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Hindi Newsऐस्ट्रोशनि के शासन और सर्वार्थ सिद्धि योग में सुवेंदु का राजतिलक, क्‍या बंगाल में शुरू होगा BJP का स्‍वर्णकाल?

शनि के शासन और सर्वार्थ सिद्धि योग में 'सुवेंदु का राजतिलक', क्‍या बंगाल में शुरू होगा BJP का स्‍वर्णकाल?

Suvendu Adhikari CM Swearing-in Ceremony: आज सर्वार्थ सिद्धि योग में सुवेंदु अधिकारी बंगाल में BJP के पहले CM के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं. ज्‍योतिषाचार्य दिलीप गुप्‍ता से जानिए क्‍या शनि के शासन और महाशुभ योग में BJP की बंगाल में एंट्री सत्ता की नई किस्‍मत लिखेगी?  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 09, 2026, 07:32 AM IST
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आज बेहद शुभ मुहूर्त में हो रहा है पश्चिम बंगाल के मुख्‍यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह.
आज बेहद शुभ मुहूर्त में हो रहा है पश्चिम बंगाल के मुख्‍यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह.

West Bengal CM Suvendu Adhikari : 9 मई 2026, शनिवार की सुबह 11 बजे पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया इतिहास लिखा जाएगा. सुवेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्‍यमंत्री बनेंगे.  ज्‍योतिष के अनुसार यह समय अत्‍यंत शुभ है और बंगाल में बीजेपी के एक नए दौर की शुरुआत का संकेत दे रहा है. गौरतलब हैकि इससे पहले भी ZeeNews ने बंगाल में नए युग की शुरुआत की संभावना की भविष्‍यवाणी की थी, जो कि सच निकली.  

जयपुर के ज्‍योतिषाचार्य दिलीप गुप्‍ता बता रहे हैं कि 9 मई का दिन और 11 बजे का समय बंगाल में बीजेपी के शासन का खाता खोलने के लिए कितना खास है? 

महाशुभ योग में 'राजतिलक' 

ज्‍योतिषाचार्य दिलीप गुप्‍ता कहते हैं कि मुख्यमंत्री पद की शपथ का दिन और समय उसके पूरे कार्यकाल के लिए खास होता है. ऐसे में बंगाल में सुवेंदु अधिकारी के बतौर सीएम के शपथ ग्रहण के लिए शनिवार का दिन चुनना विशेष है, क्योंकि शनिवार सत्ता, अनुशासन, कठोर निर्णय और दीर्घकालिक प्रशासनिक निर्माण का कारक माना जाता है. 

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इसके अलावा आज 11 बजे सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा. मुहूर्त शास्त्र में इसे बेहद शुभ योग माना जाता है. सर्वार्थ सिद्धि योग में शुरू किए गए कार्य सिद्ध यानी कि सफल होते हैं. कार्यों को स्थिरता, जनस्वीकार्यता और उद्देश्य-पूर्ति का बल मिलता है. साथ ही  सामान्य बाधाओं का प्रभाव भी कम रहता है. 

पूरे कार्यकाल की दिशा तय होगी 

ऐसे शुभ समय में ली गई शपथ केवल औपचारिक पद-ग्रहण नहीं, बल्कि आगे के पूरे कार्यकाल की दिशा तय करने वाली मजबूत शुरुआत मानी जा सकती है. यह संकेत देती है कि राज्‍य में सरकार के फैसलों को समर्थन मिलेगा. नीतियों को जनता के बीच सकारात्मक स्वीकार्यता मिल सकती है.

(यह भी पढ़ें: West Bengal New CM 2026 LIVE: बंगाल में आज सुवेंदु अधिकारी की ताजपोशी, PM समेत जुटेगा NDA का 'पूरा कुनबा')  

स्थिर सत्ता के संकेत 

लंबे संघर्ष के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एंट्री मिली है. इतना ही नहीं सुवेंदु अधिकारी के लिए भी यह संघर्ष आसान नहीं रहा है. भले ही आज सुवेंदु की ताजपोशी हो रही है लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीतिक प्रकृति को देखते हुए शुरुआती दौर में टकराव और विरोध बने रह सकते हैं. 

ऐसे में सर्वार्थ सिद्धि योग में सरकार बनाने की नींव रखना सुवेंदु अधिकारी को प्रशासनिक पकड़ जल्दी बनाने और निर्णयों को प्रभावी रूप देने में सहायक माना जा सकता है. साथ ही शनिवार का प्रभाव यहां शासन को और अधिक कठोर, संरचनात्मक और अनुशासनप्रधान बना सकता है. कह सकते हैं कि यह समय बंगाल में बीजेपी के लंबे संघर्ष के बाद स्थिर सत्ता का संकेत देता है. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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