Weekly Horoscope 9 February to 15 February 2026 : यह हफ्ता मिथुन, कर्क और कुंभ राशि वालों के लिए बेहद शानदार है. इन जातकों को अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं. 11 फरवरी को शुक्र का शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 13 फरवरी को सूर्य का कुंभ में गोचर और 15 फरवरी को मंगल का धनिष्‍ठा नक्षत्र में गोचर सभी राशियों पर प्रभाव डालेगा. जानिए किस राशि पर इन ग्रह-नक्षत्र गोचर का कैसा असर होगा.

साप्‍ताहिक राशिफल 9 फरवरी से 15 फरवरी 2026 तक

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह संतुलन साधने का है. शारीरिक रूप से आप सामान्य रहेंगे, लेकिन लगातार काम और मानसिक दबाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. दिनचर्या में थोड़ा अनुशासन लाने से स्थिति संभलेगी. आर्थिक रूप से आय बनी रहेगी, पर घर या परिवार से जुड़ा कोई खर्च अचानक सामने आ सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत दिखेगी, हालांकि उसका पूरा परिणाम अभी प्रतीक्षा मांगता है. प्रेम संबंधों में भावनाएं गहरी रहेंगी और यदि हाल के दिनों में दूरी रही है तो बातचीत से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. करियर और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को इस सप्ताह संयम और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए. यात्रा संभव है, लेकिन अधिक भागदौड़ थका सकती है. परिवार में आपकी राय को महत्व दिया जाएगा. संतान को लेकर कभी चिंता, कभी संतोष-दोनों भाव रहेंगे.

वृष राशि

यह सप्ताह वृष राशि वालों को स्थिरता और भरोसे का अनुभव कराएगा. स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर रहेगा और पुराने कष्टों में भी राहत महसूस हो सकती है. खान-पान पर ध्यान रखने से ऊर्जा बनी रहेगी. धन की स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन बड़े निवेश या जोखिम से अभी बचना समझदारी होगी. कार्यक्षेत्र में प्रगति धीरे-धीरे होगी और सहकर्मियों का सहयोग काम आसान बनाएगा. प्रेम जीवन में अपनापन बढ़ेगा और रिश्ते में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी. करियर को लेकर आपकी सोच अधिक स्पष्ट होती जाएगी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए यह सप्ताह रणनीति को मजबूत करने का है. परिवार में बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और संतान की किसी उपलब्धि से मन प्रसन्न होगा.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा अस्थिर रह सकता है. मानसिक बेचैनी या नींद की कमी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए मन को शांत रखने की कोशिश करें. धन के नए अवसर सामने आएंगे, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी संवाद क्षमता आपके लिए फायदेमंद साबित होगी. प्रेम जीवन में स्पष्टता आएगी और लंबे समय से उलझे सवालों के जवाब मिल सकते हैं. करियर में बदलाव की सोच रखने वालों के लिए यह समय अनुकूल है. प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े लोगों को आत्मविश्वास बनाए रखना होगा, भले ही परिणाम में थोड़ी देरी हो. यात्रा से नए संपर्क बनेंगे. परिवार में आपकी भूमिका संतुलन बनाने वाली रहेगी. संतान की संगति पर नजर रखना आवश्यक होगा.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक समझ बढ़ाने वाला है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मन का तनाव शरीर पर असर डाल सकता है. आर्थिक रूप से अचानक लाभ या रुका हुआ धन मिलने की संभावना है. कार्य या व्यवसाय में पुराने संबंध आपके काम आएंगे. प्रेम जीवन में संवेदनशीलता बढ़ेगी और साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. करियर में स्थिरता महसूस होगी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को मेहनत का सकारात्मक संकेत मिलेगा, बशर्ते निरंतर अभ्यास बना रहे. पारिवारिक या धार्मिक यात्रा के योग हैं. परिवार का माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा. संतान से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें.

सिंह राशि

यह सप्ताह सिंह राशि वालों के आत्मविश्वास को सही दिशा देने का है. ऊर्जा बनी रहेगी और स्वास्थ्य भी साथ देगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन दिखावे या अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी है. कार्यक्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा. प्रेम संबंधों में आकर्षण रहेगा, पर अहंकार से दूरी बनाए रखें. करियर में पहचान और सम्मान मिलने के योग हैं. प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की संभावना मजबूत है. यात्रा लाभदायक सिद्ध होगी. परिवार में आपकी बातों को महत्व मिलेगा और संतान की प्रगति से गर्व का अनुभव होगा.

कन्या राशि

कन्या राशि के लिए यह सप्ताह मेहनत को सही दिशा देने का है. जितना समर्पण दिखाएंगे, उतना ही लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य में सुधार होगा और दिनचर्या संतुलित रहेगी. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना जरूरी रहेगा. व्यवसाय में विस्तार की योजनाएं बन सकती हैं. प्रेम जीवन में स्थिरता और भरोसा बढ़ेगा. करियर में लगातार किए गए प्रयास अब रंग लाने लगेंगे. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह अनुकूल है. कार्य से जुड़ी यात्रा संभव है. परिवार का सहयोग मिलेगा और संतान की शिक्षा से जुड़ी सुखद खबर मिल सकती है.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह संतुलन और सामंजस्य का है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आलस्य से बचना जरूरी होगा. धन की स्थिति स्थिर बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में साझेदारी से लाभ हो सकता है. प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी, हालांकि बातचीत में संयम रखना जरूरी होगा. करियर में नए अवसर सामने आ सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को सही मार्गदर्शन मिलेगा. यात्रा सुखद रहेगी, लेकिन लंबी यात्रा से फिलहाल बचना बेहतर रहेगा. परिवार में शांति और सौहार्द बना रहेगा. संतान की समझदारी आपको प्रभावित करेगी.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह आंतरिक शक्ति को पहचानने का है. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रह सकता है, इसलिए योग और ध्यान लाभकारी रहेंगे. आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है, किसी को उधार देने से पहले सोचें. व्यवसाय में लाभ के लिए रणनीति बदलनी पड़ सकती है. प्रेम जीवन में गहराई बढ़ेगी, लेकिन संदेह से दूरी बनाए रखें. करियर में सफलता के लिए मेहनत अधिक करनी होगी. प्रतियोगी परीक्षा वालों को धैर्य रखना होगा. अचानक यात्रा के योग हैं. परिवार में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. संतान से जुड़ी चिंता में राहत मिलेगी.

धनु राशि

धनु राशि के लिए यह सप्ताह नए अनुभव और विस्तार का संकेत दे रहा है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी. धन के नए स्रोत बन सकते हैं. कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट या योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है, जो आगे चलकर लाभ देगा. प्रेम जीवन में उत्साह और खुलापन रहेगा. विवाह के इच्छुक लोगों के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं. करियर और प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से समय अनुकूल है, बशर्ते पढ़ाई और तैयारी नियमित रहे. यात्रा से लाभ और ज्ञान दोनों मिलेगा. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. संतान के भविष्य को लेकर आशा बढ़ेगी.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह जिम्मेदारियों को सधे हुए तरीके से निभाने का है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान महसूस हो सकती है. खान-पान पर ध्यान देना जरूरी होगा. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा और पुराने निवेश का लाभ भविष्य में मिलेगा. व्यवसाय में स्थिरता आएगी. प्रेम जीवन में परिपक्वता बढ़ेगी और खुलकर बातचीत करना रिश्ते को मजबूत करेगा. करियर में मेहनत का परिणाम मिलने लगेगा. प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक संकेत देता है. काम से जुड़ी यात्राएं संभव हैं. परिवार में सम्मान मिलेगा और संतान से सुख प्राप्त होगा.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह सोच से आगे बढ़ने का है. स्वास्थ्य की दृष्टि से पुराने कष्टों में राहत मिल सकती है. आर्थिक रूप से अप्रत्याशित लाभ संभव है. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिलेगा. प्रेम जीवन में मित्रता और समझ गहरी होगी. करियर में बदलाव चाहने वालों के लिए यह समय अनुकूल है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को नई रणनीति अपनानी होगी. धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा के योग हैं. परिवार में खुलापन रहेगा. संतान से जुड़ी कुछ चिंताएं रहेंगी, लेकिन अंततः सफलता के संकेत मिलेंगे.

मीन राशि

मीन राशि के लिए यह सप्ताह आत्मचिंतन और भावनात्मक संतुलन का है. मानसिक शांति बनाए रखना सबसे जरूरी रहेगा. आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगेगा. धन की स्थिति संतुलित रहेगी - आमदनी और खर्च दोनों बने रहेंगे. व्यवसाय से जुड़े लोगों को अच्छे लाभ मिल सकते हैं और विस्तार की कोशिशें सफल होंगी. ऑनलाइन शिक्षा या किसी नए कोर्स की शुरुआत के लिए यह समय अनुकूल है. प्रेम संबंधों में गलतफहमियां दूर होंगी और नजदीकियां बढ़ेंगी. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. करियर की दिशा स्पष्ट होगी. प्रतियोगी परीक्षा वालों को सकारात्मक संकेत मिलेंगे. पारिवारिक या आध्यात्मिक यात्रा संभव है. परिवार में स्नेह बढ़ेगा और संतान से जुड़ा शुभ समाचार मिल सकता है.

