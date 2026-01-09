Advertisement
trendingNow13068269
Hindi Newsऐस्ट्रोWeekly Horoscope : 7 दिन में 4 ग्रह-गोचर, तूफान मचा देगा ये हफ्ता, पढ़ें सभी राशियों का साप्‍ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope : 7 दिन में 4 ग्रह-गोचर, तूफान मचा देगा ये हफ्ता, पढ़ें सभी राशियों का साप्‍ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope in Hindi : जनवरी का तीसरा सप्‍ताह बहुत खास है. इस एक हफ्ते में बैक टू बैक 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं. 7 दिन में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का गोचर धमाकेदार नतीजे देगा. ज्‍योतिषाचार्य डॉ. अरुण बंसल से जानिए इस हफ्ते का साप्‍ताहिक भविष्‍यफल. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 09, 2026, 07:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Weekly Horoscope : 7 दिन में 4 ग्रह-गोचर, तूफान मचा देगा ये हफ्ता, पढ़ें सभी राशियों का साप्‍ताहिक राशिफल

साप्ताहिक राशिफल : इस हफ्ते शनि की राशि मकर में 4 ताकतवर ग्रहों का जमावड़ा लगने जा रहा है. 13 जनवरी को शुक्र गोचर, 14 जनवरी को सूर्य गोचर, 16 जनवरी को मंगल गोचर और 17 जनवरी को बुध गोचर करके मकर राशि में आएंगे. इससे बना चतुर्ग्रही योग सभी लोगों के जीवन पर भारी असर डालेगा. जानिए किस राशि के लिए यह सप्‍ताह कैसा रहेगा. 

साप्‍ताहिक राशिफल मेष राशि
यह सप्ताह मेष राशि जातकों के लिए ऊर्जा, उत्साह और कर्मशीलता से परिपूर्ण रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा, किंतु अत्यधिक परिश्रम के कारण थकान, सिरदर्द अथवा रक्तचाप से संबंधित हल्की परेशानी उभर सकती है. आर्थिक दृष्टि से आय के नवीन स्रोत विकसित होंगे, हालांकि अनियंत्रित व्यय पर संयम आवश्यक रहेगा. व्यापार जगत में पुराने सौदों से लाभ और नए संपर्कों के माध्यम से विस्तार के संकेत हैं. नौकरीपेशा जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा तथा कार्यक्षेत्र में आपकी दक्षता की सराहना होगी. करियर को लेकर आत्मविश्वास सुदृढ़ होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सकारात्मक परिणाम मिलने की आशा है. कार्य अथवा पारिवारिक कारणों से यात्रा के योग बन रहे हैं. पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा और माता-पिता का स्नेह व समर्थन मिलेगा. दांपत्य जीवन में मधुरता और प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. संतान की शिक्षा या करियर से जुड़ा शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि के साथ सप्ताह का समापन शुभ संदेश के साथ होगा.

यह भी पढ़ें: ग्रहों के राजा सूर्य का अरुण के साथ नवपंचम राजयोग, 4 राशि वाले दोनों हाथ से समेटेंगे पैसा, जीवन में आएंगी खुशियां

Add Zee News as a Preferred Source

साप्‍ताहिक राशिफल वृषभ राशि
वृषभ राशि जातकों के लिए यह सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से राहत देने वाला रहेगा, हालांकि खानपान में असावधानी पेट संबंधी कष्ट दे सकती है. आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तथा लंबे समय से अटका धन प्राप्त होने की संभावना प्रबल है. व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे और नई योजनाएं सफल होंगी. नौकरीपेशा वर्ग को पदोन्नति, प्रशंसा अथवा नई जिम्मेदारियों का सौभाग्य मिल सकता है, जिससे करियर में स्थायित्व आएगा. प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार के लिए समय अनुकूल है. यात्रा के योग हैं, परंतु वाहन संचालन में सावधानी आवश्यक है. परिवार में पुराने मतभेद समाप्त होंगे और वातावरण सकारात्मक बनेगा. जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन में विश्वास और स्थिरता बढ़ेगी. संतान के स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और निवेश के लिए सप्ताह शुभ सिद्ध होगा.

साप्‍ताहिक राशिफल मिथुन राशि
इस सप्ताह मिथुन राशि जातकों की मानसिक चंचलता बढ़ सकती है, अतः स्वास्थ्य की दृष्टि से ध्यान और विश्राम आवश्यक रहेगा. धन की आवक बनी रहेगी, किंतु व्यय पर नियंत्रण रखना हितकर होगा. व्यापार में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, साझेदारी में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखें. नौकरी में स्थान परिवर्तन या नई भूमिका मिलने के संकेत हैं, जिससे करियर को लेकर परिवर्तन की भावना मन में जागृत होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हेतु अतिरिक्त परिश्रम अपेक्षित रहेगा. यात्रा के योग बन रहे हैं, जो लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं. परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बनेगी. दांपत्य जीवन में सामंजस्य रहेगा, परंतु प्रेम संबंधों में गलतफहमी से बचना आवश्यक है. संतान के भविष्य को लेकर कुछ चिंता संभव है. सामाजिक गतिविधियों में सहभागिता बढ़ेगी. सप्ताह कुल मिलाकर मध्यम फलदायक रहेगा.

साप्‍ताहिक राशिफल कर्क राशि
कर्क राशि जातकों के लिए यह सप्ताह मानसिक संतुलन और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करेगा. स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा तथा पुरानी व्याधियों से राहत के संकेत हैं, हालांकि सर्दी-जुकाम या पेट संबंधी समस्या हल्की परेशानी दे सकती है. आर्थिक क्षेत्र में यह समय लाभदायक रहेगा, बचत में वृद्धि होगी और रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. व्यापार में पुराने ग्राहक और संपर्क लाभ देंगे तथा साझेदारी में विश्वास सुदृढ़ होगा. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के संकेत मिल रहे हैं और कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी. करियर को लेकर आत्मविश्वास मजबूत रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा और इंटरव्यू में सफलता के प्रबल योग हैं. कार्य अथवा पारिवारिक कारणों से यात्रा शुभ परिणाम देगी. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. दांपत्य और प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. संतान से जुड़ा शुभ समाचार प्राप्त होगा. सामाजिक प्रतिष्ठा और मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

साप्‍ताहिक राशिफल सिंह राशि
सिंह राशि जातकों के लिए यह सप्ताह आत्मसंयम और धैर्य की परीक्षा लेने वाला रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, किंतु अत्यधिक कार्यभार के कारण थकान तथा पीठ या हृदय संबंधी परेशानी हो सकती है. आर्थिक क्षेत्र में खर्च अधिक रह सकता है, अतः फिजूलखर्ची से बचना आवश्यक है. व्यापार में प्रतिस्पर्धा तीव्र होगी और विरोधियों से सतर्क रहना पड़ेगा, किंतु धैर्य रखने पर अंततः सफलता प्राप्त होगी. नौकरी में उच्च अधिकारियों से मतभेद की संभावना है, इसलिए वाणी और व्यवहार में संयम रखें. करियर में स्थायित्व बनाए रखने के लिए सोच-समझकर निर्णय लें. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, परंतु निरंतर अभ्यास अनिवार्य है. यात्रा के योग हैं, यात्रा के दौरान सावधानी रखें. पारिवारिक मतभेद समय रहते सुलझ जाएंगे. दांपत्य और प्रेम जीवन में अहंकार से दूरी बनाए रखें. संतान की उपलब्धि से हर्ष प्राप्त होगा. सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहेगी.

यह भी पढ़ें: 2026 में सबसे ज्‍यादा पैसा कमाएंगे ये 5 राशि वाले लोग, उछल जाएंगे बाबा वेंगा की ये भविष्‍यवाणी सुनकर, हर जगह होगी वाह-वाह

साप्‍ताहिक राशिफल कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह अत्यंत शुभ और उन्नति प्रदान करने वाला सिद्ध होगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. आर्थिक क्षेत्र में नए लाभ के अवसर मिलेंगे तथा निवेश से लाभ संभव है. व्यापार में नई योजनाएं सफल होंगी और विस्तार के योग बनेंगे. नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति, वेतन वृद्धि अथवा सम्मान प्राप्त हो सकता है, जिससे करियर में स्थायित्व और प्रगति दोनों सुनिश्चित होंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के प्रबल संकेत हैं. यात्रा के योग शुभ हैं, विशेष रूप से धार्मिक या पारिवारिक यात्रा संभव है. परिवार में आनंद और उत्साह का वातावरण रहेगा. दांपत्य और प्रेम जीवन सुखमय रहेगा. संतान से जुड़ा शुभ समाचार प्राप्त होगा. सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

साप्‍ताहिक राशिफल तुला राशि
तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह संतुलन साधने का संदेश लेकर आएगा. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव संभव है, विशेष रूप से तनाव और अनिद्रा परेशान कर सकती है. आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी, परंतु आय की तुलना में खर्च अधिक हो सकते हैं. व्यापार में परिश्रम अधिक करना पड़ेगा और परिणाम धीरे-धीरे प्राप्त होंगे. नौकरी में स्थान परिवर्तन या विभागीय बदलाव संभव है. करियर को लेकर कुछ असमंजस बना रहेगा, किंतु धैर्य रखने से स्थिति स्पष्ट होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हेतु निरंतर प्रयास आवश्यक है. यात्रा के योग लाभकारी सिद्ध होंगे. पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. दांपत्य और प्रेम जीवन में भावनात्मक समझ बढ़ेगी. संतान से सुख प्राप्त होगा. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

साप्‍ताहिक राशिफल वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के लिए यह सप्ताह प्रगति और सफलता का संदेश लेकर आया है. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आत्मबल में वृद्धि होगी. आर्थिक क्षेत्र में लाभ के योग हैं तथा अचानक धन प्राप्ति संभव है. व्यापार में विस्तार होगा और नई डील अंतिम रूप ले सकती है. नौकरी में पदोन्नति अथवा प्रशंसा प्राप्त होगी. करियर में नए अवसर सामने आएंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के प्रबल संकेत हैं. यात्रा लाभकारी सिद्ध होगी. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. दांपत्य और प्रेम जीवन में सामंजस्य और विश्वास बढ़ेगा. संतान से जुड़ा शुभ समाचार प्राप्त होगा. सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

साप्‍ताहिक राशिफल धनु राशि
धनु राशि जातकों को इस सप्ताह स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्कता बरतनी होगी. थकान, कमर दर्द या रक्तचाप से संबंधित समस्या उभर सकती है. आर्थिक क्षेत्र में खर्च अधिक और आय अपेक्षाकृत कम रह सकती है. व्यापार में नई चुनौतियां सामने आएंगी, साझेदारी में सावधानी आवश्यक है. नौकरी में स्थान परिवर्तन या कार्यभार बढ़ सकता है. करियर में धैर्य और संयम से काम लेना हितकर रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए अधिक परिश्रम अपेक्षित है. यात्रा के योग बनेंगे, किंतु लाभ सीमित रहेगा. पारिवारिक मतभेद संभव हैं. दांपत्य और प्रेम जीवन में संयम रखें. संतान से जुड़ी चिंता रह सकती है. सप्ताह मिश्रित फल प्रदान करेगा.

यह भी पढ़ें: महीने के 30 दिन में सबसे ज्‍यादा ताकतवर मानी गई है ये तारीख, इस दिन पैदा हुए लोग करते हैं दुनिया पर राज

साप्‍ताहिक राशिफल मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह अत्यंत शुभ और लाभदायक सिद्ध होगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी. आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होगा और आय के नए स्रोत विकसित होंगे. व्यापार में विस्तार और लाभ के अवसर प्राप्त होंगे. नौकरी में उच्च पद अथवा सम्मान मिलने की संभावना है. करियर में स्थायित्व और उन्नति दोनों सुनिश्चित होंगी. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के प्रबल योग हैं. यात्रा शुभ और लाभकारी रहेगी. परिवार में सुख-शांति और सहयोग बना रहेगा. दांपत्य और प्रेम जीवन मधुर रहेगा. संतान की उपलब्धि से मन प्रसन्न होगा. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

साप्‍ताहिक राशिफल कुंभ राशि
इस सप्ताह कुंभ राशि जातकों का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, किंतु मानसिक तनाव से दूरी बनाए रखें. आर्थिक क्षेत्र में लाभ के संकेत हैं. व्यापार में नई जिम्मेदारी या अवसर प्राप्त हो सकते हैं. नौकरी में नई भूमिका या पदभार मिलने से करियर में प्रगति होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता संभव है. यात्रा के योग शुभ सिद्ध होंगे. परिवार में आनंद और उल्लास का वातावरण रहेगा. दांपत्य और प्रेम जीवन सुखद रहेगा. संतान की उन्नति से प्रसन्नता मिलेगी. सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

साप्‍ताहिक राशिफल मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक ऊर्जा और शुभता से परिपूर्ण रहेगा. स्वास्थ्य में सुधार होगा और मानसिक शांति का अनुभव करेंगे. आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी तथा खर्च नियंत्रित रहेंगे. व्यापार में प्रगति होगी और नए अवसर प्राप्त होंगे. नौकरी में पदोन्नति या प्रशंसा मिलने की संभावना है, जिससे करियर में नए मार्ग प्रशस्त होंगे. प्रतियोगी परीक्षा और इंटरव्यू में सफलता के योग हैं. यात्रा लाभकारी सिद्ध होगी, विशेष रूप से धार्मिक यात्रा संभव है. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. दांपत्य और प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. संतान से शुभ समाचार प्राप्त होगा. सामाजिक प्रतिष्ठा और मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

saptahik rashifal

Trending news

'BJP हिंदुत्व समर्थक नहीं, सत्ता की भूखी पार्टी...' उद्धव का भाजपा पर तीखा हमला
BMC Elections 2026
'BJP हिंदुत्व समर्थक नहीं, सत्ता की भूखी पार्टी...' उद्धव का भाजपा पर तीखा हमला
DNA: दिल्ली में तुर्कमान हिंसा में आज हुए बड़े खुलासे, 11 आरोपी गिरफ्तार
DNA
DNA: दिल्ली में तुर्कमान हिंसा में आज हुए बड़े खुलासे, 11 आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली दंगों की आरोपी का फूलों से स्वागत, आखिर किसके लिए आदर्श है गुलफिशा?
DNA
दिल्ली दंगों की आरोपी का फूलों से स्वागत, आखिर किसके लिए आदर्श है गुलफिशा?
पंजाब में अरविंद केजरीवाल का बड़ा संबोधन, किसे दिया 'मिशन 45 फीसद वोट' का टारगेट?
Punjab news
पंजाब में अरविंद केजरीवाल का बड़ा संबोधन, किसे दिया 'मिशन 45 फीसद वोट' का टारगेट?
IPAC ऑफिस में छापेमारी से भड़कीं महुआ मोइत्रा, सरकार पर लगा दिया बड़ा आरोप
West Bengal
IPAC ऑफिस में छापेमारी से भड़कीं महुआ मोइत्रा, सरकार पर लगा दिया बड़ा आरोप
26 जनवरी से पहले कश्मीर में बढ़ी सख्ती, VPN पर लगा बैन; आतंकियों से जुड़े हैं तार
Kashmir
26 जनवरी से पहले कश्मीर में बढ़ी सख्ती, VPN पर लगा बैन; आतंकियों से जुड़े हैं तार
वेनेजुएला हमले पर US का साथ दे रहा भारत? सीएम पिनारयी विजयन का केंद्र पर बड़ा आरोप
Pinarayi Vijayan
वेनेजुएला हमले पर US का साथ दे रहा भारत? सीएम पिनारयी विजयन का केंद्र पर बड़ा आरोप
9 साल में 400% बढ़ गई कई उम्मीदवरों की संपत्ति, BMC चुनाव में कितने अमीर प्रत्याशी?
BMC elections
9 साल में 400% बढ़ गई कई उम्मीदवरों की संपत्ति, BMC चुनाव में कितने अमीर प्रत्याशी?
SC में आवारा कुत्तों को लेकर हुई सुनवाई, याचिका को लेकर कह दी बड़ी बात
stray dog case
SC में आवारा कुत्तों को लेकर हुई सुनवाई, याचिका को लेकर कह दी बड़ी बात
फिर बढ़ी सोनम वांगचुक के लिए मुसीबतें, NSA को लेकर 12 जनवरी तक जारी रहेगी सुनवाई
Sonam Wangchuk
फिर बढ़ी सोनम वांगचुक के लिए मुसीबतें, NSA को लेकर 12 जनवरी तक जारी रहेगी सुनवाई