/कर्ज, झगड़े, बीमारियां... 5 राशियों को आज से 17 अक्टूबर तक सूर्य-शनि का अशुभ प्रतियोग देगा मुसीबतें!

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं. यानी कि एक राशि से निकलकर दूसरी में जाते हैं. 17 सितंबर की सुबह सूर्य सिंह राशि से निकलकर कन्या में जा रहे हैं, इस घटना को कन्या संक्रांति कहते हैं. सूर्य के कन्या में प्रवेश होते ही एक अशुभ प्रतियोग सक्रिय हो जाएगा.
17 अक्टूबर 2026 तक सूर्य कन्या में रहेंगे और शनि मीन में. इससे वे एक-दूसरे पर सप्तम दृष्टि डालेंगे. वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य श्याम ठाकुर के अनुसार सूर्य शनि का ये टकराव प्रतियोग बनाएगा. चूंकि ज्योतिष में सफलता, यश, लीडरशिप, आत्मविश्वास के ग्रह सूर्य और कर्मफलदाता शनि को शत्रु ग्रह माना गया है, ऐसे में इस प्रतियोग का 5 राशियों पर बुरा असर पड़ सकता है. लिहाजा 17 अक्टूबर 2026 तक इन राशि वालों को बहुत सावधानी रखने की जरूरत है.
मेष राशि - सूर्य-शनि का प्रतियोग मेष राशि वालों की बीमारियां और कर्ज बढ़ाएगा. आपको हॉस्पिटल-दवाइयों पर काफी खर्च करना पड़ सकता है. दुश्मन सक्रिय होंगे या इस दौरान किसी से दुश्मनी हो सकती है. सीनियर मैनेजमेंट या सरकार की ओर से परेशानी हो सकती है.
सिंह राशि - सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य-शनि का टकराव इस राशि वालों का किसी से लड़ाई-झगड़ा करवा सकता है. सोच-समझकर प्रतिक्रिया दें, वरना सीनियर अथॉरिटी से विवाद भारी पड़ सकता है. किसी बीमारी के शिकार हो सकते हैं. करियर में समस्या और धन हानि होने के भी योग हैं.
कन्या राशि - कन्या राशि में ही सूर्य आकर शनि से प्रतियोग बना रहे हैं, जो इन लोगों की शादीशुदा जिंदगी में कड़वाहट घोल सकते हैं. जो लोग पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं उन्हें 17 अक्टूबर 2026 तक सावधान रहने की जरूरत है.
कुंभ राशि - कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं और इन पर साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है. सूर्य-शनि का टकराव इन राशि वालों को पैसों का नुकसान करवा सकता है. कोई बीमारी घेर सकती है. आपकी वाणी की कड़वाहट लाइफ पार्टनर से झगड़ा करवा सकती है.
मीन राशि - मीन राशि वालों की मैरिड लाइफ और बिजनेस पार्टनरशिप के लिए यह समय नकारात्मक है. वैसे करियर, धन, सम्मान पर भी बुरा असर पड़ सकता है. इस दौरान कोई भी अनैतिक काम न करें.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)