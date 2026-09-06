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सक्रिय हुआ तनाव और मेंटल प्राब्‍लम्‍स देने वाला षडाष्‍टक योग, 4 राशियों को सावधानी बरतने की जरूरत

ज्‍योतिष में दुश्‍मन ग्रह माने गए सूर्य और शनि आज 6 सितंबर 2026 को षडाष्‍टक योग बना रहे हैं. इस योग को तनाव, कष्‍ट और हानि देने वाला माना गया है. जानिए आज से अगले 3-4 दिनों तक किन राशि वालों को संभलकर रहने की जरूरत है.

Written ByShraddha Jain
Published: Sep 06, 2026, 05:56 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 05:56 AM IST
सक्रिय हुआ तनाव और मेंटल प्राब्‍लम्‍स देने वाला षडाष्‍टक योग, 4 राशियों को सावधानी बरतने की जरूरत
Image Credit: कन्‍या, मकर,कुंभ और मीन राशि के लिए सूर्य शनि का षडाष्‍टक योग अशुभ फल दे सकता है. (Photo: AI)

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Shraddha Jain

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पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

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