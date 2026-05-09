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Hindi Newsऐस्ट्रोगंगा दशहरा पर सूर्य का महागोचर, वृष समेत 4 राशियों को रॉकेट की रफ्तार से मिलेगी करियर ग्रोथ, बढ़ेगी कमाई

गंगा दशहरा पर सूर्य का महागोचर, वृष समेत 4 राशियों को रॉकेट की रफ्तार से मिलेगी करियर ग्रोथ, बढ़ेगी कमाई

Surya Gochar 2026 in Rohini Nakshatra : गंगा दशहरा पर सूर्य का महागोचर कई राशियों की किस्मत बदल सकता है. इन लोगों को करियर में अचानक बड़ी ग्रोथ मिल सकती है. साथ ही इनकम में भी बढ़ोतरी होगी. जानिए 25 मई 2026 से किसको बंपर लाभ होने वाला है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 09, 2026, 03:06 PM IST
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गंगा दशहरा पर सूर्य का महागोचर, वृष समेत 4 राशियों को रॉकेट की रफ्तार से मिलेगी करियर ग्रोथ, बढ़ेगी कमाई

Surya Nakshatra Gochar 2026 effect on rashi: 25 मई 2026 को गंगा दशहरा है और इसी दिन सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में आना बहुत खास है. रोहिणी नक्षत्र को सुख, विलासिता, कला और धन-धान्य से जुड़ा माना गया है, जो 4 राशियों को बहुत लाभ देगा.   

15 दिन में होगा बंपर लाभ 

गंगा दशहरा का दिन गंगा स्‍नान करके सारे पापों से मुक्ति और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद पाने का दिन है. इसी दिन 25 मई को दोपहर 03:37 बजे ग्रहों के राजा सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में गोचर होगा. सूर्य 8 जून 2026 तक रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे. सफलता, यश के कारक सूर्य इन 4 राशि वालों के लिए यह समय सुनहरे मौके और तरक्‍की देगा. 

1. वृषभ राशि (Taurus) : बैंक बैलेंस में उछाल 

सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में गोचर वृषभ राशि के अंतर्गत ही आता है. यह समय वृषभ राशि वालों का बैंक बैलेंस बढ़ाएगा. आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा. वर्कप्‍लेस पर प्रदर्शन बेहतर होगा. पुराने निवेश और संपत्ति से लाभ होगा. 

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(यह भी पढ़ें: शुक्र का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 8 मई से खुलेंगे 4 राशियों के लिए धन कमाने के नए रास्‍ते, पार्टनर आएगा करीब)

2. मिथुन (Gemini) : करियर में नए मौके 

मिथुन राशि वालों को गंगा दशहरा पर हो रहा सूर्य का नक्षत्र गोचर करियर में नए मौके देगा. आपका धन बढ़ेगा. इनकम में बढ़ोतरी होगी. आपकी मेहनत का फल मिलेगा. कारोबार में वृद्धि होगी. मान-सम्‍मान बढ़ेगा. आप आत्‍मविश्‍वास से लबरेज रहेंगे. 

3. सिंह राशि (Leo) : तरक्‍की के द्वार खुलेंगे 

सिंह राशि के स्‍वामी सूर्य हैं और सूर्य का रोहिणी जैसे शुभ नक्षत्र में गोचर आपको बहुत लाभ देगा. करियर में तरक्की के द्वार खुलेंगे. सैलरी बढ़ सकती है. वहीं व्‍यापारी वर्ग निवेश कर सकते हैं. व्‍यापार का विस्‍तार करने के लिए समय अच्‍छा है. नए स्‍त्रोतों से आय होगी. 

(यह भी पढ़ें: इस हफ्ते मंगल, शुक्र-सूर्य का गोचर बदलेगा 12 राशि वालों का भाग्‍य, पढ़ें 11 से 17 मई का साप्‍ताहिक राशिफल

4. धनु राशि (Sagittarius) : जीवन में लग्‍जरी बढ़ेगी 

सूर्य का नक्षत्र गोचर धनु राशि के जातकों की जिंदगी में लग्‍जरी बढ़ाएगा. रुका हुआ पैसा मिलेगा. आप सुख-सुविधाओं की चीजों पर खर्च करेंगे. आपकी वित्तीय योजनाएं सफल होंगी. निवेश के लिए समय अच्‍छा है. आप खर्च करने के बाद भी मोटी बचत करने में सफल रहेंगे. 

सूर्य को मजबूत करने के उपाय 

सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में गोचरकाल कुंडली में सूर्य को मजबूत बनाने के लिए भी शुभ है. 
- रोज सुबह जल्‍दी स्‍नान करके तांबे के पात्र से सूर्य को जल चढ़ाएं. 
- आदित्‍य हृदय स्‍तोत्र का पाठ करें. 
- पानी, ठंडे पेय का दान करें. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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