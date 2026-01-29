Advertisement
trendingNow13090849
Hindi Newsऐस्ट्रोSwapan Shastra: अविवाहित, सजती संवरती... अगर सपने में दिख जाए ऐसी लड़की तो जानें क्या मिल रहे संकेत

Swapan Shastra: अविवाहित, सजती संवरती... अगर सपने में दिख जाए ऐसी लड़की तो जानें क्या मिल रहे संकेत

Swapan Shastra Girl Dreams Meaning: सपने में अगर लड़की बार बार दिख रही है और अलग अलग तरीके से दिख रही है तो इसके कई संकेत हो सकते हैं. सपने में अगर मुस्कराती हुई लड़की दिखती है, सजती संवरती दिखती है या श्रृंगार का सामान मांगते हुए दिखती है तो इसके क्या अर्थ होते हैं जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 29, 2026, 08:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Swapan Shastra
Swapan Shastra

Girl Dreams Meaning In Hindi: कई बार ऐसा होता है कि सपने में बार बार अलग अलग तरह से लड़की या महिला बार बार दिखाई देती हैं. कभी मुस्कुराती हुई तो कभी  मुश्किल में, कई बार तो संजती हुई भी दिखाई देती हैं. ऐसे सपनों का क्या अर्थ है और जीवन से जुड़े कौन से संकेत मिलते हैं, आज की इस कड़ी में हम इसी बारे में जानेंगे. 

लड़की को मुस्कराते हुए देखना
सपने में अगर किसी व्यक्ति को बार बार लड़की या महिला दिख रही है और वह व्यक्ति को देखकर मुस्कराती है तो ऐसा सपना शुभ संकते देता है. व्यक्ति के बुरे दिन शुरू हो सकते हैं. ऐसे सपने का अर्थ है कि जीवन की सभी परेशानियों का अंत होने वाला है. तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं.

लड़की या महिला को मुश्किल में देखना
वहीं अगर किसी व्यक्ति को सपने लड़की या महिला मुश्किल में दिखाई देती है तो और इस तरह के सपने बार बार दिखते हैं तो इसे भी एक शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है. ऐसे सपने से संकेत मिलता है कि जीवन की परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता मिलने वाला है. हालांकि लड़की अनजान हो तो इसके शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. धन से जुड़े संकट दूर होते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

लड़की को सपने में सजते संवरते देखना
अगर किसी अनजान लड़की को सपने में सजते संवरते देखें तो इसके अति शुभ संकेत मिलते हैं. ऐसे सपने का अर्थ है कि घर में खुशियों का संचार होने वाला है और रुका हुआ धन घर आने वाला है. अगर किसी अविवाहित लड़की या लड़का को ऐसा सपने आते हैं तो उसके शीघ्र विवाह का संकेत मिलता है. निसंतान को ऐसे सपने आते हैं तो उसे शीघ्र संतान प्राप्ति का संकेत मिलता है. 

सुहाग या श्रृंगार का सामान मांग रही महिला
अगर किसी व्यक्ति को सपने में कोई महिला दिखती है जो उससे सुहाग या श्रृंगार का सामान मांग रही है तो समझ ले कि देवी लक्ष्मी जल्द ही व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करने वाली हैं और सभी तरह के धन संकट दूर होने वाला है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- 'F' Letter Name Personality: आत्मविश्वास से भरे होते हैं F अक्षर के नाम वाले लोग, पाते हैं खूब मान-सम्मान!

और पढ़ें- Vastu Tips: परीक्षा में अच्छे परिणाम चाहिए तो इन वास्तु उपाय को आजमाकर देखें, बच्चे की बढ़ेगी एकाग्रता और पढ़ने की इच्छा!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Swapan Shastra

Trending news

फोन टैपिंग केस में SIT नोटिस पर भड़के KTR, बोले - रेवंथ रेड्डी सरकार पर बोला हमला
Telangana NEWS
फोन टैपिंग केस में SIT नोटिस पर भड़के KTR, बोले - रेवंथ रेड्डी सरकार पर बोला हमला
जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में जर्मन सबटाइटल्स के साथ देख सकेंगे भारतीय शोज
Zee Entertainment UK
जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में जर्मन सबटाइटल्स के साथ देख सकेंगे भारतीय शोज
देश में साल दर साल कैसे चोरी होती रहीं बेशकीमती कलाकृतियां? अबतक कितनी हुईं वापस
World News
देश में साल दर साल कैसे चोरी होती रहीं बेशकीमती कलाकृतियां? अबतक कितनी हुईं वापस
उपमुख्यमंत्री या राज्य मंत्री,सुनेत्रा पवार को कौन सी भूमिका देगी पार्टी; पूरी डिटेल
ajit pawar death
उपमुख्यमंत्री या राज्य मंत्री,सुनेत्रा पवार को कौन सी भूमिका देगी पार्टी; पूरी डिटेल
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों पर हुई सुनवाई
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों पर हुई सुनवाई
AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पाननी
Tamil Nadu politics
AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पाननी
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से क्यों टेंशन में आए मुनीर? यूं ही नहीं बढ़ी पाक की बेचैनी
PM Modi
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से क्यों टेंशन में आए मुनीर? यूं ही नहीं बढ़ी पाक की बेचैनी
UGC पर 'सुप्रीम' फैसले के बाद क्या बोले नेता? नियमों के रोक सांसदों का रिएक्शन
UGC Guidelines
UGC पर 'सुप्रीम' फैसले के बाद क्या बोले नेता? नियमों के रोक सांसदों का रिएक्शन
‘हम सब एक ही मार्ग पर’, खरगे-राहुल से मिलने के बाद बोले शशि थरूर; क्या पिघलेगा दिल?
Shashi Tharoor
‘हम सब एक ही मार्ग पर’, खरगे-राहुल से मिलने के बाद बोले शशि थरूर; क्या पिघलेगा दिल?
कोलकाता अग्निकांड में नहीं थम रहा शवों के निकलने का सिलसिला, अब तक 21 की मौत
West Bengal news
कोलकाता अग्निकांड में नहीं थम रहा शवों के निकलने का सिलसिला, अब तक 21 की मौत