इन 3 ग्रहों की अंतर्दशा से अचानक पलटती है किस्मत, जातक छूते हैं बुलंदियां

Surya Mahadasha: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक और ग्रहों का राजा कहा गया है. कु्ंडली में सूर्य की महादशा को खास महत्व दिया जाता है. सूर्य की महदशा 7 वर्षों की अवधि में कुछ शुभ ग्रहों की अंतर्दशा जातक को बेशुमार धन, सुख-समृद्धि, समाजिक प्रतिष्ठा और नौकरी से जुड़े कार्यों में खूब तरक्की देती है. आइए जानते हैं कि सूर्य की महादशा में किन 3 ग्रहों की अंतर्दशा वरदान समान है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 11, 2026, 02:08 PM IST
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Surya Mahadasha: सूर्य की महादशा में इन 3 ग्रहों की अंतर्दशा से अचानक पलटती है किस्मत, जातक छूते हैं बुलंदियां

Surya Mahadasha: ज्योतिष में सूर्य को सभी ग्रहों का स्वामी माना जाता है. यह जातक की आत्मा, इच्छाशक्ति, पिता, राज्य पक्ष और मान-प्रतिष्ठा का प्रतीक है. जब किसी जातक की कुंडली में सूर्य की महादशा शुरू होती है, तो यह जीवन की दिशा और दृष्टिकोण को बदलने वाली एक अत्यंत प्रभावशाली अवधि साबित होती है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, सूर्य की महादशा लगभग 6 वर्षों की होती है, जो कि शुक्र के महादशा के बाद चंद्रमा की महादशा से पहले आती है. सूर्य महादशा की पूरी अवधि हर किसी के लिए शुभ नहीं होती, लेकिन जिन जातकों की कुंडली में इस दौरान सूर्य, बुध और शुक्र की महादशा आती है तो जातक के जीवन में अचानक बड़ा बदलाव आता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि सूर्य की महादशा क्या होती है, सूर्य की महादशा के फायदे क्या हैं, सूर्य की महादशा के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव और सूर्य की महादशा के उपाय. 

क्या होती है सूर्य की महादशा? 

वैदिक ज्योतिष शास्त्र क  सूर्य की महादशा की कुल अवधि 6 वर्ष होती है. ज्योतिषीय क्रम में यह शुक्र की लंबी महादशा के बाद और चंद्रमा की महादशा से ठीक पहले आती है. चूंकि सूर्य प्रकाश का स्रोत है, इसलिए यह काल व्यक्ति को उसके वास्तविक सामर्थ्य से परिचित कराता है। हालांकि, इसके परिणाम पूर्णतः इस बात पर निर्भर करते हैं कि सूर्य आपकी कुंडली में किस स्थिति में विराजमान है.

शुक्र की महादशा के फायदे

यदि सूर्य उच्च का, स्वराशि (सिंह) में या मित्र राशियों में होकर शुभ भावों में स्थित है, तो यह 6 वर्ष स्वर्णिम साबित होते हैं. इस दौरान जातक को नौकरी और व्यापार में जबरदस्त तरक्की देखने को मिलती है. इसके अलावा जातक को पैतृक संपत्ति से भी लाभ के कई अवसर प्राप्त होते हैं. इतना नहीं, ऐसे जातकों को समाज में भी खूब मान-सम्मान देखने को मिलता है.

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सूर्य की 6 साल की अवधि में 3 शुभ ग्रहों की अंतर्दशा

अंतर्दशा अवधि संभावित फल
सूर्य में गुरु 9 माह 18 दिन यह काल सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ज्ञान, आध्यात्मिक उन्नति और भाग्य का साथ मिलता है। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं।
सूर्य में बुध 10 माह 6 दिन इस समय व्यक्ति की निर्णय क्षमता और बुद्धि प्रखर होती है। व्यापार, लेखन और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलता है।
सूर्य में शुक्र 12 माह यह अवधि भौतिक सुख-सुविधाएं बढ़ाती है। हालांकि, यदि ग्रह प्रतिकूल हों तो वैवाहिक जीवन में तनाव और विलासिता के प्रति झुकाव बढ़ सकता है।

सूर्य महादशा के सकारात्मक प्रभाव

व्यक्ति के भीतर लीडरशिप क्षमता विकसित होती हैं और आत्मविश्वास में भारी वृद्धि होती है.

सरकारी नौकरी मिलने की संभावना प्रबल होती है. जो लोग पहले से नौकरी में हैं, उन्हें पदोन्नति और सत्ता का सुख मिलता है.

समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है. लोग सलाह को महत्व देने लगते हैं.

पिता के साथ संबंधों में मजबूती आती है और पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त होता है.

सूर्य महादशा के नकारात्मक प्रभाव 

हड्डियों, आंखों या हृदय से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं.

अहंकार बढ़ने के कारण रिश्तों में खटास आ सकती है.

पिता से वैचारिक मतभेद या सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है.

यह भी पढ़ें: शुक्र की महादशा का 'गोल्डन पीरियड', इन 3 ग्रहों के साथ बनते हैं कुबेर योग, बरसता है बेशुमार पैसा!

सूर्य महादशा के उपाय

प्रतिदिन सूर्योदय के समय तांबे के पात्र से जल अर्पित करें. ऐसा करने से सूर्य महादशा के नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं.

रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ-साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. इसका पाठ करने से आत्मविश्वास और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है.

सूर्य की महादशा के दौरान पिता और बुजुर्गों की सेवा करें, इससे सूर्य के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है. 

रविवार के दिन गुड़, गेहूं या तांबे का दान करना लाभकारी रहता है. ऐसा करने से नौकरी में आ रही अड़चनें दूर होती हैं और सौभाग्य बढ़ता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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