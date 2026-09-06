ग्रहों के राजा सूर्य अपनी राशि सिंह में हैं और कर्मफलदाता शनि मीन राशि में हैं. ज्योतिष के अनुसार ये दोनों दुश्मन ग्रह हैं. साथ ही जब 2 ग्रह एक-दूसरे से 150 डिग्री या छठे और आठवे भाव की दूरी पर होते हैं तो षडाष्टक योग बनता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, आज 6 सितंबर 2026 को सूर्य-शनि 150 डिग्री पर हैं और यह अशुभ षडाष्टक बना रहे हैं. इस ग्रह का करीब 3 से 4 दिन तक प्रभाव रह सकता है और यह समय कुछ राशियों के लिए कष्टदायी साबित हो सकता है.
सूर्य और शनि पिता-पुत्र हैं लेकिन इसके बावजूद इनके बीच परम शत्रुता का भाव है. जिसके चलते यह षडाष्टक योग लोगों की व्यक्तिगत और सामाजिक जिंदगी पर बड़ा असर डालता है. इसलिए इसे ज्योतिष के अशुभ और विस्फोटक योगों की श्रेणी में रखा गया है.
इस योग के प्रभाव से कुछ लोगों को तनाव, मेंटल प्राब्लम्स, निगेटिविटी की समस्या हो सकती है. लोग अज्ञात भय, भ्रम के शिकार हो सकते हैं. उनके कामों में रुकावटें आ सकती हैं. बॉस से बहस या मतभेद की स्थिति बन सकती है. कुछ लोगों को चोट लगने या बीमारियां होने की आशंका है. जानिए आज से सक्रिय हो रहा षडाष्टक योग किन राशियों को मुश्किलें दे सकता है.
यह षडाष्टक योग कन्या, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. इन लोगों को तनाव, हानि, झगड़े, बीमारी, दुर्घटना जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है.
इन 4 राशि वालों को कुछ दिनों तक सावधानियां बरतने की जरूरत है.
- वर्कप्लेस पर बेवजह किसी से न उलझें. सभी से विनम्रता से पेश आएं. बेहतर है कम बोलें. खासतौर पर बॉस या सीनियर से बहस न करें.
- नए निवेश या जोखिम से बचें. यह समय कोई भी रिस्क लेने के लिए ठीक नहीं है.
- पैसों का लेन-देन सावधानी से करें. यदि अर्जेंट न हो तो इस समय बड़ा लेन-देन टालें.
- साथ ही शनिवार की शाम को शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं. यदि शनि मंदिर न जा पाएं तो पीपल के पेड़ के नीचे भी सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)